Εντυπωσιακό βίντεο: Η στιγμή που γαλλικό μεταγωγικό πραγματοποιεί ρίψη επιβραδυντικού υλικού στις πυρκαγιές του Μπορντό
ΚΟΣΜΟΣ

Εντυπωσιακό βίντεο: Η στιγμή που γαλλικό μεταγωγικό πραγματοποιεί ρίψη επιβραδυντικού υλικού στις πυρκαγιές του Μπορντό

Το A400M έχει δυνατότητα μεταφοράς έως και 20.000 λίτρων νερού ή επιβραδυντικού υγρού

Εντυπωσιακό βίντεο: Η στιγμή που γαλλικό μεταγωγικό πραγματοποιεί ρίψη επιβραδυντικού υλικού στις πυρκαγιές του Μπορντό
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Για πρώτη φορά σε πραγματική επιχείρηση πυρόσβεσης χρησιμοποιήθηκε το μεταγωγικό αεροσκάφος A400M της γαλλικής Πολεμικής Αεροπορίας, το οποίο συμμετείχε στις προσπάθειες αντιμετώπισης των μεγάλων πυρκαγιών στην περιοχή του Μπορντό. Το απόγευμα πραγματοποίησε την πρώτη επιχειρησιακή ρίψη επιβραδυντικού υλικού στο Λακανό, στη Ζιρόντ.

Πρόκειται για την πρώτη επιχειρησιακή αξιοποίηση του αεροσκάφους της Airbus σε αποστολή αεροπυρόσβεσης. Το A400M έχει δυνατότητα μεταφοράς έως και 20.000 λίτρων νερού ή επιβραδυντικού υγρού.

Δείτε το βίντεο:


Είχε προηγηθεί ενημέρωση από το γαλλικό Γενικό Επιτελείο Ενόπλων Δυνάμεων προς το Γαλλικό Πρακτορείο, σύμφωνα με την οποία «έχουν ολοκληρωθεί οι προετοιμασίες» ώστε να αξιολογηθεί η μεγάλη δεξαμενή του αεροσκάφους και να πιστοποιηθεί το συντομότερο δυνατό η επιχειρησιακή της ετοιμότητα.

Το συγκεκριμένο σύστημα, το οποίο δοκιμάστηκε από την Airbus τον Απρίλιο του 2025, βασίζεται σε μια μεγάλη ημικυλινδρική δεξαμενή που έχει τοποθετηθεί στο κάτω μέρος του αεροσκάφους, χωρίς να απαιτηθούν δομικές μετατροπές. Μέσω ειδικού μηχανισμού, το A400M μπορεί να εκτελεί ρίψεις νερού ή επιβραδυντικού υγρού με απόδοση αντίστοιχη εκείνης τριών αεροσκαφών Canadair.

Από την πλευρά της, η γαλλική Πολιτική Προστασία διευκρίνισε ότι η σημερινή επιχείρηση είχε ως στόχο «τη δημιουργία ζωνών επιβραδυντικού υγρού έξω από τους ορεινούς όγκους και την περιφέρεια του Μπορντό.»
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