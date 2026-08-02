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Στις πυρόπληκτες περιοχές σε Μέγαρα, Βίλια και Ερυθρές ο Άδωνις Γεωργιάδης: Το ΕΣΥ είναι έτοιμο για κάθε ενδεχόμενο
Στις πυρόπληκτες περιοχές σε Μέγαρα, Βίλια και Ερυθρές ο Άδωνις Γεωργιάδης: Το ΕΣΥ είναι έτοιμο για κάθε ενδεχόμενο
Ο υπουργός Υγείας επισκέφθηκε το Κέντρο Υγείας Μεγάρων, το Περιφερειακό Ιατρείο Βιλίων και το Κέντρο Υγείας Ερυθρών
Με τα πύρινα μέτωπα να μαίνονται και τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη με τις φλόγες, το ΕΚΑΒ και το ΕΣΥ παραμένει σε ετοιμότητα. Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, επισκέφθηκε το Κέντρο Υγείας Μεγάρων, το Περιφερειακό Ιατρείο Βιλίων και το Κέντρο Υγείας Ερυθρών προκειμένου να δει από κοντά την κατάσταση που επικρατεί λόγω των πυρκαγιών.
«Κανένας λόγος ανησυχίας όλα εξελίσσονται ομαλά το ΕΣΥ έτοιμο για παν ενδεχόμενο» σημείωσε ο Άδωνις Γεωργιάδης σε ανάρτησή του.
«Κανένας λόγος ανησυχίας όλα εξελίσσονται ομαλά το ΕΣΥ έτοιμο για παν ενδεχόμενο» σημείωσε ο Άδωνις Γεωργιάδης σε ανάρτησή του.
«Το ΕΣΥ είναι πάντα εδώ για σας»…λόγω των εκτάκτων γεγονότων με τις πυρκαγιές με τον @stamatispoulis επισκεφθήκαμε τις Υγειονομικές μας μονάδες στις πληγείσες περιοχές. Κανένας λόγος ανησυχίας όλα εξελίσσονται ομαλά το ΕΣΥ έτοιμο για παν ενδεχόμενο. pic.twitter.com/ndv48cclp7— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) August 2, 2026
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