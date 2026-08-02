Γεραπετρίτης, Διαμαντοπούλου, Χριστοδουλάκης διαψεύδουν δημοσίευμα για δείπνο σε σπίτι επιχειρηματία με στόχο συγκυβέρνηση

Μαρινάκης: Η αντίδραση απέναντι στις ψευδείς ειδήσεις, στις οργανωμένες δολοφονίες χαρακτήρων είναι ζήτημα επιβίωσης της δημοκρατίας μας

Σε ανάρτησή του ο κυβερνητικός εκπρόσωποςσχολιάζοντας το πρωτοσέλιδο θέτει το ευρύτερο θέμα των ψευδών ειδήσεων και στις οργανωμένες δολοφονίες χαρακτήρων.«Το νήμα που ενώνει τους διακινητές ψεμάτων για τα εθνικά θέματα, τους «εμπόρους ξυλολίων» στη σκιά μιας εθνικής τραγωδίας, εκείνους που «έκλαψαν» ένα δήθεν νεκρό κορίτσι στον Έβρο, εκείνους που κόβουν και ράβουν απαντήσεις όπως τους βολεύουν, τους τηλεδικαστές και τους λαϊκιστές είναι πλέον εμφανές και επικίνδυνο. Ο δε σκοπός τους, η παραπλάνηση της κοινής γνώμης, η καλλιέργεια της οργής και ποιος ξέρει τι άλλο.» σημειώνει ο κ. Μαρινάκης και καταλήγει: «Η αντίδραση απέναντι στις ψευδείς ειδήσεις, στις οργανωμένες δολοφονίες χαρακτήρων από επώνυμα και κυρίως ανώνυμα προφίλ του διαδικτύου, στην αλλοίωση απαντήσεων και τη στοχοποίηση προσώπων δεν είναι υπόθεση μόνο της κυβέρνησης ή ενός κόμματος. Είναι ζήτημα επιβίωσης της δημοκρατίας μας, απέναντι σε εκείνους που θέλουν να εκμεταλλευτούν έννοιες ιερές, όπως η ελευθερία της έκφρασης και του Τύπου για να υπηρετήσουν δικούς τους σκοπούς. Η μάχη αυτή πρέπει να βρει όλους τους υγειώς σκεπτόμενους πολίτες, τα κόμματα, τους φορείς της κοινωνίας στην ίδια σελίδα, υψώνοντας αναχώματα σε αυτήν την τοξικότητα».«Κάθε φορά λέμε ότι τα έχουμε δει όλα, μέχρι το επόμενο «χτύπημα». Σε σημερινό πρωτοσέλιδο είδαμε ένα ψευδές, από την αρχή μέχρι το τέλος, δημοσίευμα που αφορά τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη ο οποίος υποτίθεται πως «δείπνησε» στο σπίτι «επιχειρηματία» μαζί με τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ Άννα Διαμαντοπούλου και Μανώλη Χριστοδουλάκη, το οποίο συνοδευόταν μάλιστα και από «φωτογραφία», ξεκάθαρα προϊόν τεχνητής νοημοσύνης.Αύριο ποιος ξέρει τι άλλο θα δούμε, θα διαβάσουμε, θα ακούσουμε. Το νήμα που ενώνει τους διακινητές ψεμάτων για τα εθνικά θέματα, τους «εμπόρους ξυλολίων» στη σκιά μιας εθνικής τραγωδίας, εκείνους που «έκλαψαν» ένα δήθεν νεκρό κορίτσι στον Έβρο, εκείνους που κόβουν και ράβουν απαντήσεις όπως τους βολεύουν, τους τηλεδικαστές και τους λαϊκιστές είναι πλέον εμφανές και επικίνδυνο.Ο δε σκοπός τους, η παραπλάνηση της κοινής γνώμης, η καλλιέργεια της οργής και ποιος ξέρει τι άλλο. Η αντίδραση απέναντι στις ψευδείς ειδήσεις, στις οργανωμένες δολοφονίες χαρακτήρων από επώνυμα και κυρίως ανώνυμα προφίλ του διαδικτύου, στην αλλοίωση απαντήσεων και τη στοχοποίηση προσώπων δεν είναι υπόθεση μόνο της κυβέρνησης ή ενός κόμματος.Είναι ζήτημα επιβίωσης της δημοκρατίας μας, απέναντι σε εκείνους που θέλουν να εκμεταλλευτούν έννοιες ιερές, όπως η ελευθερία της έκφρασης και του Τύπου για να υπηρετήσουν δικούς τους σκοπούς. Η μάχη αυτή πρέπει να βρει όλους τους υγιώς σκεπτόμενους πολίτες, τα κόμματα, τους φορείς της κοινωνίας στην ίδια σελίδα, υψώνοντας αναχώματα σε αυτήν την τοξικότητα».