Σίσσυ Χρηστίδου: Αγκαλιά με τη Χριστίνα Κοντοβά στις καλοκαιρινές της διακοπές
Σίσσυ Χρηστίδου: Αγκαλιά με τη Χριστίνα Κοντοβά στις καλοκαιρινές της διακοπές
Οι δύο φίλες και κουμπάρες πέρασαν μαζί στιγμές χαλάρωσης
Μαζί με τη Χριστίνα Κοντοβά περνά τις καλοκαιρινές της διακοπές η Σίσσυ Χρηστίδου. Οι δύο γυναίκες πέρα από στενές φίλες είναι και κουμπάρες, αφού η παρουσιάστρια έχει βαφτίσει την κόρη της σχεδιάστριας μόδας.
Στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Σίσσυ Χρηστίδου δημοσίευσε ένα κοινό τους στιγμιότυπο. Οι δυο τους απαθανατίζονται αγκαλιασμένες και χαμογελαστές, φορώντας τα μαγιό τους.
Ακολουθεί η ανάρτηση της Σίσσυς Χρηστίδου
Στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Σίσσυ Χρηστίδου δημοσίευσε ένα κοινό τους στιγμιότυπο. Οι δυο τους απαθανατίζονται αγκαλιασμένες και χαμογελαστές, φορώντας τα μαγιό τους.
Ακολουθεί η ανάρτηση της Σίσσυς Χρηστίδου
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