Μετανάστες εγκαταλείπουν τη Θέουτα καταγγέλλοντας πείνα, εξαθλίωση και εχθρικό κλίμα - «Ήταν σαν φυλακή»
Μετανάστες εγκαταλείπουν τη Θέουτα καταγγέλλοντας πείνα, εξαθλίωση και εχθρικό κλίμα - «Ήταν σαν φυλακή»
Χιλιάδες πέρασαν στη Θέουτα από το Μαρόκο, όμως πολλοί επέστρεψαν απογοητευμένοι, λέγοντας ότι εγκλωβίστηκαν χωρίς τροφή και χωρίς διέξοδο προς την ηπειρωτική Ισπανία
Μόλις λίγες ημέρες μετά τη μαζική είσοδο χιλιάδων μεταναστών στη Θέουτα, τον ισπανικό θύλακα στη βόρεια Αφρική, η εικόνα στα σύνορα έχει αρχίσει να αντιστρέφεται. Πολλοί από όσους κατάφεραν να περάσουν κολυμπώντας ή σκαρφαλώνοντας στους φράχτες επιστρέφουν πλέον οικειοθελώς στο Μαρόκο, περιγράφοντας μια πραγματικότητα εντελώς διαφορετική από αυτή που περίμεναν.
Οι περισσότεροι δηλώνουν ότι παρασύρθηκαν από βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και από μηνύματα φίλων που τους έπεισαν πως τα σύνορα μπορούσαν να παραβιαστούν και ότι η μετάβαση στην Ευρώπη ήταν πλέον εφικτή.
Ωστόσο, όταν έφτασαν στη Θέουτα, βρέθηκαν εγκλωβισμένοι, χωρίς δυνατότητα να συνεχίσουν προς την ηπειρωτική Ισπανία.
«Ήρθαμε για να προχωρήσουμε στη ζωή μας, όχι για να μας κοροϊδέψουν», δήλωσε.
Όπως περιγράφει, έμεινε τρεις ημέρες ζώντας αποκλειστικά με νερό, καθώς δεν μπορούσε να αντέξει οικονομικά τις τιμές των τροφίμων. «Πώς είναι δυνατόν ένα σάντουιτς με τόνο να κοστίζει 100 ντιρχάμ (9,2 ευρώ);» αναρωτήθηκε χαρακτηριστικά.
Οι δρόμοι που πριν από λίγες ημέρες ήταν γεμάτοι κόσμο ήταν πλέον σχεδόν άδειοι, καθώς εκατοντάδες νέοι απομακρύνονταν από τα σύνορα ή περίμεναν ταξί για να επιστρέψουν στις πόλεις τους.
Πολλοί κατήγγειλαν ότι βρήκαν κλειστά σούπερ μάρκετ και καταστήματα, γεγονός που τους άφησε χωρίς πρόσβαση σε τρόφιμα και νερό.
«Η Θέουτα ήταν σαν φυλακή. Δεν υπήρχε τίποτα να κάνεις και όλα ήταν κλειστά», είπε εργαζόμενος στο λιμάνι Tanger Med, ο οποίος ζήτησε να διατηρήσει την ανωνυμία του.
Ο Μαροκινός σερβιτόρος Γιασίν Ισού δήλωσε ότι δέχθηκε επίθεση και αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την περιοχή. «Μας απέκλεισαν ώστε να αναγκαστούμε να φύγουμε μόνοι μας από τη Θέουτα. Και τα κατάφεραν», είπε, αναφερόμενος στο κλείσιμο των καταστημάτων. Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί δεν έχουν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα.
Οι περισσότεροι δηλώνουν ότι παρασύρθηκαν από βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και από μηνύματα φίλων που τους έπεισαν πως τα σύνορα μπορούσαν να παραβιαστούν και ότι η μετάβαση στην Ευρώπη ήταν πλέον εφικτή.
Many migrants who swam or jumped over fences to rush into Spain's African enclave of Ceuta this week were returning home, with some saying hunger, exhaustion and hostility from locals had crushed their hopes of a new life in Europe https://t.co/KQH9EiIipD pic.twitter.com/lmwn82OO7k— Reuters (@Reuters) August 2, 2026
«Ήρθαμε για ένα καλύτερο μέλλον, όχι για να μας κοροϊδέψουν»Ο Μπραχίμ, εργαζόμενος σε φούρνο στην πόλη Φες, εγκατέλειψε τη δουλειά του όταν είδε στα κοινωνικά δίκτυα τα βίντεο με χιλιάδες ανθρώπους να περνούν τα σύνορα.
«Ήρθαμε για να προχωρήσουμε στη ζωή μας, όχι για να μας κοροϊδέψουν», δήλωσε.
Όπως περιγράφει, έμεινε τρεις ημέρες ζώντας αποκλειστικά με νερό, καθώς δεν μπορούσε να αντέξει οικονομικά τις τιμές των τροφίμων. «Πώς είναι δυνατόν ένα σάντουιτς με τόνο να κοστίζει 100 ντιρχάμ (9,2 ευρώ);» αναρωτήθηκε χαρακτηριστικά.
«Η Θέουτα έμοιαζε με φυλακή»Παρόμοιες είναι οι περιγραφές και άλλων μεταναστών που επέστρεψαν στο μαροκινό Φνιντέκ, την πόλη απέναντι από τη Θέουτα.
Οι δρόμοι που πριν από λίγες ημέρες ήταν γεμάτοι κόσμο ήταν πλέον σχεδόν άδειοι, καθώς εκατοντάδες νέοι απομακρύνονταν από τα σύνορα ή περίμεναν ταξί για να επιστρέψουν στις πόλεις τους.
Πολλοί κατήγγειλαν ότι βρήκαν κλειστά σούπερ μάρκετ και καταστήματα, γεγονός που τους άφησε χωρίς πρόσβαση σε τρόφιμα και νερό.
«Η Θέουτα ήταν σαν φυλακή. Δεν υπήρχε τίποτα να κάνεις και όλα ήταν κλειστά», είπε εργαζόμενος στο λιμάνι Tanger Med, ο οποίος ζήτησε να διατηρήσει την ανωνυμία του.
Καταγγελίες για επιθέσειςΟρισμένοι μετανάστες υποστήριξαν ακόμη ότι δέχθηκαν επιθέσεις ή εκδιώχθηκαν από κατοίκους της συνοικίας Ελ Πρίνσιπε, μιας περιοχής με ισχυρή μαροκινή παρουσία μέσα στη Θέουτα.
Ο Μαροκινός σερβιτόρος Γιασίν Ισού δήλωσε ότι δέχθηκε επίθεση και αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την περιοχή. «Μας απέκλεισαν ώστε να αναγκαστούμε να φύγουμε μόνοι μας από τη Θέουτα. Και τα κατάφεραν», είπε, αναφερόμενος στο κλείσιμο των καταστημάτων. Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί δεν έχουν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα.
Τι λένε οι ισπανικές ΑρχέςΤο ισπανικό υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι καταγράφηκαν δύο περιστατικά επιθέσεων με μαχαίρι, στα οποία τραυματίστηκαν ελαφρά δύο άνθρωποι, ενώ ένας από τους δράστες συνελήφθη.
Παράλληλα, διευκρίνισε ότι από την έναρξη της μεταναστευτικής κρίσης δεν έχει καταγραφεί κανένας θάνατος από επίθεση με μαχαίρι στη Θέουτα.
Η πόλη επιστρέφει σταδιακά στην κανονικότηταΣτο κέντρο της Θέουτα η κατάσταση άρχισε να εξομαλύνεται. Ορισμένες καφετέριες επαναλειτούργησαν και οι κάτοικοι επέστρεψαν στους δρόμους, ενώ η αστυνομική παρουσία παρέμεινε ιδιαίτερα έντονη. Η 24χρονη Μαρίνα Καστάνιο, της οποίας η οικογένεια διατηρεί δύο καφέ στην πόλη, εξήγησε ότι αποφάσισαν να ανοίξουν ξανά. «Η ζωή πρέπει να επιστρέψει στην κανονικότητα, αλλά η ασφάλεια του προσωπικού μας παραμένει προτεραιότητα», ανέφερε.
«Αυτοί οι νέοι χρησιμοποιούνται»Παρά τον φόβο που προκάλεσε η αιφνίδια άφιξη χιλιάδων ανθρώπων, αρκετοί κάτοικοι εξέφρασαν και συμπάθεια για τους μετανάστες. Ο Τίτο, ιδιοκτήτης καταστήματος ειδών σιδηρικών, είπε ότι αισθάνεται ταυτόχρονα φόβο και ανησυχία. «Νιώθεις ότι σε ξεπερνά η κατάσταση, αλλά και ανήμπορος. Αυτοί οι νέοι άνθρωποι γίνονται αντικείμενο εκμετάλλευσης. Χρησιμοποιούνται ως διαπραγματευτικά χαρτιά», δήλωσε.
«Δεν θα επιστρέψω, ακόμη κι αν πεθάνω»Δεν έχουν όμως όλοι εγκαταλείψει την προσπάθεια. Ο 43χρονος Σουδανός Μοχάμεντ Άχμεντ αφηγήθηκε ότι μεταφέρθηκε με φορτηγό κοντά στα σύνορα και στη συνέχεια κολύμπησε επί τέσσερις ώρες για να φτάσει στη Θέουτα. Παρότι, όπως λέει, η αστυνομία εμποδίζει τους μετανάστες να κινηθούν προς το κέντρο υποδοχής, ο ίδιος παραμένει αποφασισμένος να παραμείνει στην Ισπανία. «Δεν πρόκειται να επιστρέψω. Προτιμώ να πεθάνω προσπαθώντας εδώ», δηλώνει χαρακτηριστικά.
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