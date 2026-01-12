Η Φίνος Φιλμ τιμά την Τζένη Καρέζη για τα 94 χρόνια από τη γέννησή της: Έγινε μούσα των Ελλήνων
Η Φίνος Φιλμ τιμά την Τζένη Καρέζη για τα 94 χρόνια από τη γέννησή της: Έγινε μούσα των Ελλήνων

Θα μπορούσε να είναι σταρ του Χόλιγουντ, αλλά αποφάσισε να μείνει σε αυτόν τον τόπο, αναφέρεται στη δημοσίευση

Η Φίνος Φιλμ τιμά την Τζένη Καρέζη για τα 94 χρόνια από τη γέννησή της: Έγινε μούσα των Ελλήνων
Σαν σήμερα το 1932 γεννήθηκε η Τζένη Καρέζη και η Φίνος Φιλμ προχώρησε σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να την τιμήσει.

Στον επίσημο λογαριασμό της εταιρείας παραγωγής στο Instagram δημοσιεύτηκαν στιγμιότυπα της αείμνηστης ηθοποιού, η οποία περιγράφεται ως «μούσα των Ελλήνων». Όπως επισημαίνεται, αν και θα μπορούσε να είναι σταρ του Χόλιγουντ, δίνοντας έμπνευση σε σκηνοθέτες, όπως ο Φράνσις Φορντ Κόπολα και ο Στάνλεϊ Κιούμπρικ, εκείνη προτίμησε να παραμείνει στη χώρα της και να αφοσιωθεί στην υποκριτική, την οικογένειά της και τη μητρότητα.

Πιο αναλυτικά, στην ανάρτηση αναφέρεται: «Θα μπορούσε να είναι σταρ του Χόλιγουντ, μούσα του Κιούμπρικ και του Κόπολα, να περπατά στο κόκκινο χαλί και να κερδίζει Όσκαρ. Όμως η Τζένη αποφάσισε να μείνει σε αυτόν τον τόπο τον μικρό, που γινόταν μεγάλος μαζί της. Έγινε μούσα των Ελλήνων. Έγινε επαναστάτρια, μητέρα, κόρη, αδελφή και σύμβολο γυναικείας δύναμης και ακέραιου ήθους. Έγινε η Τζένη μας. Και την ευχαριστούμε εκεί ψηλά για όλα».

