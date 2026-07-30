Το επαγγελματικό τμήμα της LG Electronics Hellas παρουσίασε το B2B όραμά του για το 2030 και την ανακαινισμένη B2B Academy, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική του δέσμευση στην εκπαίδευση, την τεχνολογική καινοτομία και την ανάπτυξη ολοκληρωμένων επαγγελματικών λύσεων.
Εκλεισε στη Ρόμα ο Κουλιεράκης, στα 15 εκατ. ευρώ η μεταγραφή του από την Βόλφσμπουργκ
Εκλεισε στη Ρόμα ο Κουλιεράκης, στα 15 εκατ. ευρώ η μεταγραφή του από την Βόλφσμπουργκ
Ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο έγραψε πως πλέον υπάρχει deal για τον Ελληνα διεθνή κεντρικό αμυντικό
Ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης πρέπει να λογίζεται παίκτης της Ρόμα, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, καθώς υπάρχει οριστική συμφωνία του παίκτη με την ιταλική ομάδα και την Βόλφσμπουργκ φυσικά.
Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο, το συνολικό κόστος της μεταγραφής ανήλθε στα 15.000.000 ευρώ και τις επόμενες ώρες αναμένεται να επισημοποιηθεί η συμφωνία.
Να θυμίσουμε ότι ο ΠΑΟΚ είχε διατηρήσει ένα ποσοστό μεταπώλησης, ενώ ο διεθνής στόπερ αφήνει τη Γερμανία έχοντας προσθέσει στο βιογραφικό 66 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με απολογισμό 4 γκολ και 3 ασίστ μέσα σε μία διετία στη Bundesliga.
Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο, το συνολικό κόστος της μεταγραφής ανήλθε στα 15.000.000 ευρώ και τις επόμενες ώρες αναμένεται να επισημοποιηθεί η συμφωνία.
Να θυμίσουμε ότι ο ΠΑΟΚ είχε διατηρήσει ένα ποσοστό μεταπώλησης, ενώ ο διεθνής στόπερ αφήνει τη Γερμανία έχοντας προσθέσει στο βιογραφικό 66 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με απολογισμό 4 γκολ και 3 ασίστ μέσα σε μία διετία στη Bundesliga.
🚨🟡🔴 Konstantinos Koulierakis to AS Roma, here we go! Agreement in place with Wolfsburg on all terms.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 30, 2026
Agreement also with the defender since yesterday, as reported.
Fee worth around €15m for Koulierakis to become new Roma defender. 🇬🇷 pic.twitter.com/IKEDxGhWWN
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