Η στιγμή που η Μπάγια Αντωνοπούλου και ο σύζυγός της μαθαίνουν στον γάμο τους το φύλο του μωρού τους
Δείτε το βίντεο που δημοσίευσε η δημοσιογράφος στα social media
Τη μέρα του γάμου τους έμαθαν η Μπάγια Αντωνοπούλου και ο σύζυγός της, ο Νίκος Κώτσης, το φύλο του παιδιού που περιμένουν.
Η δημοσιογράφος δημοσίευσε στο Instagram το βίντεο που αποτυπώνει τη στιγμή, κάνοντας έτσι γνωστό στους διαδικτυακούς της ακόλουθους ότι το μωρό τους είναι αγόρι. Σε αυτό, οι νεόνυμφοι «σκάβουν» με δύο ποτήρια την τούρτα, με αποτέλεσμα να φανερωθεί το γαλάζιο χρώμα στο εσωτερικό της. «Πρίγκιπά μας σε περιμένουμε», έγραψε η Μπάγια Αντωνοπούλου στη συνοδευτική λεζάντα.
