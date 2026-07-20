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Χάρης Ρώμας: Η Αριστερά θέλει να σε βρίζει κι εσύ να είσαι μούγκα στη στρούγκα
Χάρης Ρώμας: Η Αριστερά θέλει να σε βρίζει κι εσύ να είσαι μούγκα στη στρούγκα
Εφ' όλης της ύλης συνέντευξη παραχώρησε στην «Ομάδα Αλήθειας» ο Χάρης Ρώμας, εξαπολύοντας επίθεση στην Αριστερά - «Δεν ισχύει ότι οι αριστερές συνειδήσεις είναι με τον άνθρωπο»
Επίθεση στην αριστερά εξαπέλυσε ο Χάρης Ρώμας, σε μια εφ' όλης της ύλης συνέντευξη που παραχώρησε στην «Ομάδα Αλήθειας».
Ο δημοφιλής ηθοποιός, ο οποίος στο παρελθόν διεκδίκησε τη δημαρχία στο Χαλάνδρι, τοποθετήθηκε με έντονο τρόπο για την πολιτική επικαιρότητα και υπερασπίστηκε την κυβέρνηση απέναντι στην «αριστερή νομενκλατούρα», όπως είπε.
«Όταν αυτή η κυβέρνηση και αυτός ο πρωθυπουργός κατηγορούνται ευθαρσώς ακόμα και από τους αντιπάλους τους, τους πολιτικούς αρχηγούς, ως δολοφόνοι, όταν κατηγορούνται όλοι μαζί ως δολοφόνοι και παιδοβιαστές, βγαίνεις εσύ, αυτός που έχει το μεγαλύτερο θάρρος, ο Άδωνις (Γεωργιάδης) και λέει για τον Τσίπρα: Δεν δέχομαι ότι είσαι πιο έντιμος. Γιατί βγάζει μάτι ότι είπαν: Τι αφήγημα έχουμε εμείς με το rebranding; Είμαι ο πιο έντιμος κι εσείς οι πιο διεφθαρμένοι. Το διαβάζω παντού».
Και συνέχισε στον ίδιο τόνο:
«Και τους απαντάει με τον ίδιο τρόπο, κι ακούω έναν ορυμαγδό από όλους, ακόμα και από την αριστερή διανόηση: Καταραμένε, σιχαμένε, παλιοαλήτη που ενισχύεις τον διχασμό».
Νωρίτερα σε ερώτηση που του έγινε για το εάν υπάρχουν καλλιτέχνες ή ηθοποιοί που δεν λένε την άποψή τους γιατί φοβούνται απάντησε:
«Ασφαλώς υπάρχουν. Η αλήθεια είναι ότι το μεγαλύτερο ποσοστό έχει αριστερές αντιλήψεις, γιατί έτσι έχει περάσει. Το περίφημο της Νατάσσας Μποφίλιου "είμαι με τον άνθρωπο". Με τον άνθρωπο είναι οι αριστερές συνειδήσεις; Δεν ισχύει. Είναι φίλη μου η Μποφίλιου και συμπατριώτισσα από την Κεφαλονιά, φωτογραφηθήκαμε, φιληθήκαμε. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Έχει δικαίωμα να τα λέει, έχω δικαίωμα να τα κρίνω, όπως έχουν δικαίωμα να κρίνουν αυτό που λέω. Όχι όμως να με υβρίζουν. Όπως εγώ δεν υβρίζω τη Μποφίλιου, την αγκαλιάζω αντιθέτως, και δικαίωμά της να έχει αντίθετη άποψη και να λέει "εγώ θέλω να ανέβω στο βουνό».
Ο δημοφιλής ηθοποιός, ο οποίος στο παρελθόν διεκδίκησε τη δημαρχία στο Χαλάνδρι, τοποθετήθηκε με έντονο τρόπο για την πολιτική επικαιρότητα και υπερασπίστηκε την κυβέρνηση απέναντι στην «αριστερή νομενκλατούρα», όπως είπε.
