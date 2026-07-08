Ένα οικιακό πρόγραμμα ρεύματος που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα και ευέλικτη συνέχεια.
Crescendo Music: Nέα μουσική εταιρεία από την Panik Entertainment Group και την DP Group
Crescendo Music: Nέα μουσική εταιρεία από την Panik Entertainment Group και την DP Group
Τι δηλώνουν ο Γιώργος Αρσενάκος και ο Διονύσης Παναγιωτάκης για τη στρατηγική συνεργασία τους
Η Panik Entertainment Group και η DP Group ανακοινώνουν τη στρατηγική τους συνεργασία και τη δημιουργία της νέας μουσικής εταιρείας Crescendo Music, που ξεκινά τη δραστηριότητά της τον προσεχή Σεπτέμβριο.
Η Crescendo Music δραστηριοποιείται στη δισκογραφία, το artist management, τη μουσική για θεατρικές, τηλεοπτικές και οπτικοακουστικές παραγωγές, καθώς και στην ανάπτυξη και υλοποίηση ζωντανών μουσικών παραγωγών και εκδηλώσεων.
Ο Γιώργος Αρσενάκος, co-founder και CEO της Panik Entertainment Group, δηλώνει: «Η εμπειρία και η τεχνογνωσία της Panik Entertainment Group και της DP Group αποτελούν τη βάση της Crescendo Music. Η εταιρεία σχεδιάστηκε από την αρχή, με αυτόνομη διοίκηση, διακριτή φιλοσοφία και ξεκάθαρο προσανατολισμό, ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της σύγχρονης μουσικής βιομηχανίας. Για την Panik Entertainment Group, η Crescendo Music είναι μια στρατηγική επένδυση για το μέλλον».
Ο Διονύσης Παναγιωτάκης, founder και CEO της DP Group, αναφέρει: «Η σημαντική ανάπτυξη της DP Group τα τελευταία χρόνια, με ολοένα και περισσότερες θεατρικές, τηλεοπτικές και οπτικοακουστικές παραγωγές, δημιούργησε την ανάγκη για έναν εξειδικευμένο μουσικό οργανισμό. Η συνεργασία με την Panik Entertainment Group μάς δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε μια εταιρεία που υποστηρίζει ολοκληρωμένα κάθε σύγχρονη παραγωγή, συμβάλλοντας παράλληλα στη δημιουργία νέου μουσικού περιεχομένου και νέων συνεργασιών».
Η Crescendo Music δραστηριοποιείται στη δισκογραφία, το artist management, τη μουσική για θεατρικές, τηλεοπτικές και οπτικοακουστικές παραγωγές, καθώς και στην ανάπτυξη και υλοποίηση ζωντανών μουσικών παραγωγών και εκδηλώσεων.
Ο Γιώργος Αρσενάκος, co-founder και CEO της Panik Entertainment Group, δηλώνει: «Η εμπειρία και η τεχνογνωσία της Panik Entertainment Group και της DP Group αποτελούν τη βάση της Crescendo Music. Η εταιρεία σχεδιάστηκε από την αρχή, με αυτόνομη διοίκηση, διακριτή φιλοσοφία και ξεκάθαρο προσανατολισμό, ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της σύγχρονης μουσικής βιομηχανίας. Για την Panik Entertainment Group, η Crescendo Music είναι μια στρατηγική επένδυση για το μέλλον».
Ο Διονύσης Παναγιωτάκης, founder και CEO της DP Group, αναφέρει: «Η σημαντική ανάπτυξη της DP Group τα τελευταία χρόνια, με ολοένα και περισσότερες θεατρικές, τηλεοπτικές και οπτικοακουστικές παραγωγές, δημιούργησε την ανάγκη για έναν εξειδικευμένο μουσικό οργανισμό. Η συνεργασία με την Panik Entertainment Group μάς δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε μια εταιρεία που υποστηρίζει ολοκληρωμένα κάθε σύγχρονη παραγωγή, συμβάλλοντας παράλληλα στη δημιουργία νέου μουσικού περιεχομένου και νέων συνεργασιών».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα