Η ανάρτηση της Φίνος Φιλμ για τα γενέθλια της Άννας Φόνσου: Παραμένει γερή και δραστήρια, με την προσφορά της στο «Σπίτι του Ηθοποιού»
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Άννα Φόνσου Φίνος Φιλμ Finos Films Γενέθλια

Η ανάρτηση της Φίνος Φιλμ για τα γενέθλια της Άννας Φόνσου: Παραμένει γερή και δραστήρια, με την προσφορά της στο «Σπίτι του Ηθοποιού»

Δείτε τη δημοσίευση στον επίσημο λογαριασμό της εταιρείας παραγωγής στο Instagram

Η ανάρτηση της Φίνος Φιλμ για τα γενέθλια της Άννας Φόνσου: Παραμένει γερή και δραστήρια, με την προσφορά της στο «Σπίτι του Ηθοποιού»
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Τα γενέθλιά της γιορτάζει σήμερα η Άννα Φόνσου και η Φίνος Φιλμ της ευχήθηκε με μία ανάρτηση στα social media.

Μέσα από τον επίσημο λογαριασμό της στο Instagram, οι άνθρωποι της εταιρείας παραγωγής έστειλαν τις ευχές τους στην ηθοποιό, εστιάζοντας ιδιαίτερα στη δράση της μέσα από το «Σπίτι του Ηθοποιού».

«Τις πιο δροσερές μας ευχές στέλνουμε σήμερα στην Άννα Φόνσου, που παραμένει γερή και δραστήρια, με την πολύτιμη πρωτοβουλία και προσφορά της στο φιλανθρωπικό και πολιτιστικό ίδρυμα ''Το Σπίτι του Ηθοποιού''. Πολύχρονη κυρία Φόνσου», αναφέρεται χαρακτηριστικά στη συνοδευτική λεζάντα της δημοσίευσης.

Δείτε την ανάρτηση

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