«Εγώ θα σε βρίζω και εσύ θα είναι μούγκα»«Ξέρετε τι θέλουνε, αυτή η αριστερή νομενκλατούρα. Αυτοί οι αριστεροί τέλος πάντων. Θέλουν να σε βρίζουν και εσύ να μην μιλάς. Είναι σαν να σου λένε: Εγώ θα σε βρίζω και εσύ θα είναι μούγκα. Μούγκα στη στρούγκα. Το λέω σε όλες τις συζητήσεις που κάνω. Και το λέω ήρεμα», σημείωσε στη συνέχεια ο Χάρης Ρώμας.
Ακολούθως, ο γνωστός ηθοποιός σχολίασε τις επιθέσεις που δέχεται η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός:
Χάρης Ρώμας στην Ομάδα Αλήθειας: Οι αριστεροί θέλουν να σε βρίζουν και εσύ να μην μιλάς pic.twitter.com/1yK33gRuCG— Ομάδα Αλήθειας (@omadaalithias) July 20, 2026
«Όταν αυτή η κυβέρνηση και αυτός ο πρωθυπουργός κατηγορούνται ευθαρσώς ακόμα και από τους αντιπάλους τους, τους πολιτικούς αρχηγούς, ως δολοφόνοι, όταν κατηγορούνται όλοι μαζί ως δολοφόνοι και παιδοβιαστές, βγαίνεις εσύ, αυτός που έχει το μεγαλύτερο θάρρος, ο Άδωνις (Γεωργιάδης) και λέει για τον Τσίπρα: Δεν δέχομαι ότι είσαι πιο έντιμος. Γιατί βγάζει μάτι ότι είπαν: Τι αφήγημα έχουμε εμείς με το rebranding; Είμαι ο πιο έντιμος κι εσείς οι πιο διεφθαρμένοι. Το διαβάζω παντού».
Και συνέχισε στον ίδιο τόνο:
«Και τους απαντάει με τον ίδιο τρόπο, κι ακούω έναν ορυμαγδό από όλους, ακόμα και από την αριστερή διανόηση: Καταραμένε, σιχαμένε, παλιοαλήτη που ενισχύεις τον διχασμό».
Νωρίτερα σε ερώτηση που του έγινε για το εάν υπάρχουν καλλιτέχνες ή ηθοποιοί που δεν λένε την άποψή τους γιατί φοβούνται απάντησε:
«Δικαίωμα της Μποφίλιου να λέει εγώ θα ήθελα να ανέβω στο βουνό»
«Ασφαλώς υπάρχουν. Η αλήθεια είναι ότι το μεγαλύτερο ποσοστό έχει αριστερές αντιλήψεις, γιατί έτσι έχει περάσει. Το περίφημο της Νατάσσας Μποφίλιου "είμαι με τον άνθρωπο". Με τον άνθρωπο είναι οι αριστερές συνειδήσεις; Δεν ισχύει. Είναι φίλη μου η Μποφίλιου και συμπατριώτισσα από την Κεφαλονιά, φωτογραφηθήκαμε, φιληθήκαμε. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Έχει δικαίωμα να τα λέει, έχω δικαίωμα να τα κρίνω, όπως έχουν δικαίωμα να κρίνουν αυτό που λέω. Όχι όμως να με υβρίζουν. Όπως εγώ δεν υβρίζω τη Μποφίλιου, την αγκαλιάζω αντιθέτως, και δικαίωμά της να έχει αντίθετη άποψη και να λέει "εγώ θέλω να ανέβω στο βουνό».
Μπράβο στο Χάρη που λέει ξεκάθαρα την άποψη του χωρίς να φοβάται την αριστερή παράνοια & το στημένο "cancel" και ήρθε ο καιρός να βγουν κι άλλοι μπροστά όπως βγήκε ο Αθερίδης και είπε την γνώμη του για την υπόθεση της Marfin, θα τα ακούτε μέχρι να ξυπνήσει κι ο κάθε κοιμισμένος. pic.twitter.com/1OMD2dV7cP— Ορθολογιστής 🇬🇷🇨🇾🇪🇺 (@deexX5566) July 20, 2026
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