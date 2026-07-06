Ο Τζέσι Άιζενμπεργκ αποκτά πολωνική υπηκοότητα και δηλώνει ότι θέλει να εργαστεί περισσότερο στην Ευρώπη
Ο Τζέσι Άιζενμπεργκ αποκτά πολωνική υπηκοότητα και δηλώνει ότι θέλει να εργαστεί περισσότερο στην Ευρώπη
Επιδίωξα να την πάρω λόγω της κληρονομιάς της οικογένειάς μου, αλλά και επειδή θέλω να περάσω περισσότερο χρόνο στην Ευρώπη, είπε ο ηθοποιός και σκηνοθέτης
Την πολωνική υπηκοότητα θα λάβει τις επόμενες μέρες ο Τζέσι Άιζενμπεργκ, οποίος ελπίζει να αφιερώσει περισσότερο χρόνο γυρίζοντας ταινίες στην Ευρώπη.
Ο ηθοποιός, σεναριογράφος και σκηνοθέτης έκανε γνωστή την είδηση, καθώς εισέπραττε χειροκροτήματα στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Κάρλοβι Βάρι στην Τσεχία.
Ο Τζέσι Άιζενμπεργκ τιμήθηκε με το Βραβείο Προέδρου του Φεστιβάλ πριν από την προβολή της ταινίας The Double, σε σκηνοθεσία Ρίτσαρντ Αγιοάντε, στην οποία ο Αμερικανός ηθοποιός έχει τον πρωταγωνιστικό ρόλο.
Κρατώντας το βραβείο στη Μεγάλη Αίθουσα του Hotel Thermal, «έδρας» του Φεστιβάλ, ο ηθοποιός δήλωσε: «Το γεγονός ότι βρίσκομαι εδώ έχει ιδιαίτερη σημασία για μένα αυτή τη στιγμή, επειδή σε ακριβώς μία εβδομάδα λαμβάνω την πολωνική μου υπηκοότητα. Επιδίωξα την πολωνική υπηκοότητα λόγω της κληρονομιάς της οικογένειάς μου, αλλά και επειδή θέλω να περάσω περισσότερο χρόνο στη ζωή μου και την καριέρα μου εργαζόμενος στην Ευρώπη, και συγκεκριμένα στην κεντρική Ευρώπη».
Το να υλοποιήσει τις ταινίες που θέλει στην Αμερική, εξήγησε στη συνέχεια, δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση. «Στην Αμερική, πολλά από τα είδη ταινιών που αγαπώ τόσο πολύ - ανθρώπινης κλίμακας, παράξενες ταινίες μεσαίου προϋπολογισμού - έχουν γίνει ολοένα και πιο δύσκολα στην παραγωγή, αλλά στην Ευρώπη, αυτές οι ταινίες ακμάζουν και τιμώνται», σημείωσε.
Ο ηθοποιός, σεναριογράφος και σκηνοθέτης έκανε γνωστή την είδηση, καθώς εισέπραττε χειροκροτήματα στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Κάρλοβι Βάρι στην Τσεχία.
Ο Τζέσι Άιζενμπεργκ τιμήθηκε με το Βραβείο Προέδρου του Φεστιβάλ πριν από την προβολή της ταινίας The Double, σε σκηνοθεσία Ρίτσαρντ Αγιοάντε, στην οποία ο Αμερικανός ηθοποιός έχει τον πρωταγωνιστικό ρόλο.
Jesse Eisenberg Is Getting Polish Citizenship and Wants to Work More in Europe: In the U.S., the “Kind of Films I Love Are Increasingly Difficult to Make”— BrightOcular (@BrightOcular) July 5, 2026
The actor, writer and director was welcomed with a huge ovation and honored with the Karlovy Vary International Film…
Το να υλοποιήσει τις ταινίες που θέλει στην Αμερική, εξήγησε στη συνέχεια, δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση. «Στην Αμερική, πολλά από τα είδη ταινιών που αγαπώ τόσο πολύ - ανθρώπινης κλίμακας, παράξενες ταινίες μεσαίου προϋπολογισμού - έχουν γίνει ολοένα και πιο δύσκολα στην παραγωγή, αλλά στην Ευρώπη, αυτές οι ταινίες ακμάζουν και τιμώνται», σημείωσε.
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