Η Βίκυ Καγιά έκανε φωτογράφιση πάνω σε σκάφος στη Μύκονο
Η Βίκυ Καγιά έκανε φωτογράφιση πάνω σε σκάφος στη Μύκονο
Το μοντέλο τυλίχτηκε με μία πετσέτα μετά την ολοκλήρωση της φωτογράφισης
Μία φωτογράφιση στη Μύκονο πραγματοποίησε η Βίκυ Καγιά, η οποία εθεάθη να ποζάρει πάνω σε σκάφος.
Το μοντέλο και παρουσιάστρια βρέθηκε στο νησί των ανέμων για επαγγελματικούς λόγους, στο πλαίσιο διαφήμισης νέας καμπάνιας. Στα στιγμιότυπα, η Βίκυ Καγιά εμφανίζεται αρχικά χαμογελαστή να παρουσιάζει το προϊόν, ενώ παράλληλα φορούσε γυαλιά ηλίου και ένα μπλε με λευκό μπλουζάκι.
Στη συνέχεια και αφού το μοντέλο ολοκλήρωσε τη φωτογράφιση, απαθανατίστηκε να έχει τυλιχτεί με μία πετσέτα.
Δείτε τις φωτογραφίες
Φωτογραφίες: NDPPHOTO / Νίκος Ζώτος
Το μοντέλο και παρουσιάστρια βρέθηκε στο νησί των ανέμων για επαγγελματικούς λόγους, στο πλαίσιο διαφήμισης νέας καμπάνιας. Στα στιγμιότυπα, η Βίκυ Καγιά εμφανίζεται αρχικά χαμογελαστή να παρουσιάζει το προϊόν, ενώ παράλληλα φορούσε γυαλιά ηλίου και ένα μπλε με λευκό μπλουζάκι.
Στη συνέχεια και αφού το μοντέλο ολοκλήρωσε τη φωτογράφιση, απαθανατίστηκε να έχει τυλιχτεί με μία πετσέτα.
Δείτε τις φωτογραφίες
Φωτογραφίες: NDPPHOTO / Νίκος Ζώτος
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