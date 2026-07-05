Συγκινητικό φινάλε για τον Χάρι Στάιλς στο Wembley: Η αναφορά στους One Direction και τον Λίαμ Πέιν στην τελευταία συναυλία του
Συγκινητικό φινάλε για τον Χάρι Στάιλς στο Wembley: Η αναφορά στους One Direction και τον Λίαμ Πέιν στην τελευταία συναυλία του
Στο κοινό βρίσκονταν και οι γονείς του Λίαμ Πέιν
Με έντονη συναισθηματική φόρτιση ολοκλήρωσε ο Χάρι Στάιλς τη 12η συναυλία του στο Λονδίνο, αφιερώνοντας την τελευταία του εμφάνιση στους One Direction, ενώ έκανε και ιδιαίτερη αναφορά στον Λίαμ Πέιν που έχει φύγει από τη ζωή.
Το βράδυ του Σαββάτου 4 Ιουλίου, ο τραγουδιστής πραγματοποίησε την τελευταία του συναυλία στο Wembley με μια εμφάνιση που χαρακτηρίστηκε ιδιαίτερα συναισθηματικά φορτισμένη. Ο Στάιλς ευχαρίστησε αρχικά δημόσια τα πρώην μέλη του συγκροτήματος, ενώ τόνισε ότι δεν θα βρισκόταν εκεί χωρίς αυτούς. Στη συνέχεια, αναφέρθηκε ονομαστικά στον Λίαμ Πέιν, με τους γονείς του, Τζεφ και Κάρεν Πέιν, καθώς και συγγενικά του πρόσωπα, να παρακολουθούν από τις εξέδρες.
Πιο συγκεκριμένα, ο τραγουδιστής είπε: «Δεν θα βρισκόμουν σε αυτή τη σκηνή αν δεν υπήρχαν τέσσερις φίλοι μου, που αποτέλεσαν τεράστιο κομμάτι αυτής της διαδρομής. Θέλω να ευχαριστήσω τον Νάιλ, τον Λούις, τον Ζέιν και τον αγαπημένο μου φίλο Λίαμ για αυτές τις βραδιές και για όλα όσα έμαθα σε αυτό το διάστημα, τη φιλία, τα πάντα… Τίποτα από όλα αυτά δεν θα ήταν δυνατό, δεν θα ήμουν εδώ χωρίς εσάς, σας ευχαριστώ πολύ».
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Κατά τη διάρκεια της συναυλίας, στη σκηνή εμφανίστηκε και η αδερφή του, Τζέμα Στάιλς, η οποία του απηύθυνε δημόσιο μήνυμα συγχαρητηρίων, εκφράζοντας την υπερηφάνεια της για την πορεία του.
Ο Λίαμ Πέιν πρώην μέλος των One Direction πέθανε τον Οκτώβριο του 2024 σε ηλικία 31 ετών, έπειτα από πτώση από μπαλκόνι ξενοδοχείου στο Μπουένος Άιρες της Αργεντινής.
Η τοξικολογική έκθεση για τον θάνατο του τραγουδιστή έδειξε επίπεδα αλκοόλ στο αίμα του τριπλάσια από το νόμιμο όριο για την οδήγηση σε ΗΠΑ και Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ βρέθηκαν και ίχνη διαφόρων ουσιών, συμπεριλαμβανομένου ενός φαρμάκου που συνήθως συνταγογραφείται για το άγχος και την κατάθλιψη.
Το βράδυ του Σαββάτου 4 Ιουλίου, ο τραγουδιστής πραγματοποίησε την τελευταία του συναυλία στο Wembley με μια εμφάνιση που χαρακτηρίστηκε ιδιαίτερα συναισθηματικά φορτισμένη. Ο Στάιλς ευχαρίστησε αρχικά δημόσια τα πρώην μέλη του συγκροτήματος, ενώ τόνισε ότι δεν θα βρισκόταν εκεί χωρίς αυτούς. Στη συνέχεια, αναφέρθηκε ονομαστικά στον Λίαμ Πέιν, με τους γονείς του, Τζεφ και Κάρεν Πέιν, καθώς και συγγενικά του πρόσωπα, να παρακολουθούν από τις εξέδρες.
Πιο συγκεκριμένα, ο τραγουδιστής είπε: «Δεν θα βρισκόμουν σε αυτή τη σκηνή αν δεν υπήρχαν τέσσερις φίλοι μου, που αποτέλεσαν τεράστιο κομμάτι αυτής της διαδρομής. Θέλω να ευχαριστήσω τον Νάιλ, τον Λούις, τον Ζέιν και τον αγαπημένο μου φίλο Λίαμ για αυτές τις βραδιές και για όλα όσα έμαθα σε αυτό το διάστημα, τη φιλία, τα πάντα… Τίποτα από όλα αυτά δεν θα ήταν δυνατό, δεν θα ήμουν εδώ χωρίς εσάς, σας ευχαριστώ πολύ».
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@lilysloveofmusic
cried through the whole speech then lost it at the 1D mention. being a 1D girl changed the trajectory of my life in countless ways, it’s crazy to think that that’s where it all began 🥺🫶🏼💗 #harrystyles #onedirection #togethertogether #togetherinlondon #1D♬ original sound - lily 🍒🪩💋
Ο Λίαμ Πέιν πρώην μέλος των One Direction πέθανε τον Οκτώβριο του 2024 σε ηλικία 31 ετών, έπειτα από πτώση από μπαλκόνι ξενοδοχείου στο Μπουένος Άιρες της Αργεντινής.
Η τοξικολογική έκθεση για τον θάνατο του τραγουδιστή έδειξε επίπεδα αλκοόλ στο αίμα του τριπλάσια από το νόμιμο όριο για την οδήγηση σε ΗΠΑ και Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ βρέθηκαν και ίχνη διαφόρων ουσιών, συμπεριλαμβανομένου ενός φαρμάκου που συνήθως συνταγογραφείται για το άγχος και την κατάθλιψη.
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