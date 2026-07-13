Οι βουτιές της Ζέτας Δούκα στη θάλασσα, δείτε φωτογραφίες
Οι βουτιές της Ζέτας Δούκα στη θάλασσα, δείτε φωτογραφίες
Η ηθοποιός επέπλεε στο νερό φορώντας ένα πολύχρωμο μαγιό
Φωτογραφίες από τις βουτιές της στη θάλασσα μοιράστηκε η Ζέτα Δούκα με τους διαδικτυακούς της φίλους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Η ηθοποιός εμφανίστηκε με ένα πολύχρωμο μαγιό να επιπλέει στο νερό, έχοντας κλειστά τα μάτια της.
«Βαθύ μπλε» έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης που έκανε την Κυριακή 12 Ιουλίου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, προσθέτοντας μία μπλε καρδιά, χωρίς ωστόσο να αποκαλύπτει την τοποθεσία στην οποία έκανε το μπάνιο της.
Δείτε την ανάρτησή της
Η ηθοποιός εμφανίστηκε με ένα πολύχρωμο μαγιό να επιπλέει στο νερό, έχοντας κλειστά τα μάτια της.
«Βαθύ μπλε» έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης που έκανε την Κυριακή 12 Ιουλίου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, προσθέτοντας μία μπλε καρδιά, χωρίς ωστόσο να αποκαλύπτει την τοποθεσία στην οποία έκανε το μπάνιο της.
Δείτε την ανάρτησή της
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