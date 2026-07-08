Η Μαρίσκα Χάρτζιτεϊ αναλαμβάνει την παρουσίαση των φετινών Βραβείων Emmy, είναι η πρώτη γυναίκα παρουσιάστρια μετά από 15 χρόνια
Η Μαρίσκα Χάρτζιτεϊ αναλαμβάνει την παρουσίαση των φετινών Βραβείων Emmy, είναι η πρώτη γυναίκα παρουσιάστρια μετά από 15 χρόνια
Η 78η απονομή θα πραγματοποιηθεί στις 14 Σεπτεμβρίου, στο θέατρο Peacock του Λος Άντζελες
Η αγαπημένη σταρ του «Law & Order: SVU», Μαρίσκα Χάρτζιτεϊ, θα είναι η οικοδέσποινα της 78ης τελετής απονομής των Βραβείων Emmy, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 14 Σεπτεμβρίου, στο θέατρο Peacock του Λος Άντζελες.
Είναι η πρώτη φορά που η βραβευμένη με Emmy ηθοποιός αναλαμβάνει το ρόλο της παρουσιάστριας, η οποία πρόσφατα έκανε το ντεμπούτο της στο Μπρόντγουεϊ με το έργο «Every Brilliant Thing».
Αξίζει να σημειωθεί ότι η επιλογή αυτή αποτελεί ορόσημο για τον θεσμό, καθώς από την εποχή της θρυλικής Άντζελα Λάνσμπερι το 1993, η θέση του παρουσιαστή καλυπτόταν σταθερά από κάποιον κωμικό, τηλεοπτική προσωπικότητα ή παρουσιαστή ριάλιτι. Παράλληλα, η Χάρτζιτεϊ είναι η πρώτη γυναίκα καλλιτέχνις που αναλαμβάνει τα ηνία της εκδήλωσης μετά από 15 χρόνια, παίρνοντας τη σκυτάλη από την Τζέιν Λιντς, σύμφωνα με το Deadline.
«Είναι μεγάλη μου τιμή να παρουσιάσω την 78η τελετή απονομής των Bραβείων Emmy, την χρονιά που το αγαπημένο μου NBC γιορτάζει τα 100ά του γενέθλια και να τιμήσω αυτή την εξαιρετική κοινότητα δημιουργών», δήλωσε η Χάρτζιτεϊ. «Είτε πρόκειται για ηθοποιό είτε για σκηνοθέτη, ενδυματολόγο ή σχεδιαστή ήχου, είμαστε όλοι πολύ προνομιούχοι που συμμετέχουμε στη δημιουργία τηλεοπτικών προγραμμάτων που μας ενώνουν. Ανεξάρτητα από το πώς, πού ή πότε τα βλέπουμε, είμαστε μαζί στο γέλιο, στα δάκρυα, στην αγάπη για τις ιστορίες και στην ανυπομονησία για να δούμε τι θα συμβεί στη συνέχεια», συμπλήρωσε.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Είναι η πρώτη φορά που η βραβευμένη με Emmy ηθοποιός αναλαμβάνει το ρόλο της παρουσιάστριας, η οποία πρόσφατα έκανε το ντεμπούτο της στο Μπρόντγουεϊ με το έργο «Every Brilliant Thing».
Mariska Hargitay is set to host the #Emmys on Sept. 14.— Variety (@Variety) July 7, 2026
She is the first woman to emcee the awards show in 15 years.https://t.co/z9HU5h7FD2 pic.twitter.com/IYJT2vNP7O
Αξίζει να σημειωθεί ότι η επιλογή αυτή αποτελεί ορόσημο για τον θεσμό, καθώς από την εποχή της θρυλικής Άντζελα Λάνσμπερι το 1993, η θέση του παρουσιαστή καλυπτόταν σταθερά από κάποιον κωμικό, τηλεοπτική προσωπικότητα ή παρουσιαστή ριάλιτι. Παράλληλα, η Χάρτζιτεϊ είναι η πρώτη γυναίκα καλλιτέχνις που αναλαμβάνει τα ηνία της εκδήλωσης μετά από 15 χρόνια, παίρνοντας τη σκυτάλη από την Τζέιν Λιντς, σύμφωνα με το Deadline.
«Είναι μεγάλη μου τιμή να παρουσιάσω την 78η τελετή απονομής των Bραβείων Emmy, την χρονιά που το αγαπημένο μου NBC γιορτάζει τα 100ά του γενέθλια και να τιμήσω αυτή την εξαιρετική κοινότητα δημιουργών», δήλωσε η Χάρτζιτεϊ. «Είτε πρόκειται για ηθοποιό είτε για σκηνοθέτη, ενδυματολόγο ή σχεδιαστή ήχου, είμαστε όλοι πολύ προνομιούχοι που συμμετέχουμε στη δημιουργία τηλεοπτικών προγραμμάτων που μας ενώνουν. Ανεξάρτητα από το πώς, πού ή πότε τα βλέπουμε, είμαστε μαζί στο γέλιο, στα δάκρυα, στην αγάπη για τις ιστορίες και στην ανυπομονησία για να δούμε τι θα συμβεί στη συνέχεια», συμπλήρωσε.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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