Το χιουμοριστικό βίντεο του Δημήτρη Αλεξάνδρου με τη Ρία Ελληνίδου: Άλλη μια κοπέλα σαν εμένα θέλεις, του είπε η τραγουδίστρια
GALA
Δημήτρης Αλεξάνδρου Ρία Ελληνίδου

Το χιουμοριστικό βίντεο του Δημήτρη Αλεξάνδρου με τη Ρία Ελληνίδου: Άλλη μια κοπέλα σαν εμένα θέλεις, του είπε η τραγουδίστρια

Το ζευγάρι επιβεβαίωσε τη σχέση του τον Μάιο και έκτοτε η τραγουδίστρια και το πρώην μοντέλο μοιράζονται συχνά στιγμές από την καθημερινότητά τους στα social media

Το χιουμοριστικό βίντεο του Δημήτρη Αλεξάνδρου με τη Ρία Ελληνίδου: Άλλη μια κοπέλα σαν εμένα θέλεις, του είπε η τραγουδίστρια
Ιωάννα Μαρίνου
2 ΣΧΟΛΙΑ
Ένα χιουμοριστικό βίντεο ανέβασε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου στα social media με τη σύντροφό του Ρία Ελληνίδου, την ώρα που εκείνη απολάμβανε το φαγητό της.

Δίπλα της βρισκόταν η Love, ο σκύλος του πρώην μοντέλου, που κοιτούσε το πιάτο της τραγουδίστριας με λαχτάρα. Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου απαθανάτισε τη στιγμή και τη δημοσίευσε σε story στο Instagram όπου ακούγεται να λέει χαρακτηριστικά: «Θέλω μια κοπέλα σαν τη Love να με κοιτάει στα μάτια όπως κοιτάει το φαγητό».

Η Ρία Ελληνίδου, αφού έδωσε ένα κομμάτι από το γεύμα της στον σκύλο, δήλωσε με τη σειρά της: «Άλλη μια κοπέλα σαν εμένα θέλεις», με το πρώην μοντέλο να ξεσπά σε γέλια.

Δείτε το βίντεο


Το ζευγάρι είναι μαζί αρκετούς μήνες, ωστόσο το πρώτο διάστημα προσπάθησαν να κρατήσουν τη σχέση τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Η επιβεβαίωση ήρθε στο πάρτι γενεθλίων τους τον Μάιο, με ένα φιλί στο στόμα το οποίο μοιράστηκαν στα social media τους.
Ιωάννα Μαρίνου
2 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η φρεσκάδα έχει ταυτότητα: Μάθε τι βάζεις πραγματικά στο τραπέζι σου

Τα My market επενδύουν εδώ και 13 χρόνια στην ιχνηλασιμότητα των εγχώριων φρούτων και λαχανικών, δίνοντας στους καταναλωτές τη δυνατότητα να γνωρίζουν την προέλευση και τη διαδρομή κάθε επιλογής τους.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης