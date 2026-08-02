Στο Vione Paros, υπό την διαχείρηση της SWOT Hospitality, η φιλοξενία, η γαστρονομία και η θέα στο Αιγαίο συνθέτουν μια πρόταση διαμονής που αποτυπώνει τον σύγχρονο χαρακτήρα του νησιού.
«Διάσπαρτες εστίες φωτιάς στην Αιγιάλεια» λέει ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας
«Διάσπαρτες εστίες φωτιάς στην Αιγιάλεια» λέει ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας
«Κύριο μέλημα των πυροσβεστικών δυνάμεων είναι να μην υπάρξει κάποια αναζωπύρωση, που θα μπορούσε να επιδεινώσει την κατάσταση», τονίζει ο Νίκος Καραΐσκος
«Διάσπαρτες εστίες φωτιάς αντιμετωπίζουν οι επίγειες και εναέριες δυνάμεις πυρόσβεσης στην περιοχή της Αιγιάλειας», ανέφερε μιλώντας στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, Νίκος Καραΐσκος.
Όπως πρόσθεσε ο αντιδήμαρχος, «κύριο μέλημα των πυροσβεστικών δυνάμεων είναι να μην υπάρξει κάποια αναζωπύρωση, που θα μπορούσε να επιδεινώσει την κατάσταση», ενώ συμπλήρωσε ότι «οι περισσότερες διάσπαρτες εστίες, βρίσκονται σε δύσβατα σημεία».
Επίσης, ο Νίκος Καραΐσκος είπε στο ΑΠΕ - ΜΠΕ ότι «στην περιοχή της Αιγιάλειας πραγματοποιούν από το πρωί της Κυριακής συνεχείς ρίψεις νερού πυροσβεστικά ελικόπτερα και αεροπλάνα».
Όπως πρόσθεσε ο αντιδήμαρχος, «κύριο μέλημα των πυροσβεστικών δυνάμεων είναι να μην υπάρξει κάποια αναζωπύρωση, που θα μπορούσε να επιδεινώσει την κατάσταση», ενώ συμπλήρωσε ότι «οι περισσότερες διάσπαρτες εστίες, βρίσκονται σε δύσβατα σημεία».
Επίσης, ο Νίκος Καραΐσκος είπε στο ΑΠΕ - ΜΠΕ ότι «στην περιοχή της Αιγιάλειας πραγματοποιούν από το πρωί της Κυριακής συνεχείς ρίψεις νερού πυροσβεστικά ελικόπτερα και αεροπλάνα».
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