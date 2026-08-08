Ρωσικό πλήγμα προκάλεσε ζημιές σε γήπεδο στην Οδησσό μία ημέρα πριν από αγώνα πρωταθλήματος, δείτε βίντεο
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Ρωσικό πλήγμα προκάλεσε ζημιές σε γήπεδο στην Οδησσό μία ημέρα πριν από αγώνα πρωταθλήματος, δείτε βίντεο

Τραυματίστηκε μία 29χρονη από θραύσματα – Δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη τι θα γίνει με την αναμέτρηση Τσερνομόρετς-Κόλος Κοβαλίβκα

Ρωσικό πλήγμα προκάλεσε ζημιές σε γήπεδο στην Οδησσό μία ημέρα πριν από αγώνα πρωταθλήματος, δείτε βίντεο
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Σοβαρές ζημιές στο γήπεδο της Τσερνομόρετς στην Οδησσό προκάλεσε ρωσικό πλήγμα το Σάββατο, μόλις μία ημέρα πριν φιλοξενήσει αγώνα για το ουκρανικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου. Από την επίθεση τραυματίστηκε τουλάχιστον μία γυναίκα, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν να καταγράφουν το μέγεθος των καταστροφών.

Το ρωσικό πλήγμα έπληξε το χωρητικότητας 34.000 θεατών γήπεδο της Τσερνομόρετς στην Οδησσό.

Σύμφωνα με την Κρατική Υπηρεσία Εκτάκτων Αναγκών της Ουκρανίας, από τον βομβαρδισμό καταστράφηκαν τμήματα της οροφής, παράθυρα και εξέδρες του σταδίου.



Τραυματίστηκε 29χρονη από θραύσματα

Από την επίθεση τραυματίστηκε μία 29χρονη γυναίκα, η οποία φέρει τραύματα από θραύσματα, όπως ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης της Οδησσού, Όλεχ Κίπερ.

Οι ουκρανικές Αρχές ανέφεραν ότι η πλήρης έκταση των ζημιών στο γήπεδο εξακολουθεί να αξιολογείται.

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Προγραμματισμένος αγώνας την Κυριακή

Το στάδιο είναι προγραμματισμένο να φιλοξενήσει την Κυριακή την αναμέτρηση μεταξύ της Τσερνομόρετς Οδησσού και της Κόλος Κοβαλίβκα για τη δεύτερη αγωνιστική της ουκρανικής Premier League.

Οι δύο ομάδες επρόκειτο να αναμετρηθούν στο γήπεδο της Τσερνομόρετς με ώρα έναρξης στις 13:00.

Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη ανακοίνωση για το εάν ο αγώνας θα διεξαχθεί κανονικά ή εάν, μετά το ρωσικό πλήγμα και τις ζημιές στο στάδιο, θα αναβληθεί ή θα ακυρωθεί.
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