Η Ρωσία έπληξε ουκρανικά λιμάνια και πλοία, βυθίστηκε στα ανοιχτά της Οδησσού το Golden Leo
ΚΟΣΜΟΣ
Ρωσία Ουκρανία

Η Ρωσία έπληξε ουκρανικά λιμάνια και πλοία, βυθίστηκε στα ανοιχτά της Οδησσού το Golden Leo

Η Μόσχα υποστηρίζει ότι το λιμάνι αυτό εξυπηρετούσε «στρατιωτικά φορτία»

Η Ρωσία έπληξε ουκρανικά λιμάνια και πλοία, βυθίστηκε στα ανοιχτά της Οδησσού το Golden Leo
8 ΣΧΟΛΙΑ
Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε σήμερα ότι οι δυνάμεις του έπληξαν ουκρανικά λιμάνια και πλοία.

Στην ανακοίνωση που αναρτήθηκε στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram αναφέρεται ότι οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν τον τερματικό σταθμό εμπορευματοκιβωτίων του Τσορνομόρσκ, κοντά στην Οδησσό. Η Μόσχα υποστηρίζει ότι το λιμάνι αυτό εξυπηρετούσε «στρατιωτικά φορτία».

Ένα πλοίο σχεδιασμένο για να μεταφέρει στρατιωτικά φορτία, πάντα σύμφωνα με τη Ρωσία, χτυπήθηκε στα νότια της Οδησσού.

Σε επόμενη ανάρτηση αναφέρεται ότι χτυπήθηκαν άλλα δύο πλοία μεταφοράς χύδην φορτίου, χωρίς να διευκρινίζεται το πότε και πού έγινε αυτό.

Αργά απόψε, οι λιμενικές αρχές της Ουκρανίας ανέφεραν ότι ένα πλοίο χύδην φορτίου που είχε χτυπηθεί την περασμένη εβδομάδα βυθίστηκε σήμερα στα ανοιχτά της Οδησσού.

Το Golden Leo, με σημαία Γουινέας-Μπισάου, βυθίστηκε κοντά στο λιμάνι. Εννέα μέλη του πληρώματός του σκοτώθηκαν στην επίθεση και οκτώ διασώθηκαν.

Το πλοίο είχε αποπλεύσει από το λιμάνι του Τσορνομόρσκ φορτωμένο με αραβόσιτο. Υπέστη σημαντικές ζημιές όταν χτυπήθηκε από τις ρωσικές δυνάμεις, στις 19 Ιουλίου. Η Μόσχα δεν έχει σχολιάσει το πλήγμα αυτό.
8 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

LG B2B 2030: Το αύριο σχεδιάζεται με καινοτομία, γνώση και εξειδίκευση

Το επαγγελματικό τμήμα της LG Electronics Hellas παρουσίασε το B2B όραμά του για το 2030 και την ανακαινισμένη B2B Academy, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική του δέσμευση στην εκπαίδευση, την τεχνολογική καινοτομία και την ανάπτυξη ολοκληρωμένων επαγγελματικών λύσεων.

Το DEI College παρουσιάζει τη Sophia. Την πρώτη 24/7 βοηθό AI που αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο μαθαίνουν οι φοιτητές

Πρόκειται για έναν εξειδικευμένο ψηφιακό ακαδημαϊκό βοηθό, σχεδιασμένο να συνομιλεί με τον φοιτητή φυσικά, να κατανοεί τις απορίες του και να τον καθοδηγεί στη μελέτη του.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης