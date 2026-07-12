Η Μελίνα Ασλανίδου φωτογραφίζεται ανάμεσα σε ηλιοτρόπια
Η Μελίνα Ασλανίδου φωτογραφίζεται ανάμεσα σε ηλιοτρόπια
Το καλοκαίρι γράφεται με όμορφες διαδρομές και ακόμα πιο όμορφες στιγμές, γράφει η τραγουδίστρια στο Instagram
Περιτριγυρισμένη από ηλιοτρόπια φωτογραφήθηκε η Μελίνα Ασλανίδου. Η τραγουδίστρια βρέθηκε στη Φλώρινα για μία συναυλία και μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους εικόνες από την παραμονή της στην πόλη.
Ανάμεσα στις φωτογραφίες που ανάρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, ξεχώρισαν εκείνες με την ίδια να ποζάρει σε ένα χωράφι με ηλιοτρόπια. «Κάθε τόπος έχει τη δική του ομορφιά… και η Φλώρινα τη δική της ξεχωριστή αύρα. Το καλοκαίρι γράφεται με όμορφες διαδρομές και ακόμα πιο όμορφες στιγμές», έγραψε δίπλα στα στιγμιότυπα.
Δείτε τις φωτογραφίες
Ανάμεσα στις φωτογραφίες που ανάρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, ξεχώρισαν εκείνες με την ίδια να ποζάρει σε ένα χωράφι με ηλιοτρόπια. «Κάθε τόπος έχει τη δική του ομορφιά… και η Φλώρινα τη δική της ξεχωριστή αύρα. Το καλοκαίρι γράφεται με όμορφες διαδρομές και ακόμα πιο όμορφες στιγμές», έγραψε δίπλα στα στιγμιότυπα.
Δείτε τις φωτογραφίες
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