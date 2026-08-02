Γεραπετρίτης, Διαμαντοπούλου, Χριστοδουλάκης διαψεύδουν δημοσίευμα για δείπνο σε σπίτι επιχειρηματία με στόχο συγκυβέρνηση
Γεραπετρίτης, Διαμαντοπούλου, Χριστοδουλάκης διαψεύδουν δημοσίευμα για δείπνο σε σπίτι επιχειρηματία με στόχο συγκυβέρνηση
«Τόσο το δημοσίευμα, όσο και το οπτικό υλικό είναι στο σύνολό τους απολύτως ψευδή και αποκυήματα φαντασίας» λέει ο ΥΠΕΞ, για συκοφαντίες και προσβλητικά δημοσιεύματα κάνουν λόγο τα πρωτοκλασάτα στελέχη του ΠΑΣΟΚ - Μαρινάκης: Η αντίδραση απέναντι στις ψευδείς ειδήσεις είναι ζήτημα επιβίωσης της δημοκρατίας μας
Σε πλήρη διάψευση δημοσιεύματος για δείπνο του Γιώργου Γεραπετρίτη και των Άννας Διαμαντοπούλου και Μανώλη Χριστοδουλάκη σε σπίτι επιχειρηματία με στόχο να διερευνηθούν δυνατότητες συγκυβέρνησης προχώρησαν ο πρώην υπουργός Εξωτερικών και τα δύο πρωτοκλασάτα στελέχη του ΠΑΣΟΚ.
Σύμφωνα με το πρωτοσέλιδο δημοσίευμα της εφημερίδας «Εστία» υπό τον τίτλο «Δείπνο Γεραπετρίτη-Διαμαντοπούλου για συγκυβέρνηση παραγραφής!» το υποτιθέμενο δείπνο στο οποίο ήταν παρών και ο «φιλόδοξος δελφίνος Μανώλης Χριστοδουλάκης» έλαβε χώρα σε σπίτι κορυφαίου επιχειρηματία, πρώην οικία του εκδότη Σταύρου Ψυχάρη, όπου συζητήθηκαν σενάρια αμφισβήτησης του Νίκου Ανδρουλάκη από την πρώτη Κυριακή των εκλογών και μετεκλογικής συνεργασίας ΝΔ-ΠΑΣΟΚ.
Το δημοσίευμα
Η ανακοίνωση Γεραπετρίτη
«Στο φύλλο της Κυριακής 2 Αυγούστου 2026, η εφημερίδα «Εστία» αναφέρεται σε δήθεν δείπνο, το οποίο είχα στην οικία «επιχειρηματία» με τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, Άννα Διαμαντοπούλου και Μανώλη Χριστοδουλάκη. Συνοδεύεται δε, από μονταρισμένη φωτογραφία, προϊόν τεχνητής νοημοσύνης, που εμφανίζει τους τρεις μας ως συνδαιτυμόνες, παραθέτοντας μάλιστα αναλυτικές λεπτομέρειες της ανύπαρκτης μεταξύ μας συζήτησης.
Τόσο το δημοσίευμα, όσο και το οπτικό υλικό είναι στο σύνολό τους απολύτως ψευδή και αποκυήματα φαντασίας. Εικάζω δε ότι ανάλογη κατηγορηματική διάψευση θα υπάρξει και εκ μέρους των αναφερόμενων στελεχών του ΠΑΣΟΚ, τα οποία ουδέποτε έχω συναντήσει ιδιωτικά.
Επιπλέον, η εφημερίδα ουδέποτε ζήτησε την άποψή μου για το θέμα και ενήργησε σε πλήρη αντίθεση με κάθε έννοια στοιχειώδους δημοσιογραφικής δεοντολογίας. Το δημοσίευμα δε αυτό έρχεται σε συνέχεια και άλλων αστοιχείωτων πρωτοσέλιδων της συγκεκριμένης εφημερίδας που στρέφονται προσωπικά και ονομαστικά εναντίον μου, με απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς και μυθεύματα.
Είναι στα δικά μου μάτια πλέον εντελώς προφανές ότι πρόκειται σαφώς περί προσωπικής μου στοχοποίησης, αλλά και εκ του αποτελέσματος σοβαρής διατάραξης του πολιτικού συστήματος. Οι πολίτες έχουν γνώση για να αντιλαμβάνονται τα εξόφθαλμα ψεύδη και ό,τι τα υποκινεί.
Κατ’ ελάχιστον αναμένω την πλήρη και αμελλητί ανασκευή του δημοσιεύματος από την εφημερίδα».
Με σημερινή ανάρτηση της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η υπεύθυνη Στρατηγικού Σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ 'Αννα Διαμαντοπούλου διαψεύδει «απόλυτα το σημερινό, ακραίως ψευδές και συκοφαντικό δημοσίευμα της εφημερίδας ‘Εστία της Κυριακής', με θέμα δήθεν δείπνο Γεραπετρίτη, Διαμαντοπούλου και Χριστοδουλάκη για ‘συγκυβέρνηση παραγραφής'». Καλεί την εφημερίδα «να το διαψεύσει και να το ανακαλέσει άμεσα, αλλά και να ζητήσει συγγνώμη για το συκοφαντικό δημοσίευμα». «Εννοείται ότι, αν δεν το πράξει άμεσα, επιφυλάσσομαι για την άσκηση των δικαιωμάτων μου, σύμφωνα με τον νόμο», σημειώνει.
«Είναι γνωστό ότι δεν πτοούμαι ποτέ από επιθέσεις, πόσο μάλλον από τέτοιες κατάπτυστες κατασκευές. Συνεχίζω με ευπρέπεια, αλλά και με την ίδια δύναμη και το ίδιο πάθος, να αγωνίζομαι με όλες μου τις δυνάμεις για την πολιτική αλλαγή και την κάθαρση που έχει ανάγκη η χώρα», τονίζει η κ. Διαμαντοπούλου.
Η ανακοίνωση Διαμαντοπούλου
«Διαψεύδω απόλυτα το σημερινό, ακραίως ψευδές και συκοφαντικό δημοσίευμα της εφημερίδας «Εστία της Κυριακής», με θέμα δήθεν δείπνο Γεραπετρίτη, Διαμαντοπούλου και Χριστοδουλάκη για «συγκυβέρνηση παραγραφής».
Καλώ την «Εστία» να το διαψεύσει και να το ανακαλέσει άμεσα, αλλά και να ζητήσει συγγνώμη για το συκοφαντικό δημοσίευμα. Εννοείται ότι, αν δεν το πράξει άμεσα, επιφυλάσσομαι για την άσκηση των δικαιωμάτων μου, σύμφωνα με τον νόμο.
Είναι γνωστό ότι δεν πτοούμαι ποτέ από επιθέσεις, πόσο μάλλον από τέτοιες κατάπτυστες κατασκευές. Συνεχίζω με ευπρέπεια, αλλά και με την ίδια δύναμη και το ίδιο πάθος, να αγωνίζομαι με όλες μου τις δυνάμεις για την πολιτική αλλαγή και την κάθαρση που έχει ανάγκη η χώρα.
Λυπάμαι πολύ, που μία μέρα τόσο δύσκολη για την πατρίδα και τους συνανθρώπους μας, αναγκάζομαι να ασχοληθώ με ένα τέτοιο θέμα».
Από την πλευρά του και ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μανώλης Χριστοδουλάκης διέψευσε κατηγορηματικά τα περί συνάντησης κάνοντας λόγο για «απολύτως ψευδές, ανυπόστατο, συκοφαντικό και προσβλητικό δημοσίευμα».
« Η πολιτική αλλαγή δεν είναι προϊόν συκοφαντίας και τεχνητής νοημοσύνης!
Στη δημοκρατία μας έχουμε κερδίσει το δικαίωμα μας να συμφωνούμε και να διαφωνούμε πολιτικά. Να κουβεντιάζουμε «ήσυχα και απλά» ακόμα και όταν ασκούμε σκληρή κριτική.
Έχουμε κερδίσει το δικαίωμα να αντιπαρατιθέμεθα με επιχειρήματα.
Αυτό είναι η ουσία του δημόσιου διαλόγου.
Εκείνο όμως που δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να γίνει ανεκτό είναι η κατασκευή ανύπαρκτων γεγονότων, η αναπαραγωγή ανυπόστατων ισχυρισμών χωρίς την παραμικρή τεκμηρίωση και, ακόμη χειρότερα, η χρήση εικόνων που αποτελούν προϊόν τεχνητής νοημοσύνης για να προσδώσουν δήθεν αληθοφάνεια σε ένα ψευδές αφήγημα.
Όταν, μάλιστα, αυτή την πρακτική την υιοθετεί μία από τις ιστορικότερες εφημερίδες της χώρας, η δημοσιογραφική εκτροπή είναι ακόμη μεγαλύτερη.
