Η διήμερη απόδραση της Δανάης Παππά στα Χανιά: Του ονείρου, έγραψε
Η διήμερη απόδραση της Δανάης Παππά στα Χανιά: Του ονείρου, έγραψε
Η ηθοποιός έδειξε στιγμές από τις διακοπές της στην Κρήτη
Τα Χανιά επέλεξε η Δανάη Παππά για μία απόδραση δύο ημερών, περιγράφοντας την εμπειρία της από τη συγκεκριμένη περιοχή της Κρήτης.
Σε ανάρτηση που έκανε η ηθοποιός την Τρίτη 11 Αυγούστου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους εικόνες της από την παραλία, στιγμές με τους φίλους της, και άλλα στιγμιότυπα ποζάροντας με το μαγιό της με φόντο τη θάλασσα.
«Δύο ημέρες στα Χανιά, του ονείρου» σημείωσε η Δανάη Παππά στη λεζάντα της ανάρτησής της για τις διακοπές της.
Δείτε την ανάρτησή της
Σε ανάρτηση που έκανε η ηθοποιός την Τρίτη 11 Αυγούστου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους εικόνες της από την παραλία, στιγμές με τους φίλους της, και άλλα στιγμιότυπα ποζάροντας με το μαγιό της με φόντο τη θάλασσα.
«Δύο ημέρες στα Χανιά, του ονείρου» σημείωσε η Δανάη Παππά στη λεζάντα της ανάρτησής της για τις διακοπές της.
Δείτε την ανάρτησή της
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