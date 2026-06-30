Η Μπλέικ Λάιβλι ζητά από τον Τζάστιν Μπαλντόνι οκτώ εκατ. δολάρια για αμοιβές δικηγόρων και δικαστικά έξοδα

Μετά την απόφαση, οι δικηγόροι της Λάιβλι, Έσρα Χάντσον και Μάικλ Γκότλιμπ, χαρακτήρισαν την απόφαση «άλλη μία πλήρη νίκη και απόλυτη δικαίωση» για την πελάτισσά τους. «Το δικαστήριο αναγνώρισε και πάλι ότι η κυρία Λάιβλι μηνύθηκε ως αντίποινα επειδή κατήγγειλε σεξουαλική παρενόχληση και αντίποινα και της επιδίκασε αμοιβές δικηγόρων και έξοδα, τα οποία θα καταβληθούν από τα μέρη της Wayfarer», ανέφεραν τότε οι δικηγόροι σε δήλωση που κοινοποιήθηκε στο PEOPLE.Τον Ιούνιο, ο δικηγόρος του Μπαλντόνι, Μπράιαν Φρίντμαν, υιοθέτησε διαφορετικό τόνο, τονίζοντας ότι το δικαστήριο απέρριψε το αίτημα της Λάιβλι για τριπλάσια και τιμωρητική αποζημίωση και υποστηρίζοντας ότι οποιαδήποτε επιδίκαση δικηγορικών αμοιβών θα είναι περιορισμένης έκτασης.«Στην κυρία Λάιβλι επιδικάστηκαν μόνο περιορισμένες δικηγορικές αμοιβές για μία και μόνη αξίωση, στο πλαίσιο μιας υπόθεσης που διήρκεσε μόλις λίγους μήνες, τίποτα περισσότερο. «Παρά το γεγονός ότι όλες οι αξιώσεις της απορρίφθηκαν, η κυρία Λάιβλι στη συνέχεια στράφηκε στην εκμετάλλευση ενός νόμου της Καλιφόρνιας που έχει ως σκοπό να προστατεύει πραγματικά θύματα, σε μια προσπάθεια που αποδείχθηκε άκαρπη για την απόκτηση αποζημιώσεων. Για άλλη μία φορά, απέτυχε».