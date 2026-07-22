Από δρόμους και αντιπλημμυρικά μέχρι σχολεία και νοσοκομεία: Τι περιλαμβάνει και ποιοι κερδίζουν από το νέο ΕΠΑ ύψους 23 δισ.

Το νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030 παρουσιάστηκε χθες από τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας, Κυριάκο Πιερρακάκη και τον αναπληρωτή υπουργό Νίκο Παπαθανάση, παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη - Ο αναλυτικός οδηγός των δημόσιων επενδύσεων της επόμενης πενταετίας.