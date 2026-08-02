«Mega fire» η πυρκαγιά της Αττικοβοιωτίας: Δείτε χάρτη από δορυφόρο με τα ενεργά μέτωπα
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«Mega fire» η πυρκαγιά της Αττικοβοιωτίας: Δείτε χάρτη από δορυφόρο με τα ενεργά μέτωπα

Πάνω από 100.000 στρέμματα έχουν γίνει στάχτη, σύμφωνα με τον πυρομετεωρολόγο Θοδωρή Γιάνναρο

«Mega fire» η πυρκαγιά της Αττικοβοιωτίας: Δείτε χάρτη από δορυφόρο με τα ενεργά μέτωπα
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Την τεράστια έκταση της καταστροφής που προκάλεσε η μεγάλη πυρκαγιά σε Βοιωτία και Αττική περιγράφει σε ανάρτησή του ο πυρομετεωρολόγος Θοδωρής Γιάνναρος.

Όπως τονίζει, «τα νεότερα στοιχεία σχετικά με την εξάπλωση της πυρκαγιάς του Αγίου Βασιλείου (Βοιωτία) δείχνουν ότι, δυστυχώς, είναι πάρα πολύ πιθανό (αν όχι σχεδόν βέβαιο) πως η συγκεκριμένη πυρκαγιά θα κατηγοριοποιηθεί ως μέγα-πυρκαγιά (megafire)».

Τέλος, όπως υπογραμμίζει, από τα θερμά σημεία που ανιχνεύονται έως το ξημέρωμα της Κυριακής 2 Αυγούστου 2026, προκύπτει πως η έκταση που έχει επηρεαστεί ξεπερνά τα 100.000 στρέμματα.



Δορυφορική εικόνα από τις ενεργές εστίες φωτιάς στη Δυτική Αττική

Σημειώνεται ότι παραμένει ενεργή κατά τις πρωινές ώρες της Κυριακής(2/8) η μεγάλη δασική πυρκαγιά στη Δυτική Αττική, όπως καταγράφεται από νεότερα δορυφορικά δεδομένα που επεξεργάστηκε η ομάδα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr.

Οι νεότερες δορυφορικές ανιχνεύσεις θερμών σημείων δείχνουν ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας και τις πρώτες πρωινές ώρες υπήρχε εκτεταμένη δραστηριότητα στην περιοχή του Πόρτο Γερμενο, ανατολικά από την Ψάθα, στο ευρύτερο ανατολικό και νοτιοανατολικό τμήμα της ήδη καμένης περιοχής, καθώς και κατά μήκος της ορεινής ζώνης που εκτείνεται προς τα βόρεια των Μεγάρων.
«Mega fire» η πυρκαγιά της Αττικοβοιωτίας: Δείτε χάρτη από δορυφόρο με τα ενεργά μέτωπα
Οι ενεργές δορυφορικές ανιχνεύσεις θερμών σημείων το πρωί της Κυριακής απεικονίζονται με κίτρινο χρώμα - Με πορτοκαλί παρουσιάζεται η καμένη έκταση που είχε χαρτογραφηθεί μεταξύ 30 Ιουλίου έως το Σάββατο 1 Αυγούστου και με μπλε και πράσινο χρώμα οι καμένες εκτάσεις των προηγούμενων μηνών
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Ιδιαίτερα πυκνές είναι οι ανιχνεύσεις νοτιοανατολικά της Ψάθας, γεγονός που καταδεικνύει ότι η φωτιά συνέχισε να καίει σε αρκετά σημεία και μετά τη δορυφορική καταγραφή της καμένης έκτασης του Σαββάτου 1/8.

Η δορυφορική εικόνα του Meteosat-12, η οποία ελήφθη στις 08:20 ώρα Ελλάδας, καταγράφει ισχυρό θερμικό σήμα στην περιοχή της πυρκαγιάς, με τους καπνούς να εντοπίζονται εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από τις εστίες πυρκαγιών στο Νότιο Ιόνιο.

«Mega fire» η πυρκαγιά της Αττικοβοιωτίας: Δείτε χάρτη από δορυφόρο με τα ενεργά μέτωπα
43 ΣΧΟΛΙΑ

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