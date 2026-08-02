Capital One κατά Trump Organization: Τι συμβαίνει πίσω από το κλείσιμο λογαριασμών

«Παραπλανητικοί» ισχυρισμοί: Η απάντηση της Capital One

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Η Capital One Financial αντέδρασε την Παρασκευή κατά αγωγής σε απόφασή της να κλείσει τους τραπεζικούς λογαριασμούς της Trump Organization πριν από χρόνια, υποστηρίζοντας ότι προχώρησε σε αυτή την κίνηση έπειτα απόΗ αποκάλυψη αυτή αποτελεί την πρώτη φορά που μια τράπεζα συνδέει επίσημα ανησυχίες για ξέπλυμα χρήματος με την οικογενειακή επιχείρηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.Η Capital One ζητά την απόρριψη της υπόθεσης, αμφισβητώντας τους ισχυρισμούς περί παράνομου αποκλεισμού από τραπεζικές υπηρεσίες, δηλαδή άρνησης παροχής υπηρεσιών για θρησκευτικούς ή πολιτικούς λόγους, προς την Trump Organization.Η Capital One δεν έχει ποτέ κατηγορήσει την Trump Organization για παράνομο ξέπλυμα χρήματος. Ωστόσο, η κατάθεσή της την Παρασκευή υποστηρίζει ότι «τα έγγραφα και οι ίδιοι οι ισχυρισμοί των εναγόντων καθιστούν σαφές ότι. Οι λογαριασμοί έκλεισαν έπειτα από μήνες ανάλυσης και προσεκτικής εξέτασης από την ομάδα AML της Capital One, σύμφωνα με τις τραπεζικές πολιτικές και τις κανονιστικές οδηγίες».Η Capital One είχε ενημερώσει τον Μάρτιο του 2021 ότι σκόπευε να κλείσει περισσότερους από 300 τραπεζικούς λογαριασμούς που συνδέονταν με τον όμιλο Τραμπ. Η Trump Organization και ο Έρικ Τραμπ, γιος του προέδρου, κατέθεσαν αγωγή τον Μάρτιο του 2025 σε ομοσπονδιακό δικαστήριο της Φλόριντα, υποστηρίζοντας ότι οι λογαριασμοί έκλεισαν λόγω των «woke» αντιλήψεων της Capital One και της επιθυμίας της τράπεζας να επωφεληθεί από το πολιτικό κλίμα μετά την εξέγερση στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ στις 6 Ιανουαρίου 2021.Το ομοσπονδιακό δικαστήριο στο Μαϊάμι έχει απορρίψει δύο προηγούμενες αγωγές στην υπόθεση της Capital One, αλλά έδωσε κάθε φορά στους ενάγοντες τη δυνατότητα να καταθέσουν τροποποιημένες εκδοχές. Η Capital One ανέφερε ότι η τελευταία εκδοχή, η οποία κατατέθηκε τον Ιούλιο, «πάσχει από τα ίδια θεμελιώδη ελαττώματα με τις δύο προηγούμενες προσφυγές τους».Στην κατάθεσή της την Παρασκευή, η Capital One χαρακτήρισε τους ισχυρισμούς της Trump Organization περί πολιτικού προσχήματος «παραπλανητικούς» και «βασισμένους σε επιλεκτικά αποσπάσματα δηλώσεων που δεν αντανακλούν το πλήρες πλαίσιο» των εγγράφων που υποβλήθηκαν στο δικαστήριο.«Τα μοτίβα συναλλαγών που εντόπισε η Capital One ανήκουν στους τύπους δραστηριοτήτων που επισημαίνονται στις ομοσπονδιακές τραπεζικές κατευθυντήριες οδηγίες», ανέφερε η κατάθεση.Από την έναρξη της δεύτερης θητείας του Τραμπ, η κυβέρνησή του έχει ασκήσει πιέσεις σε ορισμένες μεγάλες τράπεζες, επαναλαμβάνοντας τις συντηρητικές καταγγελίες ότι τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στοχεύουν σκόπιμα τη δεξιά πολιτική πλευρά.Με πληροφορίες από Reuters