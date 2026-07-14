Ο Πέδρο Πασκάλ ως χαρισματικός τσελίστας στην ταινία «Behemoth!», δείτε το τρέιλερ

Η μουσική, που υπήρξε ο μοναδικός και παντοδύναμος χείμαρρος της ζωής του, αρχίζει να παρασύρει τον Άλεξ σε μια περιπέτεια που θα τον αλλάξει για πάντα, αναφέρει η σύνοψη