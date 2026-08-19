Το στοίχημα της επόμενης ημέρας για τις επενδύσεις μετά το Ταμείο Ανάκαμψης

Η Ελλάδα διαθέτει μια ισχυρή χρηματοδοτική βάση για τα επόμενα χρόνια - Από τι θα εξαρτηθεί η μακροπρόθεσμη διατήρηση των «καρπών» του Ταμείου, σύμφωνα με το νέο δελτίο οικονομικών εξελίξεων της Alpha Bank