Ο Γιώργος Σαμπάνης διαψεύδει ότι έκανε πρόταση γάμου στην Ιωάννα Σαρρή
Τον τελευταίο καιρό, δημοσιεύματα ήθελαν τον τραγουδιστή να κάνει το επόμενο βήμα με τη σύντροφό του
Τα δημοσιεύματα που θέλουν τον Γιώργο Σαμπάνη να έχει κάνει πρόταση γάμου στην Ιωάννα Σαρρή διέψευσε ο τραγουδιστής.
Μέσα από δηλώσεις που έκανε στην εκπομπή «Happy Day», οι οποίες προβλήθηκαν τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου, ο Γιώργος Σαμπάνης μίλησε για το μοντέλο, τονίζοντας ότι δεν ισχύει η είδηση, πως θα κάνουν το επόμενο βήμα στη σχέση τους.
«Η σύντροφός μου είναι απόψε εδώ και είναι και όλοι οι δικοί μου άνθρωποι. Δεν ισχύει ότι έχω κάνει πρόταση γάμου στη σύντροφό μου» ανέφερε ο τραγουδιστής.
Εκείνη πρέπει να το σκεφτεί για τον γάμο μας, εγώ είμαι μεγάλος
Πριν από μερικούς μήνες, ο τραγουδιστής μίλησε για τη σχέση του με την Ιωάννα Σαρρή και το ενδεχόμενο να παντρευτούν, επισημαίνοντας ότι η απόφαση αυτή εξαρτάται κυρίως από την ίδια. Ο Γιώργος Σαμπάνης ανέφερε ακόμη πως, σε αυτή τη φάση, αισθάνεται ώριμος και έτοιμος για το επόμενο βήμα στην προσωπική του ζωή.
Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι δεν του αρέσει να εκθέτει τα προσωπικά του στα μέσα ενημέρωσης. Όπως εξήγησε, ο γάμος του θα γίνει γνωστός μόνο όταν πραγματοποιηθεί και επίσημα.
Μιλώντας στην εκπομπή «Happy Day», σημείωσε: «Δεν είναι κρυφό ότι θέλουμε να κάνουμε το επόμενο βήμα στη σχέση μας με τη σύντροφό μου. Εκείνη πρέπει να το σκεφτεί, εγώ είμαι μεγάλος. Δεν θα το μοιραζόμουν ποτέ, οπότε δεν έχετε ιδέα. Μπορεί να έχουν συμβεί όλα. Θεωρώ ότι είναι κάτι πολύ προσωπικό και θα το μάθετε όταν ανακοινωθεί ο γάμος».
