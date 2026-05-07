Χαμός για τους BTS στο Μεξικό: 50.000 άνθρωποι αποθεώνουν το αγαπημένο τους K-Pop συγκρότημα, δείτε βίντεο
Το συγκρότημα από τη Νότια Κορέα θα πραγματοποιήσει συναυλίες στις 7, 9 και 10 Μαΐου - Στο μπαλκόνι του Παλατιού βρέθηκε και η πρόεδρος του Μεξικού, Κλαούντια Σέινμπαουμ

Πανζουρλισμός επικράτησε την Τετάρτη (6/5) έξω από το Εθνικό Παλάτι Ζόκαλο του Μεξικό, καθώς περισσότεροι από 50.000 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν για να δουν από κοντά το αγαπημένο τους Κ-Pop συγκρότημα, τους BTS (Bangtan Sonyeondan ή  Bangtan Boys).

Το συγκρότημα από τη Νότια Κορέα συναντήθηκε με την πρόεδρο της χώρας, Κλαούντια Σέινμπαουμ, και στη συνέχεια όλα τα μέλη βγήκαν στο μπαλκόνι του παλατιού για να χαιρετήσουν το πλήθος.

Οι BTS θα πραγματοποιήσουν συναυλίες στην Πόλη του Μεξικού στις 7, 9 και 10 Μαΐου. Περισσότερα από 135.000 εισιτήρια για την εμφάνιση στο στάδιο να εξαντλούνται σε λίγα λεπτά. Υπολογίζεται ότι οι συναυλίες του συγκροτήματος θα αποφέρουν οικονομικό όφελος περίπου 100 εκατ, δολαρίων στην πόλη.

Το συγκρότημα επέστρεψε στο προσκήνιο της παγκόσμιας μουσικής σκηνής τον Μάρτιο, μετά από ένα διάλειμμα σχεδόν τεσσάρων χρόνων, καθώς τα μέλη του έπρεπε να εκπληρώσουν την υποχρεωτική στρατιωτική τους θητεία.

Ένα από τα μέλη του συγκροτήματος, ο Kim Nam-joon, είπε στο πλήθος στα ισπανικά: «Σας αγαπώ, σας λατρεύω. Ευχαριστώ πολύ!».

«Ένα από τα συγκροτήματα που αγαπούν περισσότερο οι νέοι του Μεξικού»

Η πρόεδρος του Μεξικό, Κλαούντια Σέινμπαουμ, καλωσόρισε χθες το συγκρότημα των BTS στη χώρα και τους αποθέωσε μέσα από δύο αναρτήσεις στο Χ.

«Με μια υπέροχη απλότητα, οι BTS χαιρέτησαν το "A.R.M.Y" τους και τα σχεδόν 50.000 άτομα που είχαν συγκεντρωθεί στο Ζόκαλο για να τους υποδεχτούν. Είναι μεγάλη χαρά για μένα που μπόρεσα να τους προσφέρω αυτή τη στιγμή ευφορίας. Το συγκρότημα μεταδίδει μέσα από τα τραγούδια του θετικά μηνύματα που προάγουν μια κουλτούρα ειρήνης και ένταξης».

«Είμαι στην ευχάριστη θέση να καλωσορίσω ένα από τα συγκροτήματα που αγαπούν περισσότερο οι νέοι του Μεξικού: τους BTS. Η μουσική και οι αξίες ενώνουν το Μεξικό και τη Νότια Κορέα», τόνισε η πρόεδρος του Μεξικού κρατώντας μια φωτογραφία με το τελευταίο άλμπουμ των BTS, «ARIRANG».

