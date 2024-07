Σοφία Αρβανίτη: Το τραγούδι με την Μπόνι Τάιλερ ήταν μία αξιοσημείωτη στιγμή στην ελληνική δισκογραφία

Κλείσιμο

μίλησε για τον κοινό δίσκο με τονκαι τη συνεργασία της με την, σε πρόσφατη συνέντευξη.Σχετικά με τη γνωριμία της με τον Μιχάλη Ρακιντζή, η τραγουδίστρια περιέγραψε στην εφημερίδα «Espresso»: «Του ανέθεσε η δισκογραφική μου εταιρεία να μου κάνει τον δεύτερο δίσκο μου, πράγμα που έγινε. Με τον Μιχάλη δουλέψαμε για μήνες μαζί στο στούντιο και κάναμε το 1990 έναν καταπληκτικό δίσκο, που έχει μείνει διαχρονικός, με το τραγούδι «Μη μου μιλάς για καλοκαίρια» να παίζεται κάθε καλοκαίρι και όχι μόνο. Με είχε αγγίξει εξαρχής και περίμενα ότι θα έκανε επιτυχία. Βέβαια, δεν περίμενα τότε, πριν από 34 χρόνια, πως θα το άκουγα στα ραδιόφωνα ως τώρα. Δεν ήταν τόσο μεγάλες οι προσδοκίες μου».Επίσης, η Σοφία Αρβανίτη αποκάλυψε ότι ο τραγουδιστής είναι που τη γνώρισε στην παγκοσμίου φήμης Μπόνι Τάιλερ: «Με τον Μιχάλη Ρακιντζή ακολούθησε ακόμη ένας δίσκος, όπου συνέβη κάτι συγκλονιστικό: Με έφερε σε επαφή με τη διεθνούς φήμης ποπ τραγουδίστρια Μπόνι Τάιλερ με ένα τραγούδι, το ντουέτο «Πεθαίνω στην ερημιά/The dessert is in your heart», το οποίο θεωρώ αξιοσημείωτη στιγμή στην ελληνική δισκογραφία. Θα έλεγα το ίδιο ακόμη κι αν δεν το είχα τραγουδήσει εγώ».Παράλληλα, η τραγουδίστρια μίλησε με τα καλύτερα λόγια για αυτή τη συνεργασία και αποκάλυψε ότι είδε πρόσφατα την Μπόνι Τάιλερ σε ένα μουσικό φεστιβάλ.Συγκεκριμένα, είπε: «Μου έμεινε ότι είναι μια επαγγελματίας με χαρούμενο και ευθύ πρόσωπο και πολύ υπεύθυνη στη δουλειά της. Το κομμάτι το είπε συγκλονιστικά, κάθισε και το δούλεψε πολύ. Eκανε κάποιες πρόβες και παρουσία μας στο στούντιο και ήταν πραγματικά απολαυστικό να βλέπεις να προβάρει το τραγούδι σου η Μπόνι Τάιλερ. Hταν φανταστική εμπειρία η συνεργασία μας, όπως φανταστική εμπειρία ήταν και η περσινή, όταν την είδα σε μια συναυλία της στο Sunny Festival. Οταν ενημερώθηκε από τους ανθρώπους της ότι βρισκόμουν εκεί και ότι ήθελα να τη συναντήσω στο καμαρίνι της, με υποδέχτηκε με ανοιχτές αγκάλες, ενώ αναφέρθηκε σε μένα και από τη σκηνή, λέγοντας ότι επιθυμεί να κάνουμε ξανά ένα τραγούδι μαζί. Πραγματικά είναι ένα πολύ γενναιόδωρο άτομο».