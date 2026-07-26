Κρίσιμο το πόρισμα του ιατροδικαστή για τη δολοφονία της διασώστριας στη Σύρο, την Τρίτη στην Ερμούπολη η κηδεία της
Κρίσιμο το πόρισμα του ιατροδικαστή για τη δολοφονία της διασώστριας στη Σύρο, την Τρίτη στην Ερμούπολη η κηδεία της
Κρίσιμα για την εξέλιξη της υπόθεσης θεωρούνται τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, ενώ συγγενείς και φίλοι θα πουν το τελευταίο αντίο στην 41χρονη διασώστρια του ΕΚΑΒ
Με αγωνία αναμένει η οικογένεια της 41χρονης γυναίκας στη Σύρο το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης, το οποίο εκτιμάται ότι θα αποτελέσει καθοριστικό στοιχείο για την πορεία της υπόθεσης. Η έκθεση αναμένεται τις επόμενες ημέρες και αναμένεται να αποσαφηνίσει με ποιον τρόπο έχασε τη ζωή της η άτυχη διασώστρια του ΕΚΑΒ, καθώς και ποιο από τα τραύματα που έφερε ήταν το μοιραίο.
Η σημασία της ιατροδικαστικής έκθεσης είχε επισημανθεί και από τη δικηγόρο των γονέων της θανούσας, Μαρία Καζαντζάκη, η οποία είχε δηλώσει στο protothema.gr:
«Εκπροσωπώ με ειδική εντολή τους γονείς της θανούσης, οι οποίοι βρίσκονται σε απόλυτη συντριβή εξαιτίας του χαμού του μοναδικού παιδιού τους. Με ενέργειές μας λάβαμε αντίγραφο της δικογραφίας, την οποία μελετάμε εξονυχιστικά. Η δικογραφία θα εμπλουτιστεί περαιτέρω, καθώς η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και περιλαμβάνει το άνοιγμα των τηλεφωνικών και ηλεκτρονικών επικοινωνιών όλων των εμπλεκομένων, ενώ αναμένεται και η ιατροδικαστική έκθεση, η οποία θα καταδείξει τον τρόπο και την αιτία του θανάτου. Τα στοιχεία αυτά είναι κρίσιμα για την πορεία της υπόθεσης, η οποία πρέπει να αντιμετωπιστεί από όλους με σοβαρότητα και σεβασμό. Όταν ολοκληρωθούν οι έρευνες και απολογηθούν οι κατηγορούμενοι, τότε θα μπορέσουμε να εξαγάγουμε ασφαλέστερα συμπεράσματα».
Η υπόθεση εξακολουθεί να βρίσκεται στο μικροσκόπιο των Αρχών, ενώ η οικογένεια ζητά να αποδοθεί δικαιοσύνη και να φωτιστούν όλες οι πτυχές της.
Η Μαρία Καζαντζάκη είχε επίσης αναφέρει ότι η 41χρονη είχε μεταβεί στη Σύρο με άδεια από την εργασία της, μαζί με τα δύο παιδιά της, προκειμένου να γιορτάσει τα γενέθλια της κόρης της και να βρεθεί κοντά στους γονείς της.
«Η γυναίκα είχε έρθει στη Σύρο με άδεια από τη δουλειά της, μαζί με τα δύο παιδιά της για να γιορτάσει τα γενέθλια της κόρης της και να δουν από κοντά τον παππού και τη γιαγιά που μένουν στο νησί. Δυστυχώς, δεν πρόλαβε χαρεί τίποτα. Οι γονείς της είναι συντετριμμένοι, οι οποίοι ισχυρίζονται ότι δεν είχε κανένα λόγο το παιδί τους να πάει να ληστέψει ένα σπίτι μιας άλλης οικογένειας».
Την εκδοχή ότι η 41χρονη βρέθηκε στο σπίτι με σκοπό τη ληστεία αμφισβητεί και η δικηγόρος που έχει προσλάβει ο πρώην σύζυγός της, Μαριζάνα Κικίρη.
«Ήταν μια γυναίκα με έντονο εθελοντικό έργο. Τελείωνε τη βάρδιά της και έτρεχε να μοιράσει γεύματα. Δεν είχε δώσει ποτέ κανένα δικαίωμα στη δουλειά της. Ήταν μια γλυκύτατη και καλόσυνατη κοπέλα», αναφέρει, ενώ προσθέτει: «Είναι δυνατόν να πήγε με τη στολή της, στις 5 το απόγευμα, να ληστέψει; Είναι δυνατόν να πήγε μέρα μεσημέρι με το παντελόνι της δουλειάς, με ανακλαστικές λωρίδες, να κλέψει; Ήταν 50 κιλά. Ούτε να ακινητοποιήσει κάποιον μπορούσε ούτε να τον δέσει σε καρέκλα».