Αυτό ακριβώς επέλεξε δυστυχώς να κάνει η εφημερίδα «Εστία», δημοσιεύοντας πρωτοσέλιδο με το οποίο εμφανίζει δήθεν «μυστικό δείπνο» μεταξύ εμού, της Άννας Διαμαντοπούλου και του Γιώργου Γεραπετρίτη, με αντικείμενο ανύπαρκτες μετεκλογικές συνεννοήσεις μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΝΔ.
Ένα δημοσίευμα που είναι απολύτως ψευδές, ανυπόστατο, συκοφαντικό, αντίθετο με τις αξίες που διαχρονικά πρεσβεύω και προσωπικά, αλλά και ο πολιτικός μου χώρος, και συνοδεύεται από μια φωτογραφία που είναι δια γυμνού οφθαλμού προϊόν τεχνητής νοημοσύνης.
Το ζήτημα, όμως για μένα δεν ήταν ποτέ η προσωπική μου στοχοποίηση.
Είναι η συστηματική προσπάθεια απαξίωσης του ΠΑΣΟΚ, της μόνης πολιτικής δύναμης που μπορεί να κάνει πράξη την πολιτική αλλαγή στη χώρα.
Μια προσπάθεια που επιχειρεί να πλήξει την αυτονομία, την αξιοπιστία και την προοπτική της παράταξης μας μέσα από κατασκευασμένα σενάρια και πολιτική μυθοπλασία.
Ο καθένας από εμάς είναι περαστικός στην σύντομη πολιτική του διαδρομή. Αυτό που δεν είναι ανεκτό, είναι το ΠΑΣΟΚ να επιχειρείται να γίνει βορρά στις συμπληγάδες παράλληλων συμφερόντων που τελικά συνηγορούν στη διαιώνιση της πολιτικής στασιμότητας στη χώρα.
Όσοι αναζητούν συγχωροχάρτια και άφεση αμαρτιών να ψάξουν αλλού.
Εμείς δεν παίζουμε ούτε με την αλήθεια, ούτε με την ηθική, και κυρίως ούτε με την προοπτική της πολιτικής αλλαγής στον τόπο, την οποία μπορεί να εγγυηθεί μόνο το ΠΑΣΟΚ!»
Σύμφωνα με το πρωτοσέλιδο δημοσίευμα της εφημερίδας «Εστία» υπό τον τίτλο «Δείπνο Γεραπετρίτη-Διαμαντοπούλου για συγκυβέρνηση παραγραφής!» το υποτιθέμενο δείπνο στο οποίο ήταν παρών και ο «φιλόδοξος δελφίνος Μανώλης Χριστοδουλάκης» έλαβε χώρα σε σπίτι κορυφαίου επιχειρηματία, πρώην οικία του εκδότη Σταύρου Ψυχάρη, όπου συζητήθηκαν σενάρια αμφισβήτησης του Νίκου Ανδρουλάκη από την πρώτη Κυριακή των εκλογών και μετεκλογικής συνεργασίας ΝΔ-ΠΑΣΟΚ.
Το δημοσίευμα
Γεραπετρίτης: Αποκύημα φαντασίαςΟ υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης χαρακτηρίζει απολύτως ψευδές το δημοσίευμα της εφημερίδας «Εστία» και καλεί την εφημερίδα να ανασκευάσει. «Τόσο το δημοσίευμα, όσο και το οπτικό υλικό είναι στο σύνολό τους απολύτως ψευδή και αποκυήματα φαντασίας», τονίζει. Μάλιστα προσθέτει: «Εικάζω δε ότι ανάλογη κατηγορηματική διάψευση θα υπάρξει και εκ μέρους των αναφερόμενων στελεχών του ΠΑΣΟΚ, τα οποία ουδέποτε έχω συναντήσει ιδιωτικά». «Κατ' ελάχιστον αναμένω την πλήρη και αμελλητί ανασκευή του δημοσιεύματος από την εφημερίδα», καταλήγει.
Η ανακοίνωση Γεραπετρίτη
«Στο φύλλο της Κυριακής 2 Αυγούστου 2026, η εφημερίδα «Εστία» αναφέρεται σε δήθεν δείπνο, το οποίο είχα στην οικία «επιχειρηματία» με τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, Άννα Διαμαντοπούλου και Μανώλη Χριστοδουλάκη. Συνοδεύεται δε, από μονταρισμένη φωτογραφία, προϊόν τεχνητής νοημοσύνης, που εμφανίζει τους τρεις μας ως συνδαιτυμόνες, παραθέτοντας μάλιστα αναλυτικές λεπτομέρειες της ανύπαρκτης μεταξύ μας συζήτησης.
