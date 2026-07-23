F-35 στην Τουρκία: Ο Μαρινάκης επιστρέφει στον Τσίπρα την «εθνική ήττα»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επανέλαβε την θέση της Αθήνας ότι δεν σχολιάζει τα εξοπλιστικά προγράμματα άλλων χωρών και παρέπεμψε ευθέως στον πρώην πρωθυπουργό μετά την τοποθέτηση του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών - «Έχει να πει κάτι ο κύριος Τσίπρας;», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «όσα μέχρι το 2019 ήταν όνειρα απατηλά, πλέον έχουν γίνει και με το παραπάνω»