Κατά την ίδια, κρίσιμα στοιχεία ενδέχεται να προκύψουν από την εξέταση των κινητών τηλεφώνων των εμπλεκομένων. «Κάτι άλλο έχει γίνει, το οποίο πιστεύω ότι θα μας το πουν τα εγκληματολογικά εργαστήρια από τα κινητά τους», υποστηρίζει.
Η σημασία της ιατροδικαστικής έκθεσης είχε επισημανθεί και από τη δικηγόρο των γονέων της θανούσας, Μαρία Καζαντζάκη, η οποία είχε δηλώσει στο protothema.gr:
«Εκπροσωπώ με ειδική εντολή τους γονείς της θανούσης, οι οποίοι βρίσκονται σε απόλυτη συντριβή εξαιτίας του χαμού του μοναδικού παιδιού τους. Με ενέργειές μας λάβαμε αντίγραφο της δικογραφίας, την οποία μελετάμε εξονυχιστικά. Η δικογραφία θα εμπλουτιστεί περαιτέρω, καθώς η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και περιλαμβάνει το άνοιγμα των τηλεφωνικών και ηλεκτρονικών επικοινωνιών όλων των εμπλεκομένων, ενώ αναμένεται και η ιατροδικαστική έκθεση, η οποία θα καταδείξει τον τρόπο και την αιτία του θανάτου. Τα στοιχεία αυτά είναι κρίσιμα για την πορεία της υπόθεσης, η οποία πρέπει να αντιμετωπιστεί από όλους με σοβαρότητα και σεβασμό. Όταν ολοκληρωθούν οι έρευνες και απολογηθούν οι κατηγορούμενοι, τότε θα μπορέσουμε να εξαγάγουμε ασφαλέστερα συμπεράσματα».
Την Τρίτη η κηδεία τηςΤην ίδια ώρα, συγγενείς και φίλοι ετοιμάζονται να πουν το τελευταίο αντίο στην 41χρονη μητέρα δύο παιδιών. Η εξόδιος ακολουθία και η κηδεία της θα τελεστούν την Τρίτη 28 Ιουλίου στις 2 το μεσημέρι, στο Κοιμητήριο του Αγίου Γεωργίου Ερμούπολης.
Η υπόθεση εξακολουθεί να βρίσκεται στο μικροσκόπιο των Αρχών, ενώ η οικογένεια ζητά να αποδοθεί δικαιοσύνη και να φωτιστούν όλες οι πτυχές της.
Η Μαρία Καζαντζάκη είχε επίσης αναφέρει ότι η 41χρονη είχε μεταβεί στη Σύρο με άδεια από την εργασία της, μαζί με τα δύο παιδιά της, προκειμένου να γιορτάσει τα γενέθλια της κόρης της και να βρεθεί κοντά στους γονείς της.
«Η γυναίκα είχε έρθει στη Σύρο με άδεια από τη δουλειά της, μαζί με τα δύο παιδιά της για να γιορτάσει τα γενέθλια της κόρης της και να δουν από κοντά τον παππού και τη γιαγιά που μένουν στο νησί. Δυστυχώς, δεν πρόλαβε χαρεί τίποτα. Οι γονείς της είναι συντετριμμένοι, οι οποίοι ισχυρίζονται ότι δεν είχε κανένα λόγο το παιδί τους να πάει να ληστέψει ένα σπίτι μιας άλλης οικογένειας».
Την εκδοχή ότι η 41χρονη βρέθηκε στο σπίτι με σκοπό τη ληστεία αμφισβητεί και η δικηγόρος που έχει προσλάβει ο πρώην σύζυγός της, Μαριζάνα Κικίρη.
«Ήταν μια γυναίκα με έντονο εθελοντικό έργο. Τελείωνε τη βάρδιά της και έτρεχε να μοιράσει γεύματα. Δεν είχε δώσει ποτέ κανένα δικαίωμα στη δουλειά της. Ήταν μια γλυκύτατη και καλόσυνατη κοπέλα», αναφέρει, ενώ προσθέτει: «Είναι δυνατόν να πήγε με τη στολή της, στις 5 το απόγευμα, να ληστέψει; Είναι δυνατόν να πήγε μέρα μεσημέρι με το παντελόνι της δουλειάς, με ανακλαστικές λωρίδες, να κλέψει; Ήταν 50 κιλά. Ούτε να ακινητοποιήσει κάποιον μπορούσε ούτε να τον δέσει σε καρέκλα».
Κατά την ίδια, κρίσιμα στοιχεία ενδέχεται να προκύψουν από την εξέταση των κινητών τηλεφώνων των εμπλεκομένων. «Κάτι άλλο έχει γίνει, το οποίο πιστεύω ότι θα μας το πουν τα εγκληματολογικά εργαστήρια από τα κινητά τους», υποστηρίζει.
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