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Ρωσικό πλήγμα προκάλεσε ζημιές σε γήπεδο στην Οδησσό μία ημέρα πριν από αγώνα πρωταθλήματος, δείτε βίντεο
Ρωσικό πλήγμα προκάλεσε ζημιές σε γήπεδο στην Οδησσό μία ημέρα πριν από αγώνα πρωταθλήματος, δείτε βίντεο
Τραυματίστηκε μία 29χρονη από θραύσματα – Δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη τι θα γίνει με την αναμέτρηση Τσερνομόρετς-Κόλος Κοβαλίβκα
Σοβαρές ζημιές στο γήπεδο της Τσερνομόρετς στην Οδησσό προκάλεσε ρωσικό πλήγμα το Σάββατο, μόλις μία ημέρα πριν φιλοξενήσει αγώνα για το ουκρανικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου. Από την επίθεση τραυματίστηκε τουλάχιστον μία γυναίκα, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν να καταγράφουν το μέγεθος των καταστροφών.
Το ρωσικό πλήγμα έπληξε το χωρητικότητας 34.000 θεατών γήπεδο της Τσερνομόρετς στην Οδησσό.
Σύμφωνα με την Κρατική Υπηρεσία Εκτάκτων Αναγκών της Ουκρανίας, από τον βομβαρδισμό καταστράφηκαν τμήματα της οροφής, παράθυρα και εξέδρες του σταδίου.
Οι ουκρανικές Αρχές ανέφεραν ότι η πλήρης έκταση των ζημιών στο γήπεδο εξακολουθεί να αξιολογείται.
Οι δύο ομάδες επρόκειτο να αναμετρηθούν στο γήπεδο της Τσερνομόρετς με ώρα έναρξης στις 13:00.
Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη ανακοίνωση για το εάν ο αγώνας θα διεξαχθεί κανονικά ή εάν, μετά το ρωσικό πλήγμα και τις ζημιές στο στάδιο, θα αναβληθεί ή θα ακυρωθεί.
Το ρωσικό πλήγμα έπληξε το χωρητικότητας 34.000 θεατών γήπεδο της Τσερνομόρετς στην Οδησσό.
Σύμφωνα με την Κρατική Υπηρεσία Εκτάκτων Αναγκών της Ουκρανίας, από τον βομβαρδισμό καταστράφηκαν τμήματα της οροφής, παράθυρα και εξέδρες του σταδίου.
Russia struck Odesa's Chornomorets Stadium, injuring several people. pic.twitter.com/NRQGaShLMN— Clash Report (@clashreport) August 7, 2026
Τραυματίστηκε 29χρονη από θραύσματαΑπό την επίθεση τραυματίστηκε μία 29χρονη γυναίκα, η οποία φέρει τραύματα από θραύσματα, όπως ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης της Οδησσού, Όλεχ Κίπερ.
Οι ουκρανικές Αρχές ανέφεραν ότι η πλήρης έκταση των ζημιών στο γήπεδο εξακολουθεί να αξιολογείται.
🤬 Russia hit Chornomorets stadium in Odesa - severe damage, a huge hole in the roof— The Ukrainian Review (@UkrReview) August 7, 2026
Injured people are also reported as a result of the attack. pic.twitter.com/c6m3BgQSPX
Προγραμματισμένος αγώνας την ΚυριακήΤο στάδιο είναι προγραμματισμένο να φιλοξενήσει την Κυριακή την αναμέτρηση μεταξύ της Τσερνομόρετς Οδησσού και της Κόλος Κοβαλίβκα για τη δεύτερη αγωνιστική της ουκρανικής Premier League.
Οι δύο ομάδες επρόκειτο να αναμετρηθούν στο γήπεδο της Τσερνομόρετς με ώρα έναρξης στις 13:00.
Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη ανακοίνωση για το εάν ο αγώνας θα διεξαχθεί κανονικά ή εάν, μετά το ρωσικό πλήγμα και τις ζημιές στο στάδιο, θα αναβληθεί ή θα ακυρωθεί.
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