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Η Ρωσία έπληξε ουκρανικά λιμάνια και πλοία, βυθίστηκε στα ανοιχτά της Οδησσού το Golden Leo
Η Ρωσία έπληξε ουκρανικά λιμάνια και πλοία, βυθίστηκε στα ανοιχτά της Οδησσού το Golden Leo
Η Μόσχα υποστηρίζει ότι το λιμάνι αυτό εξυπηρετούσε «στρατιωτικά φορτία»
Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε σήμερα ότι οι δυνάμεις του έπληξαν ουκρανικά λιμάνια και πλοία.
Στην ανακοίνωση που αναρτήθηκε στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram αναφέρεται ότι οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν τον τερματικό σταθμό εμπορευματοκιβωτίων του Τσορνομόρσκ, κοντά στην Οδησσό. Η Μόσχα υποστηρίζει ότι το λιμάνι αυτό εξυπηρετούσε «στρατιωτικά φορτία».
Ένα πλοίο σχεδιασμένο για να μεταφέρει στρατιωτικά φορτία, πάντα σύμφωνα με τη Ρωσία, χτυπήθηκε στα νότια της Οδησσού.
Σε επόμενη ανάρτηση αναφέρεται ότι χτυπήθηκαν άλλα δύο πλοία μεταφοράς χύδην φορτίου, χωρίς να διευκρινίζεται το πότε και πού έγινε αυτό.
Αργά απόψε, οι λιμενικές αρχές της Ουκρανίας ανέφεραν ότι ένα πλοίο χύδην φορτίου που είχε χτυπηθεί την περασμένη εβδομάδα βυθίστηκε σήμερα στα ανοιχτά της Οδησσού.
Το Golden Leo, με σημαία Γουινέας-Μπισάου, βυθίστηκε κοντά στο λιμάνι. Εννέα μέλη του πληρώματός του σκοτώθηκαν στην επίθεση και οκτώ διασώθηκαν.
Το πλοίο είχε αποπλεύσει από το λιμάνι του Τσορνομόρσκ φορτωμένο με αραβόσιτο. Υπέστη σημαντικές ζημιές όταν χτυπήθηκε από τις ρωσικές δυνάμεις, στις 19 Ιουλίου. Η Μόσχα δεν έχει σχολιάσει το πλήγμα αυτό.
Στην ανακοίνωση που αναρτήθηκε στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram αναφέρεται ότι οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν τον τερματικό σταθμό εμπορευματοκιβωτίων του Τσορνομόρσκ, κοντά στην Οδησσό. Η Μόσχα υποστηρίζει ότι το λιμάνι αυτό εξυπηρετούσε «στρατιωτικά φορτία».
Ένα πλοίο σχεδιασμένο για να μεταφέρει στρατιωτικά φορτία, πάντα σύμφωνα με τη Ρωσία, χτυπήθηκε στα νότια της Οδησσού.
Σε επόμενη ανάρτηση αναφέρεται ότι χτυπήθηκαν άλλα δύο πλοία μεταφοράς χύδην φορτίου, χωρίς να διευκρινίζεται το πότε και πού έγινε αυτό.
Αργά απόψε, οι λιμενικές αρχές της Ουκρανίας ανέφεραν ότι ένα πλοίο χύδην φορτίου που είχε χτυπηθεί την περασμένη εβδομάδα βυθίστηκε σήμερα στα ανοιχτά της Οδησσού.
Το Golden Leo, με σημαία Γουινέας-Μπισάου, βυθίστηκε κοντά στο λιμάνι. Εννέα μέλη του πληρώματός του σκοτώθηκαν στην επίθεση και οκτώ διασώθηκαν.
Το πλοίο είχε αποπλεύσει από το λιμάνι του Τσορνομόρσκ φορτωμένο με αραβόσιτο. Υπέστη σημαντικές ζημιές όταν χτυπήθηκε από τις ρωσικές δυνάμεις, στις 19 Ιουλίου. Η Μόσχα δεν έχει σχολιάσει το πλήγμα αυτό.
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