Το στοίχημα της επόμενης ημέρας για τις επενδύσεις μετά το Ταμείο Ανάκαμψης
Το στοίχημα της επόμενης ημέρας για τις επενδύσεις μετά το Ταμείο Ανάκαμψης
Η Ελλάδα διαθέτει μια ισχυρή χρηματοδοτική βάση για τα επόμενα χρόνια - Από τι θα εξαρτηθεί η μακροπρόθεσμη διατήρηση των «καρπών» του Ταμείου, σύμφωνα με το νέο δελτίο οικονομικών εξελίξεων της Alpha Bank
Τη συμβολή του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) στην ενίσχυση των επενδύσεων και τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας στη μετά-ΤΑΑ εποχή εξετάζει η Alpha Bank στο νέο δελτίο οικονομικών εξελίξεων.
Όπως αναφέρει η τράπεζα, από το 2021, οι χρηματοδοτικοί πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) λειτούργησαν ως βασικός μοχλός ενίσχυσης των επενδύσεων, προώθησης μεταρρυθμίσεων και εκσυγχρονισμού της οικονομίας. Καθώς το ΤΑΑ οδεύει προς την ολοκλήρωσή του, η διατήρηση της ισχυρής επενδυτικής δυναμικής αποτελεί μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις για την ελληνική οικονομία. Η συνέχιση της ισχυρής επενδυτικής δραστηριότητας δεν αποτελεί μόνο προϋπόθεση για την επίτευξη υψηλών ρυθμών μεγέθυνσης, αλλά και αναγκαία συνθήκη για την περαιτέρω αναβάθμιση του παραγωγικού δυναμικού, την ενίσχυση της παραγωγικότητας και τον συνεχιζόμενο μετασχηματισμό του αναπτυξιακού υποδείγματος της χώρας. Στο Δελτίο αναλύεται η συμβολή του ΤΑΑ στην ενίσχυση των επενδύσεων κατά τα τελευταία έτη, ενώ εξετάζονται τρεις βασικοί παράγοντες οι οποίοι διαμορφώνουν ευνοϊκές συνθήκες για ομαλή μετάβαση στη μετά-ΤΑΑ εποχή: πρώτον, η σταδιακή και όχι απότομη εξασθένηση της επίδρασης του ΤΑΑ στην οικονομία, δεύτερον, η σημαντική ενίσχυση της ελκυστικότητας της χώρας ως επενδυτικού προορισμού και τρίτον, η διαθεσιμότητα νέων εθνικών και ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων.
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Όπως αναφέρει η τράπεζα, από το 2021, οι χρηματοδοτικοί πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) λειτούργησαν ως βασικός μοχλός ενίσχυσης των επενδύσεων, προώθησης μεταρρυθμίσεων και εκσυγχρονισμού της οικονομίας. Καθώς το ΤΑΑ οδεύει προς την ολοκλήρωσή του, η διατήρηση της ισχυρής επενδυτικής δυναμικής αποτελεί μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις για την ελληνική οικονομία. Η συνέχιση της ισχυρής επενδυτικής δραστηριότητας δεν αποτελεί μόνο προϋπόθεση για την επίτευξη υψηλών ρυθμών μεγέθυνσης, αλλά και αναγκαία συνθήκη για την περαιτέρω αναβάθμιση του παραγωγικού δυναμικού, την ενίσχυση της παραγωγικότητας και τον συνεχιζόμενο μετασχηματισμό του αναπτυξιακού υποδείγματος της χώρας. Στο Δελτίο αναλύεται η συμβολή του ΤΑΑ στην ενίσχυση των επενδύσεων κατά τα τελευταία έτη, ενώ εξετάζονται τρεις βασικοί παράγοντες οι οποίοι διαμορφώνουν ευνοϊκές συνθήκες για ομαλή μετάβαση στη μετά-ΤΑΑ εποχή: πρώτον, η σταδιακή και όχι απότομη εξασθένηση της επίδρασης του ΤΑΑ στην οικονομία, δεύτερον, η σημαντική ενίσχυση της ελκυστικότητας της χώρας ως επενδυτικού προορισμού και τρίτον, η διαθεσιμότητα νέων εθνικών και ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων.
Διαβάστε αναλυτικά στο newmoney.gr
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