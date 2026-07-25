Η κρυφή αιτία που οι διακοπές δεν σε ξεκουράζουν όσο νομίζεις.
Πρωταθλητής Ελλάδας ο Καραλής με άλμα στα 5,80 μέτρα: Μοιράστηκαν το χρυσό στα 100 μέτρα Εμμανουηλίδου και Σπανουδάκη
Πρωταθλητής Ελλάδας ο Καραλής με άλμα στα 5,80 μέτρα: Μοιράστηκαν το χρυσό στα 100 μέτρα Εμμανουηλίδου και Σπανουδάκη
Οι δύο αθλήτριες σημείωσαν ακριβώς την ίδια επίδοση, 11.37, με αποτέλεσμα να μοιραστούν την πρώτη θέση
Την πρώτη θέση στο επί κοντώ του Πανελληνίου Πρωταθλήματος που διεξάγεται στον Βόλο κατέκτησε ο Εμμανουήλ Καραλής, ο οποίος ξεπέρασε τα 5,80 μέτρα, αν και χρειάστηκε να ξεπεράσει τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στα πρώτα του άλματα.
Ο Έλληνας πρωταθλητής βρέθηκε νωρίς υπό πίεση, καθώς απέτυχε στις δύο πρώτες προσπάθειές του στα 5,66 μ., ύψος αρκετά χαμηλό για τα δεδομένα και τις δυνατότητές του.
Στην τρίτη του προσπάθεια, όμως, πέρασε επιτυχώς τα 5,66 μ. και στη συνέχεια με επιτυχημένο άλμα στα 5,80 μ. εξασφάλισε την κορυφή και τον τίτλο του πρωταθλητή Ελλάδας για τη φετινή διοργάνωση.
Ακολούθως, ο Καραλής επιχείρησε να περάσει τα 6,00 μέτρα, επιδιώκοντας να προσθέσει ακόμη ένα άλμα πάνω από το συγκεκριμένο ύψος στη φετινή σεζόν, χωρίς όμως να τα καταφέρει.
Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσίασε και ο τελικός των 100 μέτρων γυναικών, όπου η Εμμανουηλίδου και η Σπανουδάκη έδωσαν μάχη μέχρι το τελευταίο μέτρο, τερματίζοντας ταυτόχρονα.
Οι δύο αθλήτριες σημείωσαν ακριβώς την ίδια επίδοση, 11.37, με αποτέλεσμα να μοιραστούν την πρώτη θέση.
Ο Έλληνας πρωταθλητής βρέθηκε νωρίς υπό πίεση, καθώς απέτυχε στις δύο πρώτες προσπάθειές του στα 5,66 μ., ύψος αρκετά χαμηλό για τα δεδομένα και τις δυνατότητές του.
Στην τρίτη του προσπάθεια, όμως, πέρασε επιτυχώς τα 5,66 μ. και στη συνέχεια με επιτυχημένο άλμα στα 5,80 μ. εξασφάλισε την κορυφή και τον τίτλο του πρωταθλητή Ελλάδας για τη φετινή διοργάνωση.
Ακολούθως, ο Καραλής επιχείρησε να περάσει τα 6,00 μέτρα, επιδιώκοντας να προσθέσει ακόμη ένα άλμα πάνω από το συγκεκριμένο ύψος στη φετινή σεζόν, χωρίς όμως να τα καταφέρει.
Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσίασε και ο τελικός των 100 μέτρων γυναικών, όπου η Εμμανουηλίδου και η Σπανουδάκη έδωσαν μάχη μέχρι το τελευταίο μέτρο, τερματίζοντας ταυτόχρονα.
Οι δύο αθλήτριες σημείωσαν ακριβώς την ίδια επίδοση, 11.37, με αποτέλεσμα να μοιραστούν την πρώτη θέση.
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