Jay-Z: Καθυστέρησε σχεδόν τέσσερις ώρες η συναυλία του μετά από αναστάτωση στις πύλες εισόδου

και τελευταία συναυλία του

στο

Yankee Stadium της Νέας Υόρκης

Κλείσιμο

Jay-Z

Με σχεδόν τέσσερις ώρες καθυστέρηση ξεκίνησε η τρίτη, λόγω αναστάτωσης που προκλήθηκε όταν πλήθος θαυμαστών προσπάθησε να μπει μαζικά από τις πύλες του σταδίου.Ο ράπερ ανέβηκε τελικά στη σκηνή, λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Δευτέρας 13 Ιουλίου, περίπου τέσσερις ώρες μετά την προγραμματισμένη ώρα έναρξης της συναυλίας, και ευχαρίστησε το κοινό για την υπομονή του. «Εκτιμώ την υπομονή σας. Θα περάσουμε καλά. Έχω ωραία πράγματα για εσάς, σας το υπόσχομαι», είπε στους θεατές, εξηγώντας στη συνέχεια τον λόγο της μεγάλης καθυστέρησης.«Υπήρχαν περίπου 10.000 άνθρωποι έξω και έκλεισαν όλες οι πόρτες, επειδή ο κόσμος προσπάθησε να μπει μαζικά. Δεν ήθελα να ξεκινήσω τη μουσική και να κινδυνεύσει ο κόσμος να ποδοπατηθεί. Λυπάμαι πραγματικά για την ταλαιπωρία», ανέφερε.Σύμφωνα με το ABC7, το οποίο επικαλέστηκε αστυνομική πηγή αλλά και αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μεγάλος αριθμός θαυμαστών επιχείρησε να περάσει από τουλάχιστον δύο εισόδους του γηπέδου, ξεπερνώντας τα σημεία ελέγχου ασφαλείας. Ακολούθησε πλήρες «κλείδωμα» του σταδίου, με τους παρευρισκόμενους να μην μπορούν για αρκετή ώρα ούτε να αποχωρήσουν ούτε να εισέλθουν στον χώρο.Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφόρησε επίσης βίντεο που φέρεται να δείχνει τους A$AP Rocky, Charlamagne Tha God και Fabolous να περιμένουν έξω από το στάδιο, με τη λεζάντα: «Ακόμη και οι διάσημοι είναι κολλημένοι έξω από την τελευταία συναυλία του Jay-Z στο Yankee Stadium απόψε».Η αναστάτωση επισκίασε το φινάλε της τριήμερης σειράς εμφανίσεων τουστο εμβληματικό γήπεδο. Η πρώτη βραδιά ήταν αφιερωμένη στην 30ή επέτειο από την κυκλοφορία του άλμπουμ του «Reasonable Doubt» και περιλάμβανε εμφάνιση της Μπιγιονσέ, η οποία ανέβηκε στη σκηνή από το πρώτο τραγούδι, ερμηνεύοντας το μέρος της Μέρι Τζέι Μπλάιτζ στο «Can’t Knock the Hustle». Στη συναυλία συμμετείχαν επίσης η κόρη τους, Μπλου Άιβι Κάρτερ, καθώς και οι Nas και Alicia Keys.Η δεύτερη βραδιά ήταν αφιερωμένη στην 25ή επέτειο του άλμπουμ «The Blueprint» και περιλάμβανε εμφανίσεις των Eminem και Pharrell, ενώ η τρίτη συναυλία είχε τον τίτλο «Extra Innings».: Shutterstock