Το χιουμοριστικό βίντεο του Δημήτρη Αλεξάνδρου με τη Ρία Ελληνίδου: Άλλη μια κοπέλα σαν εμένα θέλεις, του είπε η τραγουδίστρια
Το χιουμοριστικό βίντεο του Δημήτρη Αλεξάνδρου με τη Ρία Ελληνίδου: Άλλη μια κοπέλα σαν εμένα θέλεις, του είπε η τραγουδίστρια
Το ζευγάρι επιβεβαίωσε τη σχέση του τον Μάιο και έκτοτε η τραγουδίστρια και το πρώην μοντέλο μοιράζονται συχνά στιγμές από την καθημερινότητά τους στα social media
Ένα χιουμοριστικό βίντεο ανέβασε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου στα social media με τη σύντροφό του Ρία Ελληνίδου, την ώρα που εκείνη απολάμβανε το φαγητό της.
Δίπλα της βρισκόταν η Love, ο σκύλος του πρώην μοντέλου, που κοιτούσε το πιάτο της τραγουδίστριας με λαχτάρα. Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου απαθανάτισε τη στιγμή και τη δημοσίευσε σε story στο Instagram όπου ακούγεται να λέει χαρακτηριστικά: «Θέλω μια κοπέλα σαν τη Love να με κοιτάει στα μάτια όπως κοιτάει το φαγητό».
Η Ρία Ελληνίδου, αφού έδωσε ένα κομμάτι από το γεύμα της στον σκύλο, δήλωσε με τη σειρά της: «Άλλη μια κοπέλα σαν εμένα θέλεις», με το πρώην μοντέλο να ξεσπά σε γέλια.
Δείτε το βίντεο
Το ζευγάρι είναι μαζί αρκετούς μήνες, ωστόσο το πρώτο διάστημα προσπάθησαν να κρατήσουν τη σχέση τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Η επιβεβαίωση ήρθε στο πάρτι γενεθλίων τους τον Μάιο, με ένα φιλί στο στόμα το οποίο μοιράστηκαν στα social media τους.
Δίπλα της βρισκόταν η Love, ο σκύλος του πρώην μοντέλου, που κοιτούσε το πιάτο της τραγουδίστριας με λαχτάρα. Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου απαθανάτισε τη στιγμή και τη δημοσίευσε σε story στο Instagram όπου ακούγεται να λέει χαρακτηριστικά: «Θέλω μια κοπέλα σαν τη Love να με κοιτάει στα μάτια όπως κοιτάει το φαγητό».
Η Ρία Ελληνίδου, αφού έδωσε ένα κομμάτι από το γεύμα της στον σκύλο, δήλωσε με τη σειρά της: «Άλλη μια κοπέλα σαν εμένα θέλεις», με το πρώην μοντέλο να ξεσπά σε γέλια.
Δείτε το βίντεο
Το ζευγάρι είναι μαζί αρκετούς μήνες, ωστόσο το πρώτο διάστημα προσπάθησαν να κρατήσουν τη σχέση τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Η επιβεβαίωση ήρθε στο πάρτι γενεθλίων τους τον Μάιο, με ένα φιλί στο στόμα το οποίο μοιράστηκαν στα social media τους.
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