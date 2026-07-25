Συμμορία με «ερωτευμένα ζευγάρια» ξάφριζε καταστήματα στο κέντρο της Αθήνας, δείτε βίντεο από τη δράση τους
ΕΛΛΑΔΑ
Διαρρήξεις Ζευγάρια Αθήνα Καταστήματα εστίασης

Συμμορία με «ερωτευμένα ζευγάρια» ξάφριζε καταστήματα στο κέντρο της Αθήνας, δείτε βίντεο από τη δράση τους

Πέντε συλλήψεις - Δύο από τους συλληφθέντες προφυλακίστηκαν ως φερόμενοι αρχηγοί της συμμορίας, ενώ οι υπόλοιποι τρεις αφέθηκαν ελεύθεροι μετά την απολογία τους

Συμμορία με «ερωτευμένα ζευγάρια» ξάφριζε καταστήματα στο κέντρο της Αθήνας, δείτε βίντεο από τη δράση τους
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Σε διάστημα μόλις δέκα ημερών, η Αστυνομία εξιχνίασε εννέα διαρρήξεις που είχαν σημειωθεί σε καταστήματα εστίασης και ταχυφαγεία στο κέντρο της Αθήνας, συλλαμβάνοντας πέντε άτομα τα οποία φέρεται να συμμετείχαν σε συμμορία.

Βίντεο που ήρθε στη δημοσιότητα από το ΕΡΤnews αποτυπώνει τον τρόπο δράσης των δραστών, οι οποίοι χτυπούσαν καταστήματα στο Σύνταγμα, το Κολωνάκι, τα Εξάρχεια και την Ομόνοια.


Βασικός τους στόχος ήταν τα χρήματα από τις ταμειακές μηχανές, καθώς και ηλεκτρονικές συσκευές, όπως φορητοί υπολογιστές.

Ο τρόπος δράσης τους

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, η ομάδα αποτελούνταν από τρία αγόρια και δύο κορίτσια και δρούσε κυρίως κατά τις νυχτερινές ώρες. Για να αποφεύγουν τις υποψίες, όταν υπήρχε κίνηση στην περιοχή εμφανίζονταν ως ζευγάρια. Μόλις οι περαστικοί απομακρύνονταν, τα αγόρια προχωρούσαν στη διάρρηξη, ενώ τα κορίτσια επιτηρούσαν τον χώρο.

Όπως φαίνεται και στο οπτικό υλικό, οι δράστες παραβίαζαν με τα χέρια τα ρολά των καταστημάτων και εισέρχονταν στο εσωτερικό, από όπου αφαιρούσαν κυρίως χρήματα από τις ταμειακές μηχανές, αλλά και φορητούς υπολογιστές.

Η υπόθεση εξιχνιάστηκε όταν αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης εντόπισαν τους πέντε νεαρούς στην οδό Ζαλοκώστα να κινούνται ύποπτα έξω από κατάστημα. Μετά την προσαγωγή τους στο Αστυνομικό Τμήμα Συντάγματος και την έρευνα που ακολούθησε, διαπιστώθηκε η εμπλοκή τους στις διαρρήξεις.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον των δικαστικών αρχών. Με κοινή απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα, δύο από τα αγόρια, που φέρονται να είχαν ηγετικό ρόλο στη συμμορία, προφυλακίστηκαν, ενώ οι υπόλοιποι τρεις αφέθηκαν ελεύθεροι.
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