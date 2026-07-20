Χάρης Ρώμας: Η Αριστερά θέλει να σε βρίζει κι εσύ να είσαι μούγκα στη στρούγκα

Μπράβο στο Χάρη που λέει ξεκάθαρα την άποψη του χωρίς να φοβάται την αριστερή παράνοια & το στημένο "cancel" και ήρθε ο καιρός να βγουν κι άλλοι μπροστά όπως βγήκε ο Αθερίδης και είπε την γνώμη του για την υπόθεση της Marfin, θα τα ακούτε μέχρι να ξυπνήσει κι ο κάθε κοιμισμένος. pic.twitter.com/1OMD2dV7cP