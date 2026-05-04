Τέλος στην πολύκροτη διαμάχη: Σε συμβιβασμό κατέληξαν η Μπλέικ Λάιβλι και ο Τζάστιν Μπαλντόνι
Η συμφωνία επιτεύχθηκε αφότου ομοσπονδιακός δικαστής απέρριψε το μεγαλύτερο μέρος των αξιώσεων της ηθοποιού κατά του συμπρωταγωνιστή της στο «It Ends With Us» - Δεν δημοσιοποιήθηκαν οι όροι
Η μακρά δικαστική διαμάχη της Μπλέικ Λάιβλι και του Τζάστιν Μπαλντόνι, συμπρωταγωνιστών στην ταινία «It Ends With Us», έκλεισε με συμβιβασμό λίγες ημέρες πριν τη δίκη, που θα γινόταν μέσα στον Μάιο.
Οι δύο ηθοποιοί, όπως αναφέρει το NBC, έβαλαν τέλος στη διαμάχη τους έπειτα από μια συνάντηση για συμβιβασμό που διεξήχθη την περασμένη εβδομάδα κατόπιν δικαστικής εντολής.
Οι όροι του συμβιβασμού δεν έχουν δημοσιοποιηθεί.
Η συμφωνία επιτεύχθηκε έναν μήνα αφότου ομοσπονδιακός δικαστής απέρριψε το μεγαλύτερο μέρος των αξιώσεων της Λάιβλι κατά του Μπαλντόνι, μεταξύ των οποίων των κατηγοριών για παρενόχληση, δυσφήμιση και συνωμοσία. Επέτρεψε πάντως να προχωρήσουν σε δίκη τρεις από τις αξιώσεις της, μεταξύ των οποίων η αθέτηση σύμβασης και τα αντίποινα.
Η Λάιβλι κατηγόρησε τον Μπαλντόνι για σεξουαλική παρενόχληση κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας It Ends With Us», το 2024, σε σκηνοθεσία του Μπαλντόνι.
Όπως ισχυρίστηκε η Λάιβλι, η εταιρεία παραγωγής του Μπαλντόνι, Wayfarer Studios, προέβη σε αντίποινα εναντίον της, όταν εκείνη διαμαρτυρήθηκε για φερόμενη ανάρμοστη συμπεριφορά στο πλατό της ταινίας.
Ο ηθοποιός και σκήνοθέτης αρνήθηκε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς.
Στην κοινή δήλωσή τους οι δικηγόροι των δύο πλευρών επισημαίνουν ότι «η ταινία είναι πηγή υπερηφάνειας για όλους μας που εργαστήκαμε για να την φέρουμε στη ζωή».
Προσθέτουν ότι «η ευαισθητοποίηση και η άσκηση ουσιαστικής επίδρασης στη ζωή των επιζώντων της ενδοοικογενειακής βίας — και όλων των επιζώντων — είναι ένας στόχος που υποστηρίζουμε». Αναγνωρίζουν ακόμη ότι «η διαδικασία παρουσίασε προκλήσεις και ότι οι ανησυχίες που εξέφρασε η κυρία Λάιβλι άξιζαν να ακουστούν».
Και επισημαίνουν ότι «παραμένουμε σταθερά προσηλωμένοι σε χώρους εργασίας χωρίς απρέπειες και μη παραγωγικά περιβάλλοντα. Ελπίζουμε ειλικρινά ότι αυτό θα κλείσει το θέμα και θα επιτρέψει σε όλους τους εμπλεκόμενους να προχωρήσουν εποικοδομητικά και ειρηνικά, σε ένα περιβάλλον αλληλοσεβασμού».
