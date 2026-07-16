Γιώργος Ελεύθερας από το συγκρότημα «Φίλοι για Πάντα» για τον Λορέντζο Καριέρε: Καλό ταξίδι εκεί ψηλά, τι όμορφες στιγμές περάσαμε
Γιώργος Ελεύθερας από το συγκρότημα «Φίλοι για Πάντα» για τον Λορέντζο Καριέρε: Καλό ταξίδι εκεί ψηλά, τι όμορφες στιγμές περάσαμε
Οι δυο τους γνωρίστηκαν στο ριάλιτι «Bar» και μετά την ολοκλήρωσή του, μαζί με τον Νίκο Ελεύθερα δημιούργησαν την μπάντα
Με ένα συγκινητικό μήνυμα αποχαιρέτισε τον Λορέντζο Καριέρε ο Γιώργος Ελεύθερας, εκφράζοντας τη θλίψη του για την απώλεια του πρώην συνεργάτη του, με τον οποίο είχε συνυπάρξει στο συγκρότημα «Φίλοι για Πάντα».
Οι δυο τους γνωρίστηκαν πριν από περίπου 23 χρόνια στο ριάλιτι «Bar» του MEGA και μετά την ολοκλήρωσή του, μαζί με τον Νίκο Ελεύθερα δημιούργησαν την μπάντα.
Η είδηση θανάτου του Λορέντζο Καριέρε, συζύγου της Έλενας Κατραβά και γιου της Ματούλας προκάλεσε θλίψη στον Γιώργο Ελεύθερα, ο οποίος προχώρησε την Πέμπτη 16 Ιουλίου σε μία ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πιο συγκεκριμένα, μοιράστηκε στο Instagram απόσπασμα από βιντεοκλίπ του συγκροτήματος, συνοδεύοντάς το με το τραγούδι «Stairway to Heaven» των Led Zeppelin.
Στη λεζάντα της δημοσίευσής του έγραψε: «Lory, καλό ταξίδι εκεί ψηλά. Τι όμορφες στιγμές περάσαμε, αναλλοίωτες στον χρόνο, απίστευτες. Θα σε αγαπάμε για πάντα».
Δείτε την ανάρτησή του
Ο Λορέντζο Καριέρε έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη 15 Ιουλίου. Ο σύζυγος της Έλενας Κατραβά και γιος της Ματούλας έγινε γνωστός στο ευρύ κοινό μέσα από τη συμμετοχή του στο τηλεοπτικό ριάλιτι «Bar», το οποίο προβλήθηκε το 2002, ενώ στη συνέχεια ακολούθησε πορεία και στον χώρο της μουσικής. Σύμφωνα με πληροφορίες, το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας, χωρίς να έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κατάστασή του.
Οι δυο τους γνωρίστηκαν πριν από περίπου 23 χρόνια στο ριάλιτι «Bar» του MEGA και μετά την ολοκλήρωσή του, μαζί με τον Νίκο Ελεύθερα δημιούργησαν την μπάντα.
Η είδηση θανάτου του Λορέντζο Καριέρε, συζύγου της Έλενας Κατραβά και γιου της Ματούλας προκάλεσε θλίψη στον Γιώργο Ελεύθερα, ο οποίος προχώρησε την Πέμπτη 16 Ιουλίου σε μία ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πιο συγκεκριμένα, μοιράστηκε στο Instagram απόσπασμα από βιντεοκλίπ του συγκροτήματος, συνοδεύοντάς το με το τραγούδι «Stairway to Heaven» των Led Zeppelin.
Στη λεζάντα της δημοσίευσής του έγραψε: «Lory, καλό ταξίδι εκεί ψηλά. Τι όμορφες στιγμές περάσαμε, αναλλοίωτες στον χρόνο, απίστευτες. Θα σε αγαπάμε για πάντα».
Δείτε την ανάρτησή του
Ο Λορέντζο Καριέρε έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη 15 Ιουλίου. Ο σύζυγος της Έλενας Κατραβά και γιος της Ματούλας έγινε γνωστός στο ευρύ κοινό μέσα από τη συμμετοχή του στο τηλεοπτικό ριάλιτι «Bar», το οποίο προβλήθηκε το 2002, ενώ στη συνέχεια ακολούθησε πορεία και στον χώρο της μουσικής. Σύμφωνα με πληροφορίες, το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας, χωρίς να έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κατάστασή του.
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