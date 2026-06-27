Αλεξάνδρου για την ατάκα της Ελληνίδου πως «δεν θα άφηνε τον σύντροφό της μόνο του με άντρα»: Καταλαβαίνω πώς το είπε
Αλεξάνδρου για την ατάκα της Ελληνίδου πως «δεν θα άφηνε τον σύντροφό της μόνο του με άντρα»: Καταλαβαίνω πώς το είπε
Η τραγουδίστρια είχε δηλώσει στα MAD VMA πως «οι άντρες την πέφτουν περισσότερο από τις γυναίκες και είναι πιο επικίνδυνοι»
Για την ατάκα που είχε πει η Ρία Ελληνίδου πως «δεν θα άφηνε τον σύντροφό της μόνο του με άντρα» απάντησε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου, επισημαίνοντας ότι καταλαβαίνει πώς το είπε και δεν το παρεξήγησε.
Το πρώην μοντέλο που βρίσκεται σε σχέση με την τραγουδίστρια, τόνισε πως ήταν μία «πικάντικη» δήλωση για τα σάιτ που τη σχολίασαν ποικιλοτρόπως, όμως αντιλαμβάνεται και ο ίδιος πως οι άντρες μπορεί να είναι πιο εκδηλωτικοί πολλές φορές.
Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου είπε χαρακτηριστικά: «Επειδή εγώ το ξέρω με τον τρόπο που το είπε, είναι ότι σου λέει ότι "Ξέρεις, οι άντρες είναι πολύ πιο εκδηλωτικοί στο κομμάτι αυτό του θαυμασμού"... επειδή το ξέρω, καταλαβαίνω. Απλά ήταν πολύ ωραίο και πικάντικο για τα σάιτ... Οπότε του τύπου "Ο Δημήτρης είναι…"».
Δείτε το βίντεο
Η τραγουδίστρια είχε κάνει την παραπάνω δήλωση απαντώντας σε ερωτήσεις που έγιναν στο πλαίσιο των Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ, που πραγματοποιήθηκαν την Τετάρτη 17 Ιουνίου. Η τραγουδίστρια κλήθηκε να πει το όνομα μίας διάσημης γυναίκας που δεν θα ήθελε να μείνει μόνη με τον σύντροφό της, όμως ανέφερε ότι θα είχε μεγαλύτερες επιφυλάξεις αν ο σύντροφός της βρισκόταν μόνος με έναν άντρα παρά με μια γυναίκα.
Όπως εξήγησε, θεωρεί ότι μπορεί να αντιληφθεί ευκολότερα τις προθέσεις μιας γυναίκας και πιστεύει ότι οι άντρες φλερτάρουν πιο έντονα: «Δεν ξέρω, μου βάζεις δύσκολα. Να πω κάτι λίγο πιπεράτο; Δεν θα δώσω απάντηση. Με άντρα δεν θα τον άφηνα μόνο του όχι με γυναίκα. Οι άντρες την πέφτουν περισσότερο από τις γυναίκες, είναι πιο επικίνδυνοι. Για τα κορίτσια λες "είμαι εκεί ρίχνω μία ματιά" με τα αγόρια ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται», είπε.
Το πρώην μοντέλο που βρίσκεται σε σχέση με την τραγουδίστρια, τόνισε πως ήταν μία «πικάντικη» δήλωση για τα σάιτ που τη σχολίασαν ποικιλοτρόπως, όμως αντιλαμβάνεται και ο ίδιος πως οι άντρες μπορεί να είναι πιο εκδηλωτικοί πολλές φορές.
Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου είπε χαρακτηριστικά: «Επειδή εγώ το ξέρω με τον τρόπο που το είπε, είναι ότι σου λέει ότι "Ξέρεις, οι άντρες είναι πολύ πιο εκδηλωτικοί στο κομμάτι αυτό του θαυμασμού"... επειδή το ξέρω, καταλαβαίνω. Απλά ήταν πολύ ωραίο και πικάντικο για τα σάιτ... Οπότε του τύπου "Ο Δημήτρης είναι…"».
Δείτε το βίντεο
Η τραγουδίστρια είχε κάνει την παραπάνω δήλωση απαντώντας σε ερωτήσεις που έγιναν στο πλαίσιο των Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ, που πραγματοποιήθηκαν την Τετάρτη 17 Ιουνίου. Η τραγουδίστρια κλήθηκε να πει το όνομα μίας διάσημης γυναίκας που δεν θα ήθελε να μείνει μόνη με τον σύντροφό της, όμως ανέφερε ότι θα είχε μεγαλύτερες επιφυλάξεις αν ο σύντροφός της βρισκόταν μόνος με έναν άντρα παρά με μια γυναίκα.
Όπως εξήγησε, θεωρεί ότι μπορεί να αντιληφθεί ευκολότερα τις προθέσεις μιας γυναίκας και πιστεύει ότι οι άντρες φλερτάρουν πιο έντονα: «Δεν ξέρω, μου βάζεις δύσκολα. Να πω κάτι λίγο πιπεράτο; Δεν θα δώσω απάντηση. Με άντρα δεν θα τον άφηνα μόνο του όχι με γυναίκα. Οι άντρες την πέφτουν περισσότερο από τις γυναίκες, είναι πιο επικίνδυνοι. Για τα κορίτσια λες "είμαι εκεί ρίχνω μία ματιά" με τα αγόρια ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται», είπε.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα