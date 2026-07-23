F-35 στην Τουρκία: Ο Μαρινάκης επιστρέφει στον Τσίπρα την «εθνική ήττα»
F-35 στην Τουρκία: Ο Μαρινάκης επιστρέφει στον Τσίπρα την «εθνική ήττα»
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επανέλαβε την θέση της Αθήνας ότι δεν σχολιάζει τα εξοπλιστικά προγράμματα άλλων χωρών και παρέπεμψε ευθέως στον πρώην πρωθυπουργό μετά την τοποθέτηση του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών - «Έχει να πει κάτι ο κύριος Τσίπρας;», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «όσα μέχρι το 2019 ήταν όνειρα απατηλά, πλέον έχουν γίνει και με το παραπάνω»
Η «εθνική ήττα» που είχε διαγνώσει ο Αλέξης Τσίπρας για τα F-35 επέστρεψε ως ερώτημα προς τον ίδιο. Μετά την απάντηση του State Department για την Τουρκία, ο Παύλος Μαρινάκης από την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, κάλεσε τον πρώην πρωθυπουργό να εξηγήσει όσα είχε προεξοφλήσει.
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επανέλαβε την πάγια θέση της Αθήνας ότι δεν σχολιάζει τα εξοπλιστικά προγράμματα άλλων χωρών και επικεντρώνεται στην ισχυροποίηση της Ελλάδας. Παρέπεμψε, ωστόσο, ευθέως στον πρώην πρωθυπουργό μετά την τοποθέτηση του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών. «Έχει να πει κάτι ο κύριος Τσίπρας;», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «όσα μέχρι το 2019 ήταν όνειρα απατηλά, πλέον έχουν γίνει και με το παραπάνω».
Ο κ. Μαρινάκης άνοιξε «πυρ» και για το ζήτημα των μη κρατικών πανεπιστημίων και χαρακτήρισε «μισή κωλοτούμπα» τη θέση του Αλέξη Τσίπρα, καθώς αποδέχεται τη λειτουργία παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων στην Ελλάδα, αλλά δεν στηρίζει την αναθεώρηση του άρθρου 16.
Στο ίδιο κάδρο έβαλε και το ΠΑΣΟΚ, καταλογίζοντάς του ασυνέπεια ανάμεσα στη θέση του υπέρ της συνταγματικής αλλαγής και στην καταψήφιση του νόμου για τα μη κρατικά ΑΕΙ. Εστίασε, παράλληλα, στην ψηφοφορία για τη Συνταγματική Αναθεώρηση και στο ενδεχόμενο να μη συγκεντρωθεί η απαιτούμενη πλειοψηφία στην επόμενη Βουλή. Αν χαθούν πάλι κάποια χρόνια, τουλάχιστον δέκα, την ευθύνη θα την έχει αποκλειστικά το ΠΑΣΟΚ», δήλωσε.
Για την εισαγγελική πρόταση σχετικά με τον Χρήστο Τριαντόπουλο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος διαχώρισε τη θεωρία περί συγκάλυψης παράνομου φορτίου από τη δικαστική έρευνα για τις ενέργειες που έγιναν στον τόπο της τραγωδίας των Τεμπών. «Επίκειται η απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου», σημείωσε, επισημαίνοντας ότι από την κρίση του θα καθοριστούν τα επόμενα βήματα και το ενδεχόμενο σύγκλησης Ειδικού Δικαστηρίου.
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επανέλαβε την πάγια θέση της Αθήνας ότι δεν σχολιάζει τα εξοπλιστικά προγράμματα άλλων χωρών και επικεντρώνεται στην ισχυροποίηση της Ελλάδας. Παρέπεμψε, ωστόσο, ευθέως στον πρώην πρωθυπουργό μετά την τοποθέτηση του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών. «Έχει να πει κάτι ο κύριος Τσίπρας;», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «όσα μέχρι το 2019 ήταν όνειρα απατηλά, πλέον έχουν γίνει και με το παραπάνω».
Ο κ. Μαρινάκης άνοιξε «πυρ» και για το ζήτημα των μη κρατικών πανεπιστημίων και χαρακτήρισε «μισή κωλοτούμπα» τη θέση του Αλέξη Τσίπρα, καθώς αποδέχεται τη λειτουργία παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων στην Ελλάδα, αλλά δεν στηρίζει την αναθεώρηση του άρθρου 16.
Στο ίδιο κάδρο έβαλε και το ΠΑΣΟΚ, καταλογίζοντάς του ασυνέπεια ανάμεσα στη θέση του υπέρ της συνταγματικής αλλαγής και στην καταψήφιση του νόμου για τα μη κρατικά ΑΕΙ. Εστίασε, παράλληλα, στην ψηφοφορία για τη Συνταγματική Αναθεώρηση και στο ενδεχόμενο να μη συγκεντρωθεί η απαιτούμενη πλειοψηφία στην επόμενη Βουλή. Αν χαθούν πάλι κάποια χρόνια, τουλάχιστον δέκα, την ευθύνη θα την έχει αποκλειστικά το ΠΑΣΟΚ», δήλωσε.
Για την εισαγγελική πρόταση σχετικά με τον Χρήστο Τριαντόπουλο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος διαχώρισε τη θεωρία περί συγκάλυψης παράνομου φορτίου από τη δικαστική έρευνα για τις ενέργειες που έγιναν στον τόπο της τραγωδίας των Τεμπών. «Επίκειται η απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου», σημείωσε, επισημαίνοντας ότι από την κρίση του θα καθοριστούν τα επόμενα βήματα και το ενδεχόμενο σύγκλησης Ειδικού Δικαστηρίου.
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