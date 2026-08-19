Βρετανία: Η εξομολόγηση της Καμίλα για τη μάχη του βασιλιά Καρόλου με τον καρκίνο - «Δεν μπορούσα να μιλήσω»

Σε βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα για λογαριασμό φιλανθρωπικής οργάνωσης, η βασίλισσα δήλωσε πόσο δύσκολο ήταν να μην μιλήσει για την ασθένεια του συζύγου της