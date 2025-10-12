ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Καθυστερήσεις έως 25 λεπτά στην Αττική Οδό, αυξημένη κίνηση και στα διόδια Αφιδνών

Μάρθα Βούρτση: Η ανάρτηση της Φίνος Φιλμ για τα γενέθλιά της - «Ευχαριστούμε για όλες τις στιγμές που μας χάρισες»
Μάρθα Βούρτση: Η ανάρτηση της Φίνος Φιλμ για τα γενέθλιά της - «Ευχαριστούμε για όλες τις στιγμές που μας χάρισες»

H ηθοποιός κλείνει σήμερα τα 88 της χρόνια

Τα 88α γενέθλιά της γιορτάζει σήμερα, Κυριακή 12 Οκτωβρίου, η Μάρθα Βούρτση και η Φίνος Φιλμ την τίμησε με μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πιο συγκεκριμένα την ευχαρίστησε για όλες τις στιγμές που χάρισε στον κόσμο μέσα από τις ερμηνείες στις ταινίες στις οποίες πρωταγωνίστησε.

Στον επίσημο λογαριασμό της εταιρείας παραγωγής στο Instagram, αναρτήθηκε μια φωτογραφία της Μάρθας Βούρτση από το παρελθόν που συνοδεύτηκε από θερμές ευχές.

«Αμέτρητες ευχές στέλνουμε σήμερα στη Μάρθα Βούρτση που σβήνει κεράκια, μαζί με ένα μεγάλο ''ευχαριστούμε'' για όλες τις στιγμές που μας χάρισε! Πολύχρονη», αναφέρεται στη δημοσίευση.

