Συγκινητικό φινάλε για τον Χάρι Στάιλς στο Wembley: Η αναφορά στους One Direction και τον Λίαμ Πέιν στην τελευταία συναυλία του
GALA
Χάρι Στάιλς One Direction Λίαμ Πέιν Συναυλία

Συγκινητικό φινάλε για τον Χάρι Στάιλς στο Wembley: Η αναφορά στους One Direction και τον Λίαμ Πέιν στην τελευταία συναυλία του

Στο κοινό βρίσκονταν και οι γονείς του Λίαμ Πέιν

Συγκινητικό φινάλε για τον Χάρι Στάιλς στο Wembley: Η αναφορά στους One Direction και τον Λίαμ Πέιν στην τελευταία συναυλία του
Ιωάννα Μαρίνου
1 ΣΧΟΛΙΟ
Με έντονη συναισθηματική φόρτιση ολοκλήρωσε ο Χάρι Στάιλς τη 12η συναυλία του στο Λονδίνο, αφιερώνοντας την τελευταία του εμφάνιση στους One Direction, ενώ έκανε και ιδιαίτερη αναφορά στον Λίαμ Πέιν που έχει φύγει από τη ζωή.

Το βράδυ του Σαββάτου 4 Ιουλίου, ο τραγουδιστής πραγματοποίησε την τελευταία του συναυλία στο Wembley με μια εμφάνιση που χαρακτηρίστηκε ιδιαίτερα συναισθηματικά φορτισμένηΟ Στάιλς ευχαρίστησε αρχικά δημόσια τα πρώην μέλη του συγκροτήματος, ενώ τόνισε ότι δεν θα βρισκόταν εκεί χωρίς αυτούς. Στη συνέχεια, αναφέρθηκε ονομαστικά στον Λίαμ Πέιν, με τους γονείς του, Τζεφ και Κάρεν Πέιν, καθώς και συγγενικά του πρόσωπα, να παρακολουθούν από τις εξέδρες.

Πιο συγκεκριμένα, ο τραγουδιστής είπε: «Δεν θα βρισκόμουν σε αυτή τη σκηνή αν δεν υπήρχαν τέσσερις φίλοι μου, που αποτέλεσαν τεράστιο κομμάτι αυτής της διαδρομής. Θέλω να ευχαριστήσω τον Νάιλ, τον Λούις, τον Ζέιν και τον αγαπημένο μου φίλο Λίαμ για αυτές τις βραδιές και για όλα όσα έμαθα σε αυτό το διάστημα, τη φιλία, τα πάντα… Τίποτα από όλα αυτά δεν θα ήταν δυνατό, δεν θα ήμουν εδώ χωρίς εσάς, σας ευχαριστώ πολύ».

Δείτε βίντεο

@lilysloveofmusic

cried through the whole speech then lost it at the 1D mention. being a 1D girl changed the trajectory of my life in countless ways, it’s crazy to think that that’s where it all began 🥺🫶🏼💗 #harrystyles #onedirection #togethertogether #togetherinlondon #1D

♬ original sound - lily 🍒🪩💋
Κατά τη διάρκεια της συναυλίας, στη σκηνή εμφανίστηκε και η αδερφή του, Τζέμα Στάιλς, η οποία του απηύθυνε δημόσιο μήνυμα συγχαρητηρίων, εκφράζοντας την υπερηφάνεια της για την πορεία του.

Ο Λίαμ Πέιν  πρώην μέλος των One Direction πέθανε τον Οκτώβριο του 2024 σε ηλικία 31 ετών, έπειτα από πτώση από μπαλκόνι ξενοδοχείου στο Μπουένος Άιρες της Αργεντινής.

Η τοξικολογική έκθεση για τον θάνατο του τραγουδιστή έδειξε επίπεδα αλκοόλ στο αίμα του τριπλάσια από το νόμιμο όριο για την οδήγηση σε ΗΠΑ και Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ βρέθηκαν και ίχνη διαφόρων ουσιών, συμπεριλαμβανομένου ενός φαρμάκου που συνήθως συνταγογραφείται για το άγχος και την κατάθλιψη.
Ιωάννα Μαρίνου
1 ΣΧΟΛΙΟ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Από την άδεια μητρότητας στην εποχή του AI: μια ιστορία προσαρμογής

Από την άδεια μητρότητας στην εποχή του AI: μια ιστορία προσαρμογής

Στους μήνες που απουσίασε από τη δουλειά της λόγω άδειας μητρότητας, η Κατερίνα Πετράκη παρακολούθησε από απόσταση μια αλλαγή που εξελισσόταν με ταχύτητα. Η Τεχνητή Νοημοσύνη άρχιζε να περνά από τη θεωρία στην πράξη, αποκτώντας θέση στην καθημερινότητα ολοένα και περισσότερων επαγγελμάτων. Αυτό που μέχρι πρότινος έμοιαζε με μια τεχνολογία του μέλλοντος, γινόταν σταδιακά μέρος του παρόντος.

Ο Παναθηναϊκός και η Superbet παρουσίασαν τη νέα εποχή του Τριφυλλιού

Σε μια βραδιά υψηλού συμβολισμού στην καρδιά της Αθήνας, με φόντο τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, ο Παναθηναϊκός παρουσίασε τις νέες εμφανίσεις του για τη σεζόν 2026/27, εγκαινιάζοντας επισήμως παράλληλα και τη νέα στρατηγική συνεργασία του με τη Superbet, η οποία αποτελεί τον Μεγάλο Χορηγό της ομάδας

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης