Χαμός για τους BTS στο Μεξικό: 50.000 άνθρωποι αποθεώνουν το αγαπημένο τους K-Pop συγκρότημα, δείτε βίντεο
Το συγκρότημα από τη Νότια Κορέα θα πραγματοποιήσει συναυλίες στις 7, 9 και 10 Μαΐου - Στο μπαλκόνι του Παλατιού βρέθηκε και η πρόεδρος του Μεξικού, Κλαούντια Σέινμπαουμ
Το συγκρότημα από τη Νότια Κορέα συναντήθηκε με την πρόεδρο της χώρας, Κλαούντια Σέινμπαουμ, και στη συνέχεια όλα τα μέλη βγήκαν στο μπαλκόνι του παλατιού για να χαιρετήσουν το πλήθος.
Οι BTS θα πραγματοποιήσουν συναυλίες στην Πόλη του Μεξικού στις 7, 9 και 10 Μαΐου. Περισσότερα από 135.000 εισιτήρια για την εμφάνιση στο στάδιο να εξαντλούνται σε λίγα λεπτά. Υπολογίζεται ότι οι συναυλίες του συγκροτήματος θα αποφέρουν οικονομικό όφελος περίπου 100 εκατ, δολαρίων στην πόλη.
K-pop group BTS appeared on the balcony of National Palace after meeting President Claudia Sheinbaum, drawing about 50,000 fans to the Zocalo ahead of a concert expected to generate more than $100 million for Mexico City. pic.twitter.com/jqWCfSwY0H— Al Jazeera English (@AJEnglish) May 7, 2026
Το συγκρότημα επέστρεψε στο προσκήνιο της παγκόσμιας μουσικής σκηνής τον Μάρτιο, μετά από ένα διάλειμμα σχεδόν τεσσάρων χρόνων, καθώς τα μέλη του έπρεπε να εκπληρώσουν την υποχρεωτική στρατιωτική τους θητεία.
Ένα από τα μέλη του συγκροτήματος, ο Kim Nam-joon, είπε στο πλήθος στα ισπανικά: «Σας αγαπώ, σας λατρεύω. Ευχαριστώ πολύ!».
Some 50,000 fans of BTS welcome the South Korean group at Mexico's Zocalo, a day before the first of three concerts in the country.— AFP News Agency (@AFP) May 7, 2026
The members of the group wave to their fans from the main balcony of the presidential palace after a meeting with President Claudia Sheinbaum pic.twitter.com/VVaHMHbfdu
«Ένα από τα συγκροτήματα που αγαπούν περισσότερο οι νέοι του Μεξικού»Η πρόεδρος του Μεξικό, Κλαούντια Σέινμπαουμ, καλωσόρισε χθες το συγκρότημα των BTS στη χώρα και τους αποθέωσε μέσα από δύο αναρτήσεις στο Χ.
«Με μια υπέροχη απλότητα, οι BTS χαιρέτησαν το "A.R.M.Y" τους και τα σχεδόν 50.000 άτομα που είχαν συγκεντρωθεί στο Ζόκαλο για να τους υποδεχτούν. Είναι μεγάλη χαρά για μένα που μπόρεσα να τους προσφέρω αυτή τη στιγμή ευφορίας. Το συγκρότημα μεταδίδει μέσα από τα τραγούδια του θετικά μηνύματα που προάγουν μια κουλτούρα ειρήνης και ένταξης».
«Είμαι στην ευχάριστη θέση να καλωσορίσω ένα από τα συγκροτήματα που αγαπούν περισσότερο οι νέοι του Μεξικού: τους BTS. Η μουσική και οι αξίες ενώνουν το Μεξικό και τη Νότια Κορέα», τόνισε η πρόεδρος του Μεξικού κρατώντας μια φωτογραφία με το τελευταίο άλμπουμ των BTS, «ARIRANG».
Con una hermosa sencillez BTS saludó a su “A.R.M.Y” y a cerca de 50 mil personas que se congregaron en el zócalo para saludarles. Me da mucha alegría haber podido darles este momento de júbilo. El grupo transmite en sus canciones mensajes positivos que fomentan una cultura de paz… pic.twitter.com/CS0dTOYqJ4— Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) May 7, 2026
Recibo con gusto a uno de los grupos más queridos por las y los jóvenes de México: BTS. La música y los valores unen a México y Corea del Sur. pic.twitter.com/OS39Sp0H6g— Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) May 6, 2026
