Αιφνίδιοι έλεγχοι της Επιτροπής Ανταγωνισμού σε ακτοπλοϊκές για τιμές και κατανομή της αγοράς

Η Επιτροπή διευκρινίζει ότι η πραγματοποίηση ελέγχων δεν σημαίνει πως οι επιχειρήσεις έχουν εμπλακεί σε παραβάσεις, ούτε προδικάζει την έκβαση της έρευνας