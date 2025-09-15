Βραβεία Emmy 2025: Η λίστα με τους νικητές - Ξεχώρισαν «Adolescence», «The Studio» και «The Pitt»
Η 77η τελετή απονομής των βραβείων Emmy πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου, στο Peacock Theater του Λος Άντζελες
Η 77η ετήσια τελετή των βραβείων Emmy πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου, τιμώντας τις κορυφαίες παραγωγές και ερμηνείες της αμερικανικής τηλεόρασης.
Από τη χθεσινή τελετή αναδείχθηκαν για ακόμη μία χρονιά οι δημιουργοί, ηθοποιοί και οι σειρές που ξεχώρισαν. Η φετινή διοργάνωση φιλοξενήθηκε στο Peacock Theater του Λος Άντζελες με παρουσιαστή τον κωμικό Νέιτ Μπαργκάτζε.
Τις υποψηφιότητες είχαν ανακοινώσει στις 15 Ιουλίου οι ηθοποιοί Χάρβεϊ Γκιγιέν και Μπρέντα Σονγκ. Στην κορυφή των υποψηφιοτήτων βρέθηκε η σειρά «Severance», ακολούθησε το «The Penguin», το «The Studio» και το «Adolescence». Ανάμεσα στις παραγωγές που συγκέντρωσαν επίσης διακρίσεις ήταν τα «The White Lotus», «The Pitt», «The Bear» και «Abbott Elementary».
Η τηλεοπτική σειρά «The Pitt» κατέκτησε βραβείο για το καλύτερο δραματικό σενάριο, ενώ η σειρά «The Studio» διακρίθηκε στην κατηγορία της καλύτερης κωμικής σειράς. Ο πρωταγωνιστής της σειράς του HBO «The Pitt», ο Νόα Γουάιλ, τιμήθηκε για πρώτη φορά με Emmy στην κατηγορία καλύτερου ηθοποιού δραματικής σειράς.
Ο Σεθ Ρότζεν, πρωταγωνιστής και ένας από τους δημιουργούς της σειράς «The Studio» κέρδισε επίσης το πρώτο του Emmy στην κατηγορία καλύτερου κωμικού ηθοποιού μαζί με τον συμπαραγωγό Ίβαν Γκόλντμεργκ για τη σκηνοθεσία και το σενάριο της σειράς της Apple TV+.
Η δραματική σειρά του Netflix «Adolescence», που περιγράφει τη ζωή ενός εφήβου, ο οποίος κατηγορείται για φόνο, κατέκτησε οκτώ βραβεία. Ο πρωταγωνιστής της, ο Βρετανός ηθοποιός Όουεν Κούπερ, στην ηλικία των 15 ετών, έγινε ο νεότερος νικητής στην κατηγορία Β' Ανδρικού Ρόλου σε μίνι σειρά.
Τα συνδρομητικά δίκτυα HBO και Netflix απέσπασαν 30 Emmy το καθένα, ενώ το Apple TV+ βραβεύτηκε με 22. Οι νικητές επιλέχτηκαν ανάμεσα σε σχεδόν 26.000 ηθοποιούς, σκηνοθέτες και παραγωγούς του τηλεοπτικού χώρου.
Καλύτερη Κωμική Σειρά: The Studio
Μίνι Σειρά: Adolescence
Α’ Ανδρικός Ρόλος σε Δραματική Σειρά: Νόα Γουάιλ – The Pitt
Α’ Γυναικείος Ρόλος σε Δραματική Σειρά: Μπριτ Λόουερ – Severance
Α’ Ανδρικός Ρόλος σε Κωμική Σειρά: Σεθ Ρότζεν – The Studio
Α’ Γυναικείος Ρόλος σε Κωμική Σειρά: Τζιν Σμαρτ – Hacks
Β’ Ανδρικός Ρόλος σε Δραματική Σειρά: Τράμελ Τίλμαν – Severance
Β΄ Γυναικείος Ρόλος σε Δραματική Σειρά: Κάθριν Λανάσα – The Pitt
Β’ Ανδρικός Ρόλος σε Κωμική Σειρά: Τζεφ Χίλερ – Somebody Somewhere
Β’ Γυναικείος Ρόλος σε Κωμική Σειρά: Χάνα Εϊνμπίντερ – Hacks
Α΄Ανδρικός Ρόλος σε Μίνι Σειρά ή Σειρά Ανθολογίας: Στίβεν Γκράχαμ – Adolescence
Α’ Γυναικείος Ρόλος σε Μίνι Σειρά ή Σειρά Ανθολογίας: Κριστίν Μιλιότι – The Penguin
Β’ Ανδρικός Ρόλος σε Μίνι Σειρά ή Σειρά Ανθολογίας: Οουεν Κούπερ – Adolescence
Β’ Γυναικείος Ρόλος σε Μίνι Σειρά ή Σειρά Ανθολογίας: Εριν Ντόχερτι – Adolescence
Καλύτερο Talk Show: The Late Show with Stephen Colbert
Σκηνοθεσία σε Δραματική Σειρά: Ανταμ Ράνταλ – Slow Horses («Hello Goodbye»)
Σενάριο σε Κωμική Σειρά: Εβαν Γκόλντμπεργκ, Σεθ Ρότζεν – The Studio («The Oner»)
Σκηνοθεσία σε Μίνι Σειρά: Φίλιπ Μπαραντίνι – Adolescence
Σενάριο σε Μίνι Σειρά: Τζακ Θορν, Στίβεν Γκράχαμ – Adolescence
Σενάριο σε Κωμική Σειρά: Ίβαν Γκόλντμπεργκ, Πίτερ Χάικ, Αλεξ Γκρέγκορι, Φρίντα Πέρεζ – The Studio
Σενάριο σε Δραματική Σειρά: Νταν Γκιλρόι – Andor («Welcome to the Rebellion»)
‘The Pitt’ wins Emmy for Outstanding Drama Series in its first season. pic.twitter.com/EZb0jSYD6s— VANITY FAIR (@VanityFair) September 15, 2025
Seth Rogen is an Emmy winner for directing, writing and acting in #TheStudio. https://t.co/pkz75q38J5— Variety (@Variety) September 15, 2025
"Adolescence" won the Emmy for best limited series. The series' six wins included best actor for co-creator Stephen Graham, best supporting actor for 15-year-old Owen Cooper and best supporting actress for Erin Doherty. https://t.co/AK650o3OCL pic.twitter.com/IqnmXkWXFG— The Associated Press (@AP) September 15, 2025
