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Ένας 14χρονος και ένας 21χρονος χτυπήθηκαν από κεραυνό κατά τη διάρκεια πεζοπορίας στα Πυρηναία
Ένας 14χρονος και ένας 21χρονος χτυπήθηκαν από κεραυνό κατά τη διάρκεια πεζοπορίας στα Πυρηναία
Νοσηλεύονται σε σταθερή κατάσταση - Το περιστατικό σημειώθηκε σε υψόμετρο περίπου 2.700 μέτρων, όταν ομάδα 15 ατόμων αιφνιδιάστηκε από ισχυρή καταιγίδα
Δύο ορειβάτες, ηλικίας 14 και 21 ετών, τραυματίστηκαν όταν χτυπήθηκαν από κεραυνό το απόγευμα της Δευτέρας στα γαλλικά Πυρηναία, κοντά στην περιοχή Κοτερέ, στη διαδρομή GR10, ενός από τα πιο γνωστά ορειβατικά μονοπάτια που διασχίζουν την οροσειρά.
Το περιστατικό σημειώθηκε σε υψόμετρο περίπου 2.700 μέτρων, όταν ομάδα 15 ατόμων αιφνιδιάστηκε από ισχυρή καταιγίδα που εκδηλώθηκε γύρω στις 15:30. Σύμφωνα με τις γαλλικές Αρχές, η ομάδα δεν συνοδευόταν από επαγγελματία οδηγό βουνού.
Οι δύο τραυματίες διακομίστηκαν αρχικά στο νοσοκομείο της Ταρμπ, ενώ ο 14χρονος, που έφερε τραύμα στο κεφάλι, μεταφέρθηκε στη συνέχεια σε νοσοκομείο της πόλης Πο.
Η εισαγγελία της Ταρμπ ανακοίνωσε ότι και οι δύο νοσηλεύονται σε σταθερή κατάσταση, έχουν τις αισθήσεις τους και δεν διατρέχουν κίνδυνο για τη ζωή τους. Ωστόσο, οι γιατροί επισημαίνουν ότι είναι ακόμη νωρίς για να εκτιμηθούν οι πιθανές μακροχρόνιες συνέπειες του κεραυνού στην υγεία τους.
Η εισαγγελία δεν προχώρησε στην έναρξη έρευνας, καθώς το περιστατικό αποδίδεται σε τυχαίο γεγονός.
Με αφορμή το περιστατικό, οι τοπικές Αρχές υπενθύμισαν ότι κάθε εξόρμηση στο βουνό απαιτεί προσεκτική προετοιμασία, με έλεγχο των καιρικών προγνώσεων και κατάλληλο εξοπλισμό.
Το περιστατικό σημειώθηκε σε υψόμετρο περίπου 2.700 μέτρων, όταν ομάδα 15 ατόμων αιφνιδιάστηκε από ισχυρή καταιγίδα που εκδηλώθηκε γύρω στις 15:30. Σύμφωνα με τις γαλλικές Αρχές, η ομάδα δεν συνοδευόταν από επαγγελματία οδηγό βουνού.
Οι δύο τραυματίες διακομίστηκαν αρχικά στο νοσοκομείο της Ταρμπ, ενώ ο 14χρονος, που έφερε τραύμα στο κεφάλι, μεταφέρθηκε στη συνέχεια σε νοσοκομείο της πόλης Πο.
Η εισαγγελία της Ταρμπ ανακοίνωσε ότι και οι δύο νοσηλεύονται σε σταθερή κατάσταση, έχουν τις αισθήσεις τους και δεν διατρέχουν κίνδυνο για τη ζωή τους. Ωστόσο, οι γιατροί επισημαίνουν ότι είναι ακόμη νωρίς για να εκτιμηθούν οι πιθανές μακροχρόνιες συνέπειες του κεραυνού στην υγεία τους.
Η εισαγγελία δεν προχώρησε στην έναρξη έρευνας, καθώς το περιστατικό αποδίδεται σε τυχαίο γεγονός.
Με αφορμή το περιστατικό, οι τοπικές Αρχές υπενθύμισαν ότι κάθε εξόρμηση στο βουνό απαιτεί προσεκτική προετοιμασία, με έλεγχο των καιρικών προγνώσεων και κατάλληλο εξοπλισμό.
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