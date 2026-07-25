Συμμορία με «ερωτευμένα ζευγάρια» ξάφριζε καταστήματα στο κέντρο της Αθήνας, δείτε βίντεο από τη δράση τους

Ο τρόπος δράσης τους

Όπως φαίνεται και στο οπτικό υλικό, οι δράστες παραβίαζαν με τα χέρια τα ρολά των καταστημάτων και εισέρχονταν στο εσωτερικό, από όπου αφαιρούσαν κυρίως χρήματα από τις ταμειακές μηχανές, αλλά και φορητούς υπολογιστές.