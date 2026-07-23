Αιφνίδιοι έλεγχοι της Επιτροπής Ανταγωνισμού σε ακτοπλοϊκές για τιμές και κατανομή της αγοράς
Αιφνίδιοι έλεγχοι της Επιτροπής Ανταγωνισμού σε ακτοπλοϊκές για τιμές και κατανομή της αγοράς
Η Επιτροπή διευκρινίζει ότι η πραγματοποίηση ελέγχων δεν σημαίνει πως οι επιχειρήσεις έχουν εμπλακεί σε παραβάσεις, ούτε προδικάζει την έκβαση της έρευνας
Αιφνίδιους επιτόπιους ελέγχους πραγματοποίησε στις 22 και 23 Ιουλίου η Επιτροπή Ανταγωνισμού, σε επιχειρήσεις δραστηριοποιούμενες στον κλάδο της ακτοπλοΐας και ιδίως στον κλάδο παροχής υπηρεσιών θαλάσσιας μεταφοράς επιβατών, ΙΧ οχημάτων και φορτηγών.
Στο πλαίσιο αυτεπάγγελτων ερευνών, η Επιτροπή εξετάζει ενδεχόμενες αντι-ανταγωνιστικές οριζόντιες συμπράξεις μεταξύ ανταγωνιστών με αντικείμενο ιδίως την κατανομή αγορών και τον καθορισμό τιμών, καθώς και την ενδεχόμενη κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης επιχείρησης του κλάδου μέσω τιμολογιακών και άλλων πρακτικών.
Η Επιτροπή διευκρινίζει ότι η πραγματοποίηση ελέγχων δεν σημαίνει πως οι επιχειρήσεις έχουν εμπλακεί σε παραβάσεις, ούτε προδικάζει την έκβαση της έρευνας. Πρόκειται για διαδικασία συλλογής στοιχείων από εταιρείες που ενδέχεται να διαθέτουν πληροφορίες σχετικά με τις υπό διερεύνηση πρακτικές.
Οι αυτεπάγγελτες έρευνες της Επιτροπής Ανταγωνισμού έχουν ως αντικείμενο τη συμπεριφορά επιχειρήσεων που ενδέχεται να στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό με αποτέλεσμα υψηλότερες τιμές και χαμηλότερη ποιότητα υπηρεσιών για τους ταξιδιώτες.
Παράλληλα, στο πλαίσιο μιας ολιστικής αξιολόγησης της έντασης και της ποιότητας του ανταγωνισμού στο νευραλγικό κλάδο της ακτοπλοΐας, η Επιτροπή διεξάγει κλαδική έρευνα. Η Ενδιάμεση Έκθεση της Επιτροπής και η δημόσια διαβούλευση που ακολούθησε καταδεικνύουν την ανάγκη επαναξιολόγησης του ρυθμιστικού πλαισίου και εκσυγχρονισμού του ακτοπλοϊκού στόλου και των λιμενικών υποδομών, με στόχο την ενίσχυση του ανταγωνισμού και την εύρεση της απαραίτητης ισορροπίας μεταξύ της οικονομικής βιωσιμότητας των παικτών της αγοράς και της εξυπηρέτησης του ευρύτερου δημοσίου συμφέροντος.
Η νομοθεσία απαγορεύει συμπράξεις μεταξύ επιχειρήσεων (συμφωνίες, αποφάσεις ενώσεων ή εναρμονισμένες πρακτικές) που έχουν ως αντικείμενο ή αποτέλεσμα τον περιορισμό του ανταγωνισμού καθώς και μονομερείς πρακτικές που συνιστούν πρόσκληση σε απαγορευμένη σύμπραξη και ανακοίνωση μελλοντικών προθέσεων τιμολόγησης προϊόντων και υπηρεσιών προς ανταγωνιστές. Απαγορεύεται επίσης η καταχρηστική συμπεριφορά επιχειρήσεων που κατέχουν δεσπόζουσα θέση.
Η διαπίστωση συμμετοχής επιχείρησης σε καρτέλ μπορεί να επιφέρει υψηλά διοικητικά πρόστιμα, ποινικές κυρώσεις για τα υπεύθυνα φυσικά πρόσωπα και τριετή αποκλεισμό των εμπλεκόμενων επιχειρήσεων από δημόσιους διαγωνισμούς και συμβάσεις παραχώρησης.
Μέσω του προγράμματος επιείκειας, επιχειρήσεις ή φυσικά πρόσωπα που αποκαλύπτουν τη συμμετοχή τους και συνεργάζονται με την Επιτροπή μπορούν, υπό προϋποθέσεις, να εξασφαλίσουν ολική ή μερική απαλλαγή από πρόστιμα και άλλες κυρώσεις.
Στο πλαίσιο αυτεπάγγελτων ερευνών, η Επιτροπή εξετάζει ενδεχόμενες αντι-ανταγωνιστικές οριζόντιες συμπράξεις μεταξύ ανταγωνιστών με αντικείμενο ιδίως την κατανομή αγορών και τον καθορισμό τιμών, καθώς και την ενδεχόμενη κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης επιχείρησης του κλάδου μέσω τιμολογιακών και άλλων πρακτικών.
Η Επιτροπή διευκρινίζει ότι η πραγματοποίηση ελέγχων δεν σημαίνει πως οι επιχειρήσεις έχουν εμπλακεί σε παραβάσεις, ούτε προδικάζει την έκβαση της έρευνας. Πρόκειται για διαδικασία συλλογής στοιχείων από εταιρείες που ενδέχεται να διαθέτουν πληροφορίες σχετικά με τις υπό διερεύνηση πρακτικές.
Οι αυτεπάγγελτες έρευνες της Επιτροπής Ανταγωνισμού έχουν ως αντικείμενο τη συμπεριφορά επιχειρήσεων που ενδέχεται να στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό με αποτέλεσμα υψηλότερες τιμές και χαμηλότερη ποιότητα υπηρεσιών για τους ταξιδιώτες.
Παράλληλα, στο πλαίσιο μιας ολιστικής αξιολόγησης της έντασης και της ποιότητας του ανταγωνισμού στο νευραλγικό κλάδο της ακτοπλοΐας, η Επιτροπή διεξάγει κλαδική έρευνα. Η Ενδιάμεση Έκθεση της Επιτροπής και η δημόσια διαβούλευση που ακολούθησε καταδεικνύουν την ανάγκη επαναξιολόγησης του ρυθμιστικού πλαισίου και εκσυγχρονισμού του ακτοπλοϊκού στόλου και των λιμενικών υποδομών, με στόχο την ενίσχυση του ανταγωνισμού και την εύρεση της απαραίτητης ισορροπίας μεταξύ της οικονομικής βιωσιμότητας των παικτών της αγοράς και της εξυπηρέτησης του ευρύτερου δημοσίου συμφέροντος.
Η νομοθεσία απαγορεύει συμπράξεις μεταξύ επιχειρήσεων (συμφωνίες, αποφάσεις ενώσεων ή εναρμονισμένες πρακτικές) που έχουν ως αντικείμενο ή αποτέλεσμα τον περιορισμό του ανταγωνισμού καθώς και μονομερείς πρακτικές που συνιστούν πρόσκληση σε απαγορευμένη σύμπραξη και ανακοίνωση μελλοντικών προθέσεων τιμολόγησης προϊόντων και υπηρεσιών προς ανταγωνιστές. Απαγορεύεται επίσης η καταχρηστική συμπεριφορά επιχειρήσεων που κατέχουν δεσπόζουσα θέση.
Νομικό πλαίσιο
Η διαπίστωση συμμετοχής επιχείρησης σε καρτέλ μπορεί να επιφέρει υψηλά διοικητικά πρόστιμα, ποινικές κυρώσεις για τα υπεύθυνα φυσικά πρόσωπα και τριετή αποκλεισμό των εμπλεκόμενων επιχειρήσεων από δημόσιους διαγωνισμούς και συμβάσεις παραχώρησης.
Μέσω του προγράμματος επιείκειας, επιχειρήσεις ή φυσικά πρόσωπα που αποκαλύπτουν τη συμμετοχή τους και συνεργάζονται με την Επιτροπή μπορούν, υπό προϋποθέσεις, να εξασφαλίσουν ολική ή μερική απαλλαγή από πρόστιμα και άλλες κυρώσεις.
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