Στο Vione Paros, υπό την διαχείρηση της SWOT Hospitality, η φιλοξενία, η γαστρονομία και η θέα στο Αιγαίο συνθέτουν μια πρόταση διαμονής που αποτυπώνει τον σύγχρονο χαρακτήρα του νησιού.
Αδέσποτος σκύλος επιτέθηκε και τραυμάτισε λουόμενους σε παραλία στην Εύβοια
Αδέσποτος σκύλος επιτέθηκε και τραυμάτισε λουόμενους σε παραλία στην Εύβοια
Μία λουόμενη υπέστη σοβαρό τραυματισμό στο αριστερό χέρι και στο δεξί πόδι, ενώ δύο ηλικιωμένοι παραθεριστές, μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Χαλκίδας για την απαραίτητη ιατρική φροντίδα
Στιγμές αναστάτωσης εκτυλίχθηκαν το πρωί της Κυριακής 2 Αυγούστου στην παραλία του Λευκαντίου, στην Εύβοια όταν αδέσποτος σκύλος επιτέθηκε σε λουόμενους, προκαλώντας τραυματισμούς και πανικό στους παρευρισκόμενους.
Σύμφωνα με πληροφορίες του Evima, το ζώο επιτέθηκε αιφνιδιαστικά σε πολίτες που απολάμβαναν το μπάνιο τους, τραυματίζοντας άνδρες και γυναίκες στα χέρια και τα πόδια.
Μία λουόμενη υπέστη σοβαρό τραυματισμό στο αριστερό χέρι και στο δεξί πόδι, ενώ δύο ηλικιωμένοι παραθεριστές, οι οποίοι βρίσκονταν στην παραλία, μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Χαλκίδας για την παροχή των απαραίτητων ιατρικών φροντίδων.
Η ανησυχία των λουόμενων και των επαγγελματιών της περιοχής ήταν έντονη, καθώς το αδέσποτο συνέχιζε να κινείται στην παραλία.
Καθοριστική υπήρξε η αστραπιαία ανταπόκριση του προέδρου της Κοινότητας Βασιλικού, Γιώργου Τσάλλα. Μόλις ενημερώθηκε για το περιστατικό, κινητοποιήθηκε άμεσα και επικοινώνησε χωρίς καμία καθυστέρηση με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Χαλκιδέων, ζητώντας την άμεση απομάκρυνση του αδέσποτου σκύλου από την παραλία, προκειμένου να αποτραπούν νέα περιστατικά και να διασφαλιστεί η ασφάλεια των λουόμενων.
Σύμφωνα με πληροφορίες του Evima, το ζώο επιτέθηκε αιφνιδιαστικά σε πολίτες που απολάμβαναν το μπάνιο τους, τραυματίζοντας άνδρες και γυναίκες στα χέρια και τα πόδια.
Μία λουόμενη υπέστη σοβαρό τραυματισμό στο αριστερό χέρι και στο δεξί πόδι, ενώ δύο ηλικιωμένοι παραθεριστές, οι οποίοι βρίσκονταν στην παραλία, μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Χαλκίδας για την παροχή των απαραίτητων ιατρικών φροντίδων.
Η ανησυχία των λουόμενων και των επαγγελματιών της περιοχής ήταν έντονη, καθώς το αδέσποτο συνέχιζε να κινείται στην παραλία.
Καθοριστική υπήρξε η αστραπιαία ανταπόκριση του προέδρου της Κοινότητας Βασιλικού, Γιώργου Τσάλλα. Μόλις ενημερώθηκε για το περιστατικό, κινητοποιήθηκε άμεσα και επικοινώνησε χωρίς καμία καθυστέρηση με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Χαλκιδέων, ζητώντας την άμεση απομάκρυνση του αδέσποτου σκύλου από την παραλία, προκειμένου να αποτραπούν νέα περιστατικά και να διασφαλιστεί η ασφάλεια των λουόμενων.
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