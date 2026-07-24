Πέντε αστυνομικοί τραυματίστηκαν όταν πλωτό μέσο της αστυνομίας προσέκρουσε στη Γέφυρα του Γουεστμίνστερ στο Λονδίνο
ΚΟΣΜΟΣ
Λονδίνο αστυνομικοί τραυματίες Μητροπολιτική Αστυνομία σύγκρουση γέφυρα

Πέντε αστυνομικοί τραυματίστηκαν όταν πλωτό μέσο της αστυνομίας προσέκρουσε στη Γέφυρα του Γουεστμίνστερ στο Λονδίνο

«Εξ όσων γνωρίζουμε, πέντε αστυνομικοί τραυματίστηκαν και λαμβάνουν θεραπεία, ενώ αναμένουμε μια ενημέρωση για την έκταση των τραυμάτων τους» αναφέρεται στην ανακοίνωση

Πέντε αστυνομικοί τραυματίστηκαν όταν πλωτό μέσο της αστυνομίας προσέκρουσε στη Γέφυρα του Γουεστμίνστερ στο Λονδίνο
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Πέντε Βρετανοί αστυνομικοί τραυματίστηκαν αφού ένα πλωτό της Μητροπολιτικής Αστυνομίας προσέκρουσε στη Γέφυρα του Γουεστμίνστερ, στο κεντρικό Λονδίνο.

Το πλοιάριο, της Μονάδας Θαλάσσιας Αστυνόμευσης της Met, προσέκρουσε στη γέφυρα γύρω στις 17.40. Όπως ανακοίνωσε η ίδια η αστυνομία, ορισμένοι από τους αστυνομικούς που επέβαιναν σε αυτό έπεσαν στο νερό, αλλά ανασύρθηκαν από συναδέλφους τους και άλλα σωστικά μέσα άλλων υπηρεσιών αντιμετώπισης επειγόντων περιστατικών που έσπευσαν στο σημείο.

«Εξ όσων γνωρίζουμε, πέντε αστυνομικοί τραυματίστηκαν και λαμβάνουν θεραπεία. Αναμένουμε μια ενημέρωση για την έκταση των τραυμάτων τους» αναφέρεται στην ανακοίνωση.



Η αστυνομία δεν πιστεύει ότι πολίτες ενεπλάκησαν ή τραυματίστηκαν στο συμβάν, το οποίο «θα εξεταστεί σε βάθος».

Το ατύχημα σημειώθηκε κοντά στο κοινοβούλιο, την ώρα που ένα πλήθος περαστικών και τουριστών παρακολουθούσε από τη γέφυρα. Η Λιμενική Αρχή του Λονδίνου ανέφερε ότι συμμετείχε στην επιχείρηση διάσωσης των αστυνομικών.
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