Επτά νεκροί σε πλήγματα σε Ουκρανία και Ρωσία

Τέσσερα και πλέον χρόνια μετά το ξέσπασμα του πολέμου ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία, με την εισβολή του ρωσικού στρατού στην ουκρανική επικράτεια, οι ανταλλαγές πληγμάτων εντείνονται τους τελευταίους μήνες στις δύο πλευρές του μετώπου, προκαλώντας αυξανόμενο αριθμό απωλειών στις τάξεις των αμάχων