Η απόδραση της Ζέτας Δούκα στην Τήνο: «Τριήμερο στο νησί των ανέμων, των γεύσεων, των υπέροχων ανθρώπων»
Η απόδραση της Ζέτας Δούκα στην Τήνο: «Τριήμερο στο νησί των ανέμων, των γεύσεων, των υπέροχων ανθρώπων»
Η ηθοποιός ανάρτησε στιγμιότυπα από το ταξίδι της στο κυκλαδίτικο νησί
Μία απόδραση με την κόρη της και την παρέα της έκανε η Ζέτα Δούκα στην Τήνο, δημοσιεύοντας μία σειρά από στιγμιότυπα στα social media.
Η ηθοποιός πόζαρε μόνη της, αλλά και με το παιδί της στην παραλία, απαθανάτισε τα μέρη που επισκέφτηκε και αποτύπωσε στιγμές που πέρασε στο κυκλαδίτικο νησί. «Τριήμερο στο νησί των ανέμων, των γεύσεων, των υπέροχων ανθρώπων, των μοναδικών στιγμών», σχολίασε η Ζέτα Δούκα στη λεζάντα της ανάρτησης που έκανε στο Instagram.
Δείτε τις φωτογραφίες
Η ηθοποιός πόζαρε μόνη της, αλλά και με το παιδί της στην παραλία, απαθανάτισε τα μέρη που επισκέφτηκε και αποτύπωσε στιγμές που πέρασε στο κυκλαδίτικο νησί. «Τριήμερο στο νησί των ανέμων, των γεύσεων, των υπέροχων ανθρώπων, των μοναδικών στιγμών», σχολίασε η Ζέτα Δούκα στη λεζάντα της ανάρτησης που έκανε στο Instagram.
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