Τόσο το δημοσίευμα, όσο και το οπτικό υλικό είναι στο σύνολό τους απολύτως ψευδή και αποκυήματα φαντασίας. Εικάζω δε ότι ανάλογη κατηγορηματική διάψευση θα υπάρξει και εκ μέρους των αναφερόμενων στελεχών του ΠΑΣΟΚ, τα οποία ουδέποτε έχω συναντήσει ιδιωτικά.
Επιπλέον, η εφημερίδα ουδέποτε ζήτησε την άποψή μου για το θέμα και ενήργησε σε πλήρη αντίθεση με κάθε έννοια στοιχειώδους δημοσιογραφικής δεοντολογίας. Το δημοσίευμα δε αυτό έρχεται σε συνέχεια και άλλων αστοιχείωτων πρωτοσέλιδων της συγκεκριμένης εφημερίδας που στρέφονται προσωπικά και ονομαστικά εναντίον μου, με απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς και μυθεύματα.
Είναι στα δικά μου μάτια πλέον εντελώς προφανές ότι πρόκειται σαφώς περί προσωπικής μου στοχοποίησης, αλλά και εκ του αποτελέσματος σοβαρής διατάραξης του πολιτικού συστήματος. Οι πολίτες έχουν γνώση για να αντιλαμβάνονται τα εξόφθαλμα ψεύδη και ό,τι τα υποκινεί.
Κατ’ ελάχιστον αναμένω την πλήρη και αμελλητί ανασκευή του δημοσιεύματος από την εφημερίδα».
Διαμαντοπούλου: «Διαψεύδω απόλυτα το ακραίως ψευδές και συκοφαντικό δημοσίευμα»
Με σημερινή ανάρτηση της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η υπεύθυνη Στρατηγικού Σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ 'Αννα Διαμαντοπούλου διαψεύδει «απόλυτα το σημερινό, ακραίως ψευδές και συκοφαντικό δημοσίευμα της εφημερίδας ‘Εστία της Κυριακής', με θέμα δήθεν δείπνο Γεραπετρίτη, Διαμαντοπούλου και Χριστοδουλάκη για ‘συγκυβέρνηση παραγραφής'». Καλεί την εφημερίδα «να το διαψεύσει και να το ανακαλέσει άμεσα, αλλά και να ζητήσει συγγνώμη για το συκοφαντικό δημοσίευμα». «Εννοείται ότι, αν δεν το πράξει άμεσα, επιφυλάσσομαι για την άσκηση των δικαιωμάτων μου, σύμφωνα με τον νόμο», σημειώνει.
«Είναι γνωστό ότι δεν πτοούμαι ποτέ από επιθέσεις, πόσο μάλλον από τέτοιες κατάπτυστες κατασκευές. Συνεχίζω με ευπρέπεια, αλλά και με την ίδια δύναμη και το ίδιο πάθος, να αγωνίζομαι με όλες μου τις δυνάμεις για την πολιτική αλλαγή και την κάθαρση που έχει ανάγκη η χώρα», τονίζει η κ. Διαμαντοπούλου.
Η ανακοίνωση Διαμαντοπούλου
«Διαψεύδω απόλυτα το σημερινό, ακραίως ψευδές και συκοφαντικό δημοσίευμα της εφημερίδας «Εστία της Κυριακής», με θέμα δήθεν δείπνο Γεραπετρίτη, Διαμαντοπούλου και Χριστοδουλάκη για «συγκυβέρνηση παραγραφής».
Καλώ την «Εστία» να το διαψεύσει και να το ανακαλέσει άμεσα, αλλά και να ζητήσει συγγνώμη για το συκοφαντικό δημοσίευμα. Εννοείται ότι, αν δεν το πράξει άμεσα, επιφυλάσσομαι για την άσκηση των δικαιωμάτων μου, σύμφωνα με τον νόμο.
Είναι γνωστό ότι δεν πτοούμαι ποτέ από επιθέσεις, πόσο μάλλον από τέτοιες κατάπτυστες κατασκευές. Συνεχίζω με ευπρέπεια, αλλά και με την ίδια δύναμη και το ίδιο πάθος, να αγωνίζομαι με όλες μου τις δυνάμεις για την πολιτική αλλαγή και την κάθαρση που έχει ανάγκη η χώρα.
Λυπάμαι πολύ, που μία μέρα τόσο δύσκολη για την πατρίδα και τους συνανθρώπους μας, αναγκάζομαι να ασχοληθώ με ένα τέτοιο θέμα».
Από την πλευρά του και ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μανώλης Χριστοδουλάκης διέψευσε κατηγορηματικά τα περί συνάντησης κάνοντας λόγο για «απολύτως ψευδές, ανυπόστατο, συκοφαντικό και προσβλητικό δημοσίευμα».
Χριστοδουλάκης: Η πολιτική αλλαγή δεν είναι προϊόν συκοφαντίας και τεχνητής νοημοσύνης
« Η πολιτική αλλαγή δεν είναι προϊόν συκοφαντίας και τεχνητής νοημοσύνης!
Στη δημοκρατία μας έχουμε κερδίσει το δικαίωμα μας να συμφωνούμε και να διαφωνούμε πολιτικά. Να κουβεντιάζουμε «ήσυχα και απλά» ακόμα και όταν ασκούμε σκληρή κριτική.
Έχουμε κερδίσει το δικαίωμα να αντιπαρατιθέμεθα με επιχειρήματα.
Αυτό είναι η ουσία του δημόσιου διαλόγου.
Εκείνο όμως που δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να γίνει ανεκτό είναι η κατασκευή ανύπαρκτων γεγονότων, η αναπαραγωγή ανυπόστατων ισχυρισμών χωρίς την παραμικρή τεκμηρίωση και, ακόμη χειρότερα, η χρήση εικόνων που αποτελούν προϊόν τεχνητής νοημοσύνης για να προσδώσουν δήθεν αληθοφάνεια σε ένα ψευδές αφήγημα.
Όταν, μάλιστα, αυτή την πρακτική την υιοθετεί μία από τις ιστορικότερες εφημερίδες της χώρας, η δημοσιογραφική εκτροπή είναι ακόμη μεγαλύτερη.
Αυτό ακριβώς επέλεξε δυστυχώς να κάνει η εφημερίδα «Εστία», δημοσιεύοντας πρωτοσέλιδο με το οποίο εμφανίζει δήθεν «μυστικό δείπνο» μεταξύ εμού, της Άννας Διαμαντοπούλου και του Γιώργου Γεραπετρίτη, με αντικείμενο ανύπαρκτες μετεκλογικές συνεννοήσεις μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΝΔ.
Ένα δημοσίευμα που είναι απολύτως ψευδές, ανυπόστατο, συκοφαντικό, αντίθετο με τις αξίες που διαχρονικά πρεσβεύω και προσωπικά, αλλά και ο πολιτικός μου χώρος, και συνοδεύεται από μια φωτογραφία που είναι δια γυμνού οφθαλμού προϊόν τεχνητής νοημοσύνης.
Το ζήτημα, όμως για μένα δεν ήταν ποτέ η προσωπική μου στοχοποίηση.
Είναι η συστηματική προσπάθεια απαξίωσης του ΠΑΣΟΚ, της μόνης πολιτικής δύναμης που μπορεί να κάνει πράξη την πολιτική αλλαγή στη χώρα.
Μια προσπάθεια που επιχειρεί να πλήξει την αυτονομία, την αξιοπιστία και την προοπτική της παράταξης μας μέσα από κατασκευασμένα σενάρια και πολιτική μυθοπλασία.
Ο καθένας από εμάς είναι περαστικός στην σύντομη πολιτική του διαδρομή. Αυτό που δεν είναι ανεκτό, είναι το ΠΑΣΟΚ να επιχειρείται να γίνει βορρά στις συμπληγάδες παράλληλων συμφερόντων που τελικά συνηγορούν στη διαιώνιση της πολιτικής στασιμότητας στη χώρα.
Όσοι αναζητούν συγχωροχάρτια και άφεση αμαρτιών να ψάξουν αλλού.
Εμείς δεν παίζουμε ούτε με την αλήθεια, ούτε με την ηθική, και κυρίως ούτε με την προοπτική της πολιτικής αλλαγής στον τόπο, την οποία μπορεί να εγγυηθεί μόνο το ΠΑΣΟΚ!»
Μαρινάκης: Η αντίδραση απέναντι στις ψευδείς ειδήσεις, στις οργανωμένες δολοφονίες χαρακτήρων είναι ζήτημα επιβίωσης της δημοκρατίας μαςΣε ανάρτησή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σχολιάζοντας το πρωτοσέλιδο θέτει το ευρύτερο θέμα των ψευδών ειδήσεων και στις οργανωμένες δολοφονίες χαρακτήρων.
«Το νήμα που ενώνει τους διακινητές ψεμάτων για τα εθνικά θέματα, τους «εμπόρους ξυλολίων» στη σκιά μιας εθνικής τραγωδίας, εκείνους που «έκλαψαν» ένα δήθεν νεκρό κορίτσι στον Έβρο, εκείνους που κόβουν και ράβουν απαντήσεις όπως τους βολεύουν, τους τηλεδικαστές και τους λαϊκιστές είναι πλέον εμφανές και επικίνδυνο. Ο δε σκοπός τους, η παραπλάνηση της κοινής γνώμης, η καλλιέργεια της οργής και ποιος ξέρει τι άλλο.» σημειώνει ο κ. Μαρινάκης και καταλήγει: «Η αντίδραση απέναντι στις ψευδείς ειδήσεις, στις οργανωμένες δολοφονίες χαρακτήρων από επώνυμα και κυρίως ανώνυμα προφίλ του διαδικτύου, στην αλλοίωση απαντήσεων και τη στοχοποίηση προσώπων δεν είναι υπόθεση μόνο της κυβέρνησης ή ενός κόμματος. Είναι ζήτημα επιβίωσης της δημοκρατίας μας, απέναντι σε εκείνους που θέλουν να εκμεταλλευτούν έννοιες ιερές, όπως η ελευθερία της έκφρασης και του Τύπου για να υπηρετήσουν δικούς τους σκοπούς. Η μάχη αυτή πρέπει να βρει όλους τους υγειώς σκεπτόμενους πολίτες, τα κόμματα, τους φορείς της κοινωνίας στην ίδια σελίδα, υψώνοντας αναχώματα σε αυτήν την τοξικότητα».
Η ανάρτηση Μαρινάκη
«Κάθε φορά λέμε ότι τα έχουμε δει όλα, μέχρι το επόμενο «χτύπημα». Σε σημερινό πρωτοσέλιδο είδαμε ένα ψευδές, από την αρχή μέχρι το τέλος, δημοσίευμα που αφορά τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη ο οποίος υποτίθεται πως «δείπνησε» στο σπίτι «επιχειρηματία» μαζί με τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ Άννα Διαμαντοπούλου και Μανώλη Χριστοδουλάκη, το οποίο συνοδευόταν μάλιστα και από «φωτογραφία», ξεκάθαρα προϊόν τεχνητής νοημοσύνης.
Αύριο ποιος ξέρει τι άλλο θα δούμε, θα διαβάσουμε, θα ακούσουμε. Το νήμα που ενώνει τους διακινητές ψεμάτων για τα εθνικά θέματα, τους «εμπόρους ξυλολίων» στη σκιά μιας εθνικής τραγωδίας, εκείνους που «έκλαψαν» ένα δήθεν νεκρό κορίτσι στον Έβρο, εκείνους που κόβουν και ράβουν απαντήσεις όπως τους βολεύουν, τους τηλεδικαστές και τους λαϊκιστές είναι πλέον εμφανές και επικίνδυνο.
Ο δε σκοπός τους, η παραπλάνηση της κοινής γνώμης, η καλλιέργεια της οργής και ποιος ξέρει τι άλλο. Η αντίδραση απέναντι στις ψευδείς ειδήσεις, στις οργανωμένες δολοφονίες χαρακτήρων από επώνυμα και κυρίως ανώνυμα προφίλ του διαδικτύου, στην αλλοίωση απαντήσεων και τη στοχοποίηση προσώπων δεν είναι υπόθεση μόνο της κυβέρνησης ή ενός κόμματος.
Είναι ζήτημα επιβίωσης της δημοκρατίας μας, απέναντι σε εκείνους που θέλουν να εκμεταλλευτούν έννοιες ιερές, όπως η ελευθερία της έκφρασης και του Τύπου για να υπηρετήσουν δικούς τους σκοπούς. Η μάχη αυτή πρέπει να βρει όλους τους υγιώς σκεπτόμενους πολίτες, τα κόμματα, τους φορείς της κοινωνίας στην ίδια σελίδα, υψώνοντας αναχώματα σε αυτήν την τοξικότητα».
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