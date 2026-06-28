Γιάννης Βαρδής: Ο πατέρας μου ήταν λίγο παραπάνω σκληρός σε κάποια πράγματα, ήταν λυτρωτικό όταν παραδέχτηκε τα λάθη του
Γιάννης Βαρδής: Ο πατέρας μου ήταν λίγο παραπάνω σκληρός σε κάποια πράγματα, ήταν λυτρωτικό όταν παραδέχτηκε τα λάθη του
Αν μου έλεγε ότι δεν θα πάρουμε τίποτα από εκείνον δεν θα είχα πρόβλημα, ανέφερε ο τραγουδιστής για τον Αντώνη Βαρδή
Λυτρωτική ήταν για τον Γιάννη Βαρδή η στιγμή που ο πατέρας του Αντώνης Βαρδής παραδέχτηκε τα λάθη του. Όπως εξομολογήθηκε ο τραγουδιστής, έκτοτε είχαν πιο ουσιαστική σχέση μεταξύ τους. Ο ίδιος μίλησε ακόμη και για όσα συνέβησαν μετά τον θάνατο του καλλιτέχνη και την κληρονομιά που άφησε πίσω του, σημειώνοντας πως ακόμη κι αν δεν του άφηνε τίποτα, δεν θα είχε πρόβλημα.
Ο Γιάννης Βαρδής περιέγραψε αρχικά τον χαρακτήρα του Αντώνη Βαρδή στην εκπομπή «Αστερόσκονη» το βράδυ του Σαββάτου 27 Ιουνίου: «Ο πατέρας μου ήταν μιας άλλης γενιάς. Ε, ίσως να ήταν λίγο παραπάνω σκληρός σε κάποια πράγματα, πιο κάθετος. Σίγουρα υπήρχαν πράγματα που δεν του αρέσανε και "μου την έλεγε", ώσπου ήρθε αυτή η λυτρωτική μέρα που μου είπε ότι "έχω κάνει πάρα πολλά λάθη, έχω ελαττώματα, είναι λάθος που προσπαθώ να σε κάνω να είμαστε το ίδιο, είσαι ελεύθερος. Ήταν φοβερά λυτρωτικό. Εκείνη τη στιγμή, πίστευα ότι είναι λυτρωτικό για εκείνη τη στιγμή. Αλλά τελικά αποδείχτηκε ότι ήταν για όλα τα επόμενα χρόνια. Άλλαξαν άρδην τα πάντα μετά. Δηλαδή, η σχέση μας, υπήρχε άλλη ποιότητα, υπήρχε αρμονία, υπήρχε συνεργασία και μετά και συνεργασία και επαγγελματική. Γιατί πρέπει να υπάρχει και καλή επαφή των ανθρώπων για να μπορέσει να έρθει και μια σωστή και ωραία συνεργασία και επαγγελματική», είπε.
Έπειτα, δήλωσε πως πλέον καταλαβαίνει γιατί ο πατέρας του ήταν πιο σκληρός, όμως ο ίδιος ακολουθεί διαφορετική προσέγγιση με τα παιδιά του: «Υπήρχε φοβερή αγάπη. Υπήρχε τεράστια αγάπη και από τις δύο πλευρές. Και μεγαλώνοντας, μπορώ να μπω και στη θέση του. Γιατί γνωρίζοντας πλέον και ξέροντας μέσα από την οικογένεια πώς σκέφτονται τα παιδιά, πώς σκεφτόμαστε εμείς ειδικά για τα παιδιά -γιατί τα παιδιά ακόμα δεν έχουν τόσο ελεύθερη βούληση ή ελεύθερη σκέψη- μπορώ να καταλάβω τους φόβους του, τους συμμερίζομαι, τους ασπάζομαι. Προσπαθώ να το κάνω με διαφορετικό τρόπο, γιατί ο πατέρας μου ήταν μιας άλλης γενιάς, ίσως να ήταν λίγο παραπάνω σκληρός σε κάποια πράγματα, πιο κάθετος. Εγώ προσπαθώ να είμαι ακόμα περισσότερο συζητήσιμος απ’ ό,τι ήταν ο πατέρας μου», ανέφερε.
Δείτε το βίντεο
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης ο Γιάννης Βαρδής μίλησε για τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν μετά τον θάνατο του Αντώνη Βαρδή, λόγω της περιουσίας του: «Αν μου έλεγε "Γιάννη, δεν θα πάρετε τίποτα", δεν έχω κανένα πρόβλημα, δεν θα μίλαγα καθόλου. Δεν θα έλεγα "όχι, είμαι ο γιος του, διεκδικώ". Θα άκουγα τα δικά του λεγόμενα», είπε και εξήγησε πως άλλαξαν κάποια πράγματα στην πορεία ενώ ήταν ξεκαθαρισμένα και αυτό είναι που τον ενόχλησε και βγήκε προς τα έξω μία πιο σκληρή συμπεριφορά από πλευράς του, την οποία και ο κόσμος είδε για πρώτη φορά.
Ο Γιάννης Βαρδής περιέγραψε αρχικά τον χαρακτήρα του Αντώνη Βαρδή στην εκπομπή «Αστερόσκονη» το βράδυ του Σαββάτου 27 Ιουνίου: «Ο πατέρας μου ήταν μιας άλλης γενιάς. Ε, ίσως να ήταν λίγο παραπάνω σκληρός σε κάποια πράγματα, πιο κάθετος. Σίγουρα υπήρχαν πράγματα που δεν του αρέσανε και "μου την έλεγε", ώσπου ήρθε αυτή η λυτρωτική μέρα που μου είπε ότι "έχω κάνει πάρα πολλά λάθη, έχω ελαττώματα, είναι λάθος που προσπαθώ να σε κάνω να είμαστε το ίδιο, είσαι ελεύθερος. Ήταν φοβερά λυτρωτικό. Εκείνη τη στιγμή, πίστευα ότι είναι λυτρωτικό για εκείνη τη στιγμή. Αλλά τελικά αποδείχτηκε ότι ήταν για όλα τα επόμενα χρόνια. Άλλαξαν άρδην τα πάντα μετά. Δηλαδή, η σχέση μας, υπήρχε άλλη ποιότητα, υπήρχε αρμονία, υπήρχε συνεργασία και μετά και συνεργασία και επαγγελματική. Γιατί πρέπει να υπάρχει και καλή επαφή των ανθρώπων για να μπορέσει να έρθει και μια σωστή και ωραία συνεργασία και επαγγελματική», είπε.
Έπειτα, δήλωσε πως πλέον καταλαβαίνει γιατί ο πατέρας του ήταν πιο σκληρός, όμως ο ίδιος ακολουθεί διαφορετική προσέγγιση με τα παιδιά του: «Υπήρχε φοβερή αγάπη. Υπήρχε τεράστια αγάπη και από τις δύο πλευρές. Και μεγαλώνοντας, μπορώ να μπω και στη θέση του. Γιατί γνωρίζοντας πλέον και ξέροντας μέσα από την οικογένεια πώς σκέφτονται τα παιδιά, πώς σκεφτόμαστε εμείς ειδικά για τα παιδιά -γιατί τα παιδιά ακόμα δεν έχουν τόσο ελεύθερη βούληση ή ελεύθερη σκέψη- μπορώ να καταλάβω τους φόβους του, τους συμμερίζομαι, τους ασπάζομαι. Προσπαθώ να το κάνω με διαφορετικό τρόπο, γιατί ο πατέρας μου ήταν μιας άλλης γενιάς, ίσως να ήταν λίγο παραπάνω σκληρός σε κάποια πράγματα, πιο κάθετος. Εγώ προσπαθώ να είμαι ακόμα περισσότερο συζητήσιμος απ’ ό,τι ήταν ο πατέρας μου», ανέφερε.
Δείτε το βίντεο
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης ο Γιάννης Βαρδής μίλησε για τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν μετά τον θάνατο του Αντώνη Βαρδή, λόγω της περιουσίας του: «Αν μου έλεγε "Γιάννη, δεν θα πάρετε τίποτα", δεν έχω κανένα πρόβλημα, δεν θα μίλαγα καθόλου. Δεν θα έλεγα "όχι, είμαι ο γιος του, διεκδικώ". Θα άκουγα τα δικά του λεγόμενα», είπε και εξήγησε πως άλλαξαν κάποια πράγματα στην πορεία ενώ ήταν ξεκαθαρισμένα και αυτό είναι που τον ενόχλησε και βγήκε προς τα έξω μία πιο σκληρή συμπεριφορά από πλευράς του, την οποία και ο κόσμος είδε για πρώτη φορά.
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