Ειρήνη Νικολοπούλου: Δεν θα με ξαναβλέπατε ποτέ στο δελτίο ειδήσεων, έχει κλείσει αυτό το κεφάλαιο για μένα
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Ειρήνη Νικολοπούλου Τηλεόραση δελτία ειδήσεων

Ειρήνη Νικολοπούλου: Δεν θα με ξαναβλέπατε ποτέ στο δελτίο ειδήσεων, έχει κλείσει αυτό το κεφάλαιο για μένα

Δείτε το βίντεο με όσα είπε η δημοσιογράφος

Ειρήνη Νικολοπούλου: Δεν θα με ξαναβλέπατε ποτέ στο δελτίο ειδήσεων, έχει κλείσει αυτό το κεφάλαιο για μένα
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Αρνητική στην ιδέα να επανέλθει στην τηλεόραση ως παρουσιάστρια δελτίου ειδήσεων είναι η Ειρήνη Νικολοπούλου. Η δημοσιογράφος ξεκαθάρισε ότι αυτό το κεφάλαιο έχει πλέον κλείσει για εκείνη. Παράλληλα, θυμήθηκε το πέρασμά της από τις πρωινές εκπομπές, τονίζοντας ότι δεν της ταίριαζε ο τρόπος με τον οποίο εξελίχθηκαν.

«Δεν θα με ξαναβλέπατε ποτέ στο δελτίο ειδήσεων. Έχει κλείσει αυτό το κεφάλαιο για μένα», δήλωσε κατηγορηματικά η Ειρήνη Νικολοπούλου στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star», την Παρασκευή 3 Ιουλίου.

Μεταξύ άλλων, η δημοσιογράφος εξήγησε πως η πρωινή ζώνη, όπως εξελίχθηκε, δεν της ταίριαζε, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να υπηρετήσει σωστά ένα είδος που απαιτεί ελαφρότητα. «Το πρωινάδικο όπως εξελίχθηκε δεν μου ταίριαζε. Δεν θα ήμουν σωστή και δεν ήμουν. Αισθανόμουν πολύ καλύτερα με το κοστούμι του δελτίου ειδήσεων και εκπομπών λόγου και συνεντεύξεων με ξένες προσωπικότητες, παρά να χορεύω στο στούντιο, το οποίο το έκανε τέλεια η Ρούλα Κορομηλά γι’ αυτό και έγινε σταρ. Η Ελένη Μενεγάκη, όταν πήρε τη σκυτάλη έφερε τη δική της φρεσκάδα. Θέλει μια ελαφράδα το πρωινό. Δεν γίνεται να είσαι BBC», πρόσθεσε.

Δείτε το βίντεο